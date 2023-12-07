«Утренний бухгалтер» № 5535. ФНС грозит штрафом за уведомления по ЕНП

ФНС озвучила, какие штрафы ждут бизнес за несдачу уведомления по ЕНП.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговики в 2024 году будут назначать бизнесу ВНП, если компания попала в реестр потенциальных выгодоприобретателей.
За детей хотят давать больше пенсионных баллов: в Госдуму внесен законопроект.
Вирус в бухгалтерии. Как защитить свои файлы и не остаться без компьютера, рассказал эксперт.
Минфин: восстанавливать НДС с уплаченного аванса надо одновременно с начислением налога у поставщика.
Как юридическому лицу правильно платить самозанятым и ничего не нарушить, узнаете из обзора.
Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр — пояснения эксперта.
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Разборы законов
— Особенности дистанционного медосмотра. Мини-курс
В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.
— Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
— Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
— Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
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Новости
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10 ❗ В справке к форме 6-НДФЛ с 2024 года будет новая строка
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12 «Сбер» не согласился с обвинениями ФАС в навязывании страховых услуг
13 🎓Вебинар: Дробление бизнеса и опасные налоговые схемы 2024. Уже сегодня в 15:00 мск!
14 Вирус внутри бухгалтерии. Как защитить свои файлы и не остаться без компьютера
15 Мосбиржа может остановить торги долларом и евро
16 🎄Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!
17 За детей хотят давать больше пенсионных баллов
18 😟 Бизнес на УСН, у которого изъяли недвижимость для госнужд, должен платить за это налог
19 СПБ Биржа готовится к обмену заблокированных активов
20 Как в 1С:Бухгалтерии 8 подписать финансовую отчетность для банков
21 «Сбер» даст физлицам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами
22 Как инспекторы готовятся к выездным налоговым проверкам
23 Как определяют срок полезного использования для основных средств
24 При покупке имущества у физлица компания не должна удерживать и платить НДФЛ
25 🌹 Формат для ЭДО, НДС для агентов, новая книга для УСН: разъяснения экспертов
26 Глава «Сбера»: банки — самый пострадавший из всех секторов экономики
27 ☃️Новый год скоро, время расти в карьере и меняться! У «Клерка» сейчас самые выгодные цены на курсы — от 2 399 руб. Учитесь и зарабатывайте больше!
28 За год число малых и средних предприятий выросло на 5,6%
29 Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр
30 С 1 января можно открыть долгосрочный инвестиционный счет
31 👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП
32 Больше IT-специалистов смогут получить отсрочку от армии
14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Приходите на конференцию вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены. Проведите этот день вместе с нами!
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Мероприятия
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: внедряем изменения
Дата проведения: 7 декабря, четверг
Структурирование группы компаний. ННП и НДФЛ: риски и возможности
Дата проведения: 7 декабря, четверг
Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря
Дата проведения: 7 декабря, четверг
Модуль Экстерна для 1С: объедините две системы в одном окне
Дата проведения: 7 декабря, четверг
Как увеличить выручку в 1,5-3 раза и контролировать работу в бухгалтерском агентстве
Дата проведения: 7 декабря, четверг
Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль
Дата проведения: 8 декабря, пятница
Как перейти на проактивную схему выплат до 2024 года
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Бухгалтерское закрытие года в 1С
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Воинский учет: инструкции, как вести + образцы документов
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора
Дата проведения: 12 декабря, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5534. Дубль два: ФНС разработала новую форму 6-НДФЛ
С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ.
— Как юридическому лицу платить самозанятым
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— Развитие лидерских навыков для успешного ведения бизнеса с Китаем
Один из китайских источников гласит: «Лидер — человек, сочетающий в себе полномочия и обязанности». Это очень точное определение, поскольку именно комбинация этих двух функций делает успешным любого руководителя. Но для ее реализации необходимо обладать целым набором навыков и личностных качеств.
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Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.
🔒 Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
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Вакансии
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Резюме
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Трибуна
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 866 от 30.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110371 от 17.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке имущества у физлица компания не должна удерживать и платить НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105095 от 03.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 😟 Бизнес на УСН, у которого изъяли недвижимость для госнужд, должен платить за это налог
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2346 от 01.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9710 от 07.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105062 от 03.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/104896 от 02.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105004 от 03.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105076 от 03.11.2023
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Утренний бухгалтер
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