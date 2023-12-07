Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5535. ФНС грозит штрафом за уведомления по ЕНП

В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы.

ФНС озвучила, какие штрафы ждут бизнес за несдачу уведомления по ЕНП.

РАССЫЛКА423 108 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Налоговики в 2024 году будут назначать бизнесу ВНП, если компания попала в реестр потенциальных выгодоприобретателей.

За детей хотят давать больше пенсионных баллов: в Госдуму внесен законопроект.

Вирус в бухгалтерии. Как защитить свои файлы и не остаться без компьютера, рассказал эксперт.

Минфин: восстанавливать НДС с уплаченного аванса надо одновременно с начислением налога у поставщика.

Как юридическому лицу правильно платить самозанятым и ничего не нарушить, узнаете из обзора.

Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр — пояснения эксперта.

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Испытывать страх перемен — это нормально.

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Разборы законов

Особенности дистанционного медосмотра. Мини-курс

В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.

Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

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10 ❗ В справке к форме 6-НДФЛ с 2024 года будет новая строка

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16 🎄Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

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21 «Сбер» даст физлицам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами

22 Как инспекторы готовятся к выездным налоговым проверкам

23 Как определяют срок полезного использования для основных средств

24 При покупке имущества у физлица компания не должна удерживать и платить НДФЛ

25 🌹 Формат для ЭДО, НДС для агентов, новая книга для УСН: разъяснения экспертов

26 Глава «Сбера»: банки — самый пострадавший из всех секторов экономики

27 ☃️Новый год скоро, время расти в карьере и меняться! У «Клерка» сейчас самые выгодные цены на курсы — от 2 399 руб. Учитесь и зарабатывайте больше!

28 За год число малых и средних предприятий выросло на 5,6%

29 Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр

30 С 1 января можно открыть долгосрочный инвестиционный счет

31 👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП

32 Больше IT-специалистов смогут получить отсрочку от армии

14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

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Мероприятия

Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: внедряем изменения

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Структурирование группы компаний. ННП и НДФЛ: риски и возможности

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Модуль Экстерна для 1С: объедините две системы в одном окне

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Как увеличить выручку в 1,5-3 раза и контролировать работу в бухгалтерском агентстве

Дата проведения: 7 декабря, четверг

Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль

Дата проведения: 8 декабря, пятница

Как перейти на проактивную схему выплат до 2024 года

Дата проведения: 11 декабря, понедельник

Бухгалтерское закрытие года в 1С

Дата проведения: 11 декабря, понедельник

Воинский учет: инструкции, как вести + образцы документов

Дата проведения: 11 декабря, понедельник

Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора

Дата проведения: 12 декабря, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5534. Дубль два: ФНС разработала новую форму 6-НДФЛ

С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ.

Как юридическому лицу платить самозанятым

Сотрудничество юрлиц с самозанятыми стало привычным делом, но важно делать это правильно. Компания может привлечь внимание налоговой инспекции, получить большой штраф и будет доплачивать налоги, если не позаботится о грамотном оформлении сделки. Способ расчета и чек тоже имеют значение. Расскажем, как безопасно платить самозанятым и исключить потенциальные проблемы.

Образец платежки при УСН «доходы» за 2023–2024 годы

Платежка УСН–доходы за 2023-2024 годы — образец документа для уплаты единого налога при упрощенке будет представлен в нашей статье. Рассмотрим правила оформления платежки и расскажем про сроки уплаты.

Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

Разбираем, что такое договор цессии, кому он выгоден, как его оформить или расторгнуть при необходимости и когда придется платить НДФЛ после такого соглашения.

Развитие лидерских навыков для успешного ведения бизнеса с Китаем

Один из китайских источников гласит: «Лидер — человек, сочетающий в себе полномочия и обязанности». Это очень точное определение, поскольку именно комбинация этих двух функций делает успешным любого руководителя. Но для ее реализации необходимо обладать целым набором навыков и личностных качеств.

Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу

Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.

🔒 Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

🔒 Особенности дистанционного медосмотра. Мини-курс

В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.

Больше строк в справке 2-НДФЛ, больше пенсионных баллов за детей, заморозка утильсбора на авто, штрафы за воинский учет. «Ночной бухгалтер» № 1579

В новой 6-НДФЛ будет больше строк и в разделе 1, и в разделе 2, и в справке о доходах. За каждого ребенка хотят давать по 3 года пенсионного стажа. Повышение утилизационного сбора хотят тормознуть. Когда военкоматы будут получать инфу из цифрового реестра, они сразу узнают о нарушениях работодателей.

Блоги компаний

Особенности вступления в налоговый мониторинг: мнения экспертов

Как подготовиться к смене режима налогообложения

Использование ЭДО в финансовой отчётности: методы снижения издержек и улучшения показателей

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Заблокированные активы наконец можно продать недружественным иностранцам

Как организации или ИП подготовить и сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам?

Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля

Бухгалтер, финансист, экономист: какую профессию в финансах выбрать

Решения для корпоративных клиентов: как Telega.in помогает масштабировать рекламные кампании в Телеграм

Новые правила трансфертного ценообразования в 2024 году

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Модульбанк запустил премиальный юридический сервис для бизнеса

Поддержка бизнеса в 2024 году

Как оформить выход сотрудника на работу в праздники: инструкция для работодателя

Защита прав потребителей: за что теперь будут штрафовать

Вакансии

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Главный бухгалтер Зарплата от 70000 до 75000 ₽, Удаленно, Полный день

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Резюме

Трибуна

Привет, Даша, или все новое поначалу кажется невозможным

Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками

Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С

Как оформить в ЗУПе прием на работу и сразу отпуск по беременности и родам?

У физлиц на брокерских счетах более 9 трлн рублей. Но 65% счетов пустые, а 28% — до 100 тысяч рублей

Может ли ИП быть на патенте?

С 2024 года учредители бизнеса в США, Великобритании, Германии, Латвии и Украины не смогут применить налоговые льготы по доходам от бизнеса

Кто-то передает уведомления в Роскомнадзор о персональных данных?

Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

Вводится уголовная ответственность за незаконный оборот персональных данных. Изменения в УК РФ

Можно ли пробить по НПД чеки задним числом?

За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

Как построить финансовую модель? 5 важных шагов

Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой

Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

Как избавиться от субсидиарной ответственности?👇🏻

Запустили Директ и нет лидов? 7 шагов базовой оптимизации рекламы

Должна ли налоговая вернуть всю сумму за патент?

Как регистрироваться на ЕГАИС ЛЕС?

Как правильно отразить и списать подарки?

Документы

Правительство РФ: Постановление № 866 от 30.05.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110371 от 17.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке имущества у физлица компания не должна удерживать и платить НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105095 от 03.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 😟 Бизнес на УСН, у которого изъяли недвижимость для госнужд, должен платить за это налог

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2346 от 01.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9710 от 07.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105062 от 03.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/104896 от 02.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/105004 от 03.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105076 от 03.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/105341 от 03.11.2023

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ЭДО формат документа акт выполненных работ/услуг

Уменьшение патента на страховые взносы

Учёт аренды помещения под офис у субарендатора

Больничный

Списание брендированной продукции

Таблица 1-7А столбец 16 доходы в книге доходов и расходов ИП на ОСНО

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РАССЫЛКА423 108 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Мета-вселенная ФНС
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    ЕНП (единый налоговый платеж)

    И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?

    ФНС предупреждает, что с 1 января 2024 года налоговики прекращают принимать уведомления в виде платежек со статусом 02. Уведомления будут проверять на контрольные соотношения. ЕНС-Реформа состоялась.

    И все идет по плану ЕНС или поголовный налоговый террор?
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    С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
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    Красный уголок бухгалтера

    Может ли гендиректор одной компании быть гендиректором другой на полставки?

    Подскажите, пожалуйста, может ли учредитель и генеральный директор в одной компании быть генеральным директором, но не учредителем в другой, хотя бы на полставки? Какие могут быть последствия, и если можно, ссылки на статьи...

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    229
    Логотип stealradar
    stealradar

    Правообладатель, автор, собственник: как не запутаться в понятиях?

    Фотограф сделал снимок. Фотографии получил заказчик. А третье лицо нашло фото в интернете и опубликовало на своем сайте. Знакомая ситуация? Даже очень. Кто в таком случае может подать претензию нарушителю? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в понятиях автор, собственник и правообладатель.

    Правообладатель, автор, собственник: как не запутаться в понятиях?
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    Налоговые каникулы ИП в 2024 году

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    НДС

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    Переход с УСН на ОСНО: обязательность пробития чеков коррекции и выделения НДС в 4 квартале

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    Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки

    Первоначальный взнос по льготной ипотеке вырастет до 30%, клиенты не смогут взять сразу несколько кредитов с господдержкой, а долговая нагрузка заемщиков не должна будет превышать 50%.

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    Кому досталась антипремия "Малиновая Фемида" в 2023 году?

    Кому досталась антипремия "Малиновая Фемида" в 2023 году?
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    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

    Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

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    Московская прокуратура арестовала 28 счетов по уголовному делу Аяза Шабутдинова

    Чтобы возместить ущерб пострадавшим, суд заморозил деньги на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника в разных банках.

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    Бухгалтеры

    🔥 Собрали самые важные темы со II всероссийской конференции «Клерка»

    Как теперь платить сотрудникам, что нужно для подтверждения нулевой ставки НДС и как не попасть под ВНП, — это и многое другое узнали бухгалтеры на II всероссийской конференции «Клерка» 5 декабря в Москве.

    🔥 Собрали самые важные темы со II всероссийской конференции «Клерка»
    115
    IT-компании

    Больше IT-специалистов смогут получить отсрочку от армии

    Список IT-сотрудников, которые имеют право на получение отсрочки от военной службы, собираются расширить. Будет нужно сдать квалификационный экзамен.

    144
    Уведомление по ЕНП

    👊 Налоговики грозятся штрафом за уведомления по ЕНП

    В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы.

    1
    898
    Инвестиции

    С 1 января можно открыть долгосрочный инвестиционный счет

    Срок действия нового ИИС-3 будет от пяти до девяти лет, в зависимости от года открытия. По новому инвестиционному счету третьего типа можно получить вычет в размере 13% и освобождение от налога на доход, но не больше 30 млн рублей.

    124
    Воинский учет

    Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр

    Военкоматы смогут получать информацию о военнообязанных у других государственных ведомств через реестр. Если работодатель не подал вовремя информацию о своих сотрудников, то это станет поводом для проверок и штрафов.

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    Малый и средний бизнес

    За год число малых и средних предприятий выросло на 5,6%

    Сейчас работает 6,2 млн представителей МСП. Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса достигли 7,7 трлн рублей.

    70