«Утренний бухгалтер» № 5535. ФНС грозит штрафом за уведомления по ЕНП

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С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ.

— Как юридическому лицу платить самозанятым

Сотрудничество юрлиц с самозанятыми стало привычным делом, но важно делать это правильно. Компания может привлечь внимание налоговой инспекции, получить большой штраф и будет доплачивать налоги, если не позаботится о грамотном оформлении сделки. Способ расчета и чек тоже имеют значение. Расскажем, как безопасно платить самозанятым и исключить потенциальные проблемы.

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Платежка УСН–доходы за 2023-2024 годы — образец документа для уплаты единого налога при упрощенке будет представлен в нашей статье. Рассмотрим правила оформления платежки и расскажем про сроки уплаты.

— Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

Разбираем, что такое договор цессии, кому он выгоден, как его оформить или расторгнуть при необходимости и когда придется платить НДФЛ после такого соглашения.

— Развитие лидерских навыков для успешного ведения бизнеса с Китаем

Один из китайских источников гласит: «Лидер — человек, сочетающий в себе полномочия и обязанности». Это очень точное определение, поскольку именно комбинация этих двух функций делает успешным любого руководителя. Но для ее реализации необходимо обладать целым набором навыков и личностных качеств.

— Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу

Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.

🔒 Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

🔒 Особенности дистанционного медосмотра. Мини-курс

В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.

— Больше строк в справке 2-НДФЛ, больше пенсионных баллов за детей, заморозка утильсбора на авто, штрафы за воинский учет. «Ночной бухгалтер» № 1579

В новой 6-НДФЛ будет больше строк и в разделе 1, и в разделе 2, и в справке о доходах. За каждого ребенка хотят давать по 3 года пенсионного стажа. Повышение утилизационного сбора хотят тормознуть. Когда военкоматы будут получать инфу из цифрового реестра, они сразу узнают о нарушениях работодателей.