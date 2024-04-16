Утренний бухгалтер № 5620. За опоздания с работника нельзя удерживать деньги из зарплаты

Роструд: работодатель не может производить удержания из зарплаты сотрудников, если они опаздывают на работу.

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В новой форме 6-НДФЛ теперь не надо отдельно выделять выплаты по договорам ГПХ в разделе 2.

УФНС: при закрытии ИП декларацию по УСН сдают в обычные сроки. Но есть особенности ее заполнения.

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ГИТ Москвы разъяснила, как заполнить табель учета рабочего времени, если сотрудник-студент заболел во время сессии.

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Каждый четвертый сотрудник не решается просить прибавку к зарплате, так как уверен, что это бесполезно.

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