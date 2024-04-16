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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5620. За опоздания с работника нельзя удерживать деньги из зарплаты

Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Роструд: работодатель не может производить удержания из зарплаты сотрудников, если они опаздывают на работу.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

В новой форме 6-НДФЛ теперь не надо отдельно выделять выплаты по договорам ГПХ в разделе 2.

УФНС: при закрытии ИП декларацию по УСН сдают в обычные сроки. Но есть особенности ее заполнения.

Узнайте, как избежать проверок налоговой по онлайн-кассам. Пройдите короткий опрос и получите в подарок памятку по проверкам касс в 2024 году.

ГИТ Москвы разъяснила, как заполнить табель учета рабочего времени, если сотрудник-студент заболел во время сессии.

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах, узнаете из обзора.

Каждый четвертый сотрудник не решается просить прибавку к зарплате, так как уверен, что это бесполезно.

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Разборы законов

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду

С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.

На что обратить внимание при выплате дивидендов. Мини-курс

Особенности и правила выплаты дивидендов разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец

Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

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Новости

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Мероприятия

Где взять деньги для масштабирования бизнеса?

Дата проведения: 16 апреля, вторник

КАК ПРОВЕСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Дата проведения: 16 апреля, вторник

Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала

Дата проведения: 17 апреля, среда

КЭДО в 2024 году: от методологии к практике

Дата проведения: 17 апреля, среда

Учет и отчетность в одном окне: новые возможности для бухгалтера

Дата проведения: 17 апреля, среда

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты

Дата проведения: 18 апреля, четверг

Марафон по Excel

Дата проведения: 18 апреля, четверг

Итоги трансформации российского бизнеса

Дата проведения: 18 апреля, четверг

Легализация самовольных построек, порядок использования земли и коммерческих объектов на ней

Дата проведения: 19 апреля, пятница

Статьи

Утренний бухгалтер № 5619. Топ вопросов начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ: забирайте в закладки

Хотя этот порядок заполнения 6-НДФЛ действует уже второй год, начинающие коллеги пока еще путаются при заполнении. Отвечаем на вопросы.

Топ-4 страны для оформления иностранной карты

В последнее время, важность иностранных карт для россиян значительно возросла. Сегодня иностранная карта становится не только актуальной, но и необходимой для международных операций, учитывая ограничения на использование российских банковских карт за рубежом. Рассмотрение вопроса оформления иностранных карт доступных для россиян предполагает изучение ряда аспектов: от выбора страны и банка до способов пополнения и использования карт в условиях новых экономических ограничений. Открыть иностранную карту это шаг к сохранению возможности оплаты зарубежных сервисов.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Цифра дня. Про качество товаров

Число проверенных товаров на маркетплейсах выросло до 21 млн. Однако пока только 10% всех товаров на онлайн-площадках, подлежащих сертификации и декларированию, обладают такими документами.

Оплата третьим лицом задолженности за покупателя: учет у поставщика в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В хозяйственной деятельности почти каждой организации бывают ситуации, когда задолженность за покупателя оплачивает другая организация — третье лицо. Как отразить такую оплату в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и каким образом зачесть ее в счет задолженности покупателя — это мы и рассмотрим в нашей сегодняшней публикации.

Сколько нужно работать, чтобы получать пенсию в 30 000 рублей

Результаты соцопросов, которые регулярно публикуются в СМИ, позволяют сделать вывод, что желаемый размер пенсии для большинства наших сограждан составляет от 30 000 рублей и выше. На данный момент далеко не каждый пенсионер может похвастаться такой пенсией.

🔒 Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Как привлечь и удержать покупателей в офлайн-магазине

В мире, где электронная коммерция обретает все больше популярности, создание привлекательной и уникальной атмосферы в магазине, а также эффективное взаимодействие с посетителями становятся неотъемлемой частью бизнес-процесса.

Какие документы нужны, чтобы внести запись о работе по совместительству

Трудовая книжка совместителя ведется по основному месту работы. По желанию работника в нее могут быть внесены сведения обо всех местах работы.

Блоги компаний

Статус действующего оператора ЭДО АО «Калуга Астрал» продлён

Охрана труда на микропредприятии: проще или как у всех

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Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами

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Гороскоп для бухгалтеров: чем порадует весна 2024

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Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер (первичная документация) Зарплата от 60000 до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер, налоговый консультант

Трибуна

Обзор итогов контрольной работы ФНС за 2023 год

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

2024 год: важные изменения для автовладельцев

Как выстроить работу руководителя и бизнес-ассистента

Почему важно интегрировать CRM-систему в бизнес-процессы

Ежегодное общее собрание участников ООО: когда проводить и как подготовиться

Об открытии счета за пределами РФ несовершеннолетнему физическому лицу

Коротко. Как составить отчёт о прибыли и убытках?

Бухгалтерские байки

Ошибки при организации доставки еды

Документы

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-17/035051@ от 21.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости За передачу прав на демоверсию программу не надо платить НДС, если она есть в реестре российского ПО

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/1/6189 от 26.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/5189 от 24.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/4899 от 23.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/2459 от 16.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/880 от 11.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1108 от 11.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/956 от 11.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/191 от 09.01.2024

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04886/10-9759-ОБ/18-1270 от 25.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить табель учета рабочего времени, если сотрудник-студент заболел во время сессии

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Гражданка Белоруссии уволилась по соглашению сторон

НДС в акте выполненных работ у Исполнителя из РБ

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Занижена база НДС и прибыли

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6-НДФЛ ИП деятельность в другом городе

Торговля по патенту

Заполнение отчета по ВКС

Бух.отчетность - сдать отчет о корректировках

РАССЫЛКА433 090 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Социальные пособия

Пособие на погребение будут платить по новым правилам

Работодатели не будут платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

5

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Lexintel
Самозанятые

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами

Не все иностранные граждане могут стать самозанятыми в России: только граждане Украины и стран ЕАЭС. Чтобы оформить сотрудничество с таким контрагентом без нарушений, недостаточно просто заключить с ним договор ГПХ. Заказчику потребуется также отчитаться в МВД, а в некоторых случаях проинформировать банк, через который выплачивается вознаграждение.

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами
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Ведение бизнеса

Предприниматели узнают, где взять деньги для масштабирования бизнеса

Эксперты дадут бизнесменам практические советы, что нужно знать перед взятием кредита и как улучшить кредитную историю.

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Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Больничные

Предложили дать ИП право на больничные в течение года, в котором они уплатили взносы

Сейчас ИП могут получить оплату больничных в текущем году, если в прошлом году они уплатили добровольный взнос в СФР. Причем если чуть-чуть недоплатили, права на больничные не будет. Это хотят исправить.

23
Красный уголок бухгалтера

Как собрать доход по отчетам в Яндекс Маркете?

Здравствуйте, кто работает с Яндекс маркетом, как доход собрать по отчётам, могли бы схему описать, благодарю 🙏

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Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
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44,5 тыс.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
proffnalog

Что не так с предстоящим повышением налогов в России?

В России происходит слом самой философии бюджетно-налоговой политики, последовательно выстраивавшейся с начала нынешнего века

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Трудовые отношения

В Крыму временно запретили работать иностранцам по патентам

Работодателям на полгода запретили нанимать иностранных сотрудников, которые могут работать по патентам. Ограничения затронули 35 видов экономической деятельности.

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Интернет и IT

Число DDos-атак на российские компании увеличились в три раза

Только за первые четыре месяца 2024 года специалисты по кибербезопасности справились с 512 DDos-атаками.

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Электронные подписи

Россия договорилась с Белоруссией о признании цифровых подписей

Предпринимали из Белоруссии смогут использовать национальные электронные цифровые подписи как квалифицированные подписи в России. Это позволит бизнесменам участвовать в госзакупках.

104
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил нефинансовую поддержку на 78 млрд рублей

Минэкономразвития оценило стоимость нефинансовой поддержки, которую предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес».

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Налоги, взносы, пошлины

Операторов кикшеринга могут заставить платить налоги в бюджет города

Власти Петербурга предложили операторам услуг по краткосрочной аренде самокатов разделить доходы, полученные в разных регионах, и платить налоги в бюджет городов, где этот сервис представлен.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров пошли вопросы по заполнению 6-НДФЛ, а налоговики требуют с них пояснений. 🧾«Ночной бухгалтер» № 1664

Новый-старый отчет с кучей сроков уплаты вызывает у бухгалтеров вопросы, которые решают «всем миром». Налоговики продолжают слать требования, сравнивая уведомления и расчет. Объяснения, что в уведомлениях ошибка и верны данные отчетов их не устраивают. А еще вас ждут бухгалтерские байки, гороскоп и мем дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовые отношения

Сотрудникам запретят работать сверх графика больше 120 часов в год

Сейчас в законе нет ограничений по часам переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Депутаты собираются это исправить и защитить права сотрудников на отдых.

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Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
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Инвестиции

Инвесторы готовы обменять заблокированные активы на десятки миллиардов рублей

Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании готовы выкупить у российских инвесторов замороженные иностранные активы.

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Кредитование

Льготные кредиты для бизнеса — 2024

Происходящие в последнее время события значительно влияют на многие сферы нашей жизни, одной из которых является бизнес, испытывающий серьезные трудности, в частности, малый и средний бизнес, который нуждается в особой поддержке. Для этих целей предусмотрены различные программы и льготы. Подробнее о действующих и планируемых мерах поддержки мы расскажем далее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Мультибухгалтер
Бухгалтерский аутсорсинг

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме

У самурая, как известно, нет цели — есть только путь. Но в бухгалтерской компании все иначе: здесь есть и четкая цель, и продуманный путь к ее достижению. Свой путь есть и у клиента, который решает доверить свои финансовые дела профессионалам. Расскажем об этом пути подробнее: как бесшовно принять клиента на обслуживание и какие важные нюансы нужно учесть.

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: нейросеть создает кино, животных теперь можно перевозить в салоне самолета, а гольф добавят в школьную программу

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Интересные материалы

НДС

За передачу прав на демоверсию программу не надо платить НДС, если она есть в реестре российского ПО

Передача исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российского ПО, а также прав на использование таких программ, освобождены от НДС.

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