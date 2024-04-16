Утренний бухгалтер № 5620. За опоздания с работника нельзя удерживать деньги из зарплаты

Роструд: работодатель не может производить удержания из зарплаты сотрудников, если они опаздывают на работу.
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С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.
— На что обратить внимание при выплате дивидендов. Мини-курс
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— Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец
Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.
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В хозяйственной деятельности почти каждой организации бывают ситуации, когда задолженность за покупателя оплачивает другая организация — третье лицо. Как отразить такую оплату в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и каким образом зачесть ее в счет задолженности покупателя — это мы и рассмотрим в нашей сегодняшней публикации.
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Вакансии
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Резюме
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Трибуна
Обзор итогов контрольной работы ФНС за 2023 год
Свежие облигации: Интерлизинг на размещении
2024 год: важные изменения для автовладельцев
Как выстроить работу руководителя и бизнес-ассистента
Почему важно интегрировать CRM-систему в бизнес-процессы
Ежегодное общее собрание участников ООО: когда проводить и как подготовиться
Об открытии счета за пределами РФ несовершеннолетнему физическому лицу
Коротко. Как составить отчёт о прибыли и убытках?
Документы
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-17/035051@ от 21.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За передачу прав на демоверсию программу не надо платить НДС, если она есть в реестре российского ПО
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/1/6189 от 26.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/5189 от 24.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/4899 от 23.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/2459 от 16.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/880 от 11.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1108 от 11.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/956 от 11.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/191 от 09.01.2024
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04886/10-9759-ОБ/18-1270 от 25.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить табель учета рабочего времени, если сотрудник-студент заболел во время сессии
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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