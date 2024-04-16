Утренний бухгалтер № 5619. Топ вопросов начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ: забирайте в закладки

Ответили на самые частые вопросы начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ: сохраняйте себе.
Утренний бухгалтер
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Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.
— Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, кого могут вызвать на допрос в налоговую, по каким причинам отказ от дачи показаний будет считаться правомерным и какая предусмотрена ответственность за неявку на допрос.
— Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года: пошаговая инструкция
В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ по новым правилам, на что обратить внимание.
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Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/10500 от 08.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на регистрацию недвижимости не увеличивают первоначальную стоимость ОС
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/52957л от 22.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости У самозанятых пока нет права на больничные, но это пока
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04883/10-10318-ОБ/18-1277 от 28.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Работник имеет право досрочно выйти из отпуска без содержания
ВАС РФ: Определение № ВАС-5969/12 от 24.05.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-29589/2011 от 01.02.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/79894 от 17.10.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-1587/2017 от 15.06.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-6311/2016 от 08.09.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-4970/2020 от 25.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-3055/2022 от 18.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
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Утренний бухгалтер
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