Утренний бухгалтер № 5619. Топ вопросов начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ: забирайте в закладки

— Утренний бухгалтер № 5618. Как оплачивать дни между майскими праздниками: напоминаем бухгалтеру

В мае будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько рабочих дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным. Напоминаем, как оплачивать эти дни в разных ситуациях.

— Два момента, за которые цепляются налоговики, чтобы снять затраты и вычеты НДС по субподрядным работам

При налоговых проверках строительных организаций пристальное внимание инспекторы обращают на правильное оформление договоров и первичных документов, связанных со строительными работами.

— Праздник дня. Всемирный день хомяка

Про День космонавтики помнят все, но это не единственный праздник сегодня. Ежегодно 12 апреля любители животного мира отмечают Всемирный день хомяка.

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Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

— Как считать НДС, если он в договоре не выделен

Если НДС не выделить в договоре, то это не означает, что налог по сделке платить не нужно. Только в одном случае сумму НДС выделяют из цены договора расчетным путем, в другом — начисляют «сверху».

— Способы защиты товарных знаков

В конкурентной борьбе за клиента, за финансовый рост выделяться своим продуктом крайне важно. Многие компании стремятся к тому, чтобы покупатель не просто выбирал товар или услугу, а отдавал предпочтение именно определенному бренду, узнавал его и покупал именно его. Это и есть цель маркетинга. И важной составляющей маркетинговой стратегии является товарный знак.

— Как оформляют заявление на отпуск генерального директора

Генеральному директору, как и любому другому работнику компании, положен ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако единого правила о порядке предоставления законного отдыха такому должностному лицу нет, а его оформление имеет некоторые нюансы. Нужно знать, как генеральному директору написать заявление на отпуск и когда оно является необязательным. Также необходимо соблюсти сроки и правильно оформить другие документы.

— Без инвесторов и кредитов: можно ли построить прибыльный бизнес за счет своих знаний, амбиций и личных финансов

Поиск оптимального соотношения доходности бизнеса и финансовых рисков — одна из важнейших задач предпринимателя. Заёмные средства при грамотном использовании — мощный катализатор роста. Но они так же быстро утянут на дно, если случится форс-мажор, допущены просчёты при составлении бизнес-плана или стартапер пренебрёг элементарными правилами риск-менеджмента

— В каком случае бизнесу выгодно работать по кредит–ноте

Что такое кредит-нота? Как бухгалтерам обеих сторон сделки оформить такую операцию? Как ФНС учитывает этот документ? Рассказываем в материале.