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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5619. Топ вопросов начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ: забирайте в закладки

Хотя этот порядок заполнения 6-НДФЛ действует уже второй год, начинающие коллеги пока еще путаются при заполнении. Отвечаем на вопросы.

Ответили на самые частые вопросы начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ: сохраняйте себе.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Мифы и правда про дистанционных работников: Роструд собрал разъяснения.

Рассказали, на какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал.

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Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, кого могут вызвать на допрос в налоговую, по каким причинам отказ от дачи показаний будет считаться правомерным и какая предусмотрена ответственность за неявку на допрос.

Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года: пошаговая инструкция

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ по новым правилам, на что обратить внимание.

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

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В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.

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Дата проведения: 16 апреля, вторник

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Дата проведения: 16 апреля, вторник

Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала

Дата проведения: 17 апреля, среда

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Дата проведения: 17 апреля, среда

Учет и отчетность в одном окне: новые возможности для бухгалтера

Дата проведения: 17 апреля, среда

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Срочный вебинар! Все компании проверят на работу с самозанятыми. Что вас ждет из-за мониторинга Минтруда

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В мае будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько рабочих дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным. Напоминаем, как оплачивать эти дни в разных ситуациях.

Два момента, за которые цепляются налоговики, чтобы снять затраты и вычеты НДС по субподрядным работам

При налоговых проверках строительных организаций пристальное внимание инспекторы обращают на правильное оформление договоров и первичных документов, связанных со строительными работами.

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Про День космонавтики помнят все, но это не единственный праздник сегодня. Ежегодно 12 апреля любители животного мира отмечают Всемирный день хомяка.

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Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

Как считать НДС, если он в договоре не выделен

Если НДС не выделить в договоре, то это не означает, что налог по сделке платить не нужно. Только в одном случае сумму НДС выделяют из цены договора расчетным путем, в другом — начисляют «сверху».

Способы защиты товарных знаков

В конкурентной борьбе за клиента, за финансовый рост выделяться своим продуктом крайне важно. Многие компании стремятся к тому, чтобы покупатель не просто выбирал товар или услугу, а отдавал предпочтение именно определенному бренду, узнавал его и покупал именно его. Это и есть цель маркетинга. И важной составляющей маркетинговой стратегии является товарный знак.

Как оформляют заявление на отпуск генерального директора

Генеральному директору, как и любому другому работнику компании, положен ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако единого правила о порядке предоставления законного отдыха такому должностному лицу нет, а его оформление имеет некоторые нюансы. Нужно знать, как генеральному директору написать заявление на отпуск и когда оно является необязательным. Также необходимо соблюсти сроки и правильно оформить другие документы.

Без инвесторов и кредитов: можно ли построить прибыльный бизнес за счет своих знаний, амбиций и личных финансов

Поиск оптимального соотношения доходности бизнеса и финансовых рисков — одна из важнейших задач предпринимателя. Заёмные средства при грамотном использовании — мощный катализатор роста. Но они так же быстро утянут на дно, если случится форс-мажор, допущены просчёты при составлении бизнес-плана или стартапер пренебрёг элементарными правилами риск-менеджмента

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Резюме

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/10500 от 08.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на регистрацию недвижимости не увеличивают первоначальную стоимость ОС

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/52957л от 22.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости У самозанятых пока нет права на больничные, но это пока

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/04883/10-10318-ОБ/18-1277 от 28.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Работник имеет право досрочно выйти из отпуска без содержания

ВАС РФ: Определение № ВАС-5969/12 от 24.05.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-29589/2011 от 01.02.2012

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Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/79894 от 17.10.2019

Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-1587/2017 от 15.06.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Подтверждении ставки по НДС 10%. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-6311/2016 от 08.09.2016

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