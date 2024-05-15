Утренний бухгалтер № 5631. Не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Сегодня — очередной срок сдачи ЕНП-уведомления по НДФЛ. Код периода в уведомлении будет 31/11.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 января 2025 года МРОТ может вырасти с 19 242 до 30 000 рублей. Законопроект находится на рассмотрении правительства.
Семьям хотят разрешить использовать маткапитал на улучшение жилищных условий, не дожидаясь 3-х лет со дня рождения ребенка.
Минфин: отрицательное сальдо ЕНС физлиц-банкротов спишут как безнадежный долг.
Если 2 квартиры объединить в одну, при ее продаже будет НДФЛ. Эксперт: пробел в НК устранят.
Как открыть расчетный счет бесплатно и получить сервисы для бизнеса за 0 ₽ навсегда, узнаете здесь.
При ввозе товаров из Беларуси будет ввозной НДС, если эти товары не относятся к необлагаемым по статье 150 НК.
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Разборы законов
— Какие активы в 2024 году относятся к НМА: критерии и примеры. Мини-курс
С 2024 года все организации, кроме бюджетных, должны учитывать НМА по ФСБУ 14/2022. В связи с принятием нового стандарта также внесли изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
— Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом
С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.
— Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс
Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
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Новости
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3 ❗ Сегодня последний день сдачи уведомлений о КИК
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7 💪 Сегодня последний день ударных скидок на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!
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10 Сегодня с ЕНС спишут налог по УСН
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13 Как заполнить ЕНП-уведомление на НДФЛ по обособке
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17 У «Почты России» не хватает денег на счете для уплаты таможенных платежей
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20 США ввели новые санкции. В список попала авиакомпания «Победа»
21 Губернаторов хотят штрафовать за борщевик
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23 Euroclear заработал на замороженных активах 1,57 млрд евро
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26 КС РФ защитил права уволенных в связи с отказом от переезда в другую местность
27 Заработал сервис самообследования земельных участков
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29 ФНС установила временные правила заполнения декларации по акцизам на алкоголь
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Мероприятия
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/30336 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23598 от 15.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Доход от сдачи в аренду предпринимательской недвижимости облагается предпринимательским налогом
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/19755 от 05.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При импорте материалов надо платить НДС, даже если они нужны для необлагаемой деятельности
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/15639 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/20616 от 07.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Отрицательное сальдо ЕНС физлиц-банкротов спишут как безнадежный долг
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/23964 от 18.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Экономия на процентах по займу от работодателя облагается НДФЛ даже после увольнения
Росреестр: Письмо № 14-3009-ТГ/2 от 04.04.2024
Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ17-13067 от 11.10.2017
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1449/2017 от 01.06.2017
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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