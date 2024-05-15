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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5631. Не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

За чередой праздничных дней не забудьте сдать уведомление по НДФЛ за период с 23.04.2024 по 30.04.2024.

Сегодня — очередной срок сдачи ЕНП-уведомления по НДФЛ. Код периода в уведомлении будет 31/11.

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Утренний бухгалтер

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19 Кассы начали блокировать продажу нелегальной воды и молочной продукции

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21 Губернаторов хотят штрафовать за борщевик

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37 🏢 Если 2 квартиры объединить в одну, при ее продаже будет НДФЛ. Это формальная логика, и пробел в НК устранят, объясняет эксперт

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/30336 от 03.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23598 от 15.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от сдачи в аренду предпринимательской недвижимости облагается предпринимательским налогом

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/19755 от 05.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При импорте материалов надо платить НДС, даже если они нужны для необлагаемой деятельности

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/15639 от 22.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/20616 от 07.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Отрицательное сальдо ЕНС физлиц-банкротов спишут как безнадежный долг

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/23964 от 18.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Экономия на процентах по займу от работодателя облагается НДФЛ даже после увольнения

Росреестр: Письмо № 14-3009-ТГ/2 от 04.04.2024

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ17-13067 от 11.10.2017

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1449/2017 от 01.06.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/87897 от 28.12.2017

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