Утренний бухгалтер № 5631. Не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Сегодня — очередной срок сдачи ЕНП-уведомления по НДФЛ. Код периода в уведомлении будет 31/11.

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С 1 января 2025 года МРОТ может вырасти с 19 242 до 30 000 рублей. Законопроект находится на рассмотрении правительства.

Семьям хотят разрешить использовать маткапитал на улучшение жилищных условий, не дожидаясь 3-х лет со дня рождения ребенка.

Минфин: отрицательное сальдо ЕНС физлиц-банкротов спишут как безнадежный долг.

Если 2 квартиры объединить в одну, при ее продаже будет НДФЛ. Эксперт: пробел в НК устранят.

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При ввозе товаров из Беларуси будет ввозной НДС, если эти товары не относятся к необлагаемым по статье 150 НК.