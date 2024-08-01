Утренний бухгалтер № 5692. Бизнес просит у ФНС понятные критерии движимого и недвижимого имущества

ФНС просят составить понятный набор критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

СФР: пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она.

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов: закон принят.

Минфин: если ИП совмещает УСН и ПСН, для повышенных ставок по УСН учитывается только доход по упрощенке.

Шаблон договора и акта для безопасного сотрудничества с самозанятым, найдете здесь.

Как работаем и отдыхаем в августе: календарь для бухгалтера и кадровика.

Малый бизнес будет сдавать меньше статистических отчетов: закон подписан.

💥Совет от редакции: разберитесь как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия на вебинаре уже завтра 2 августа в 11:00 мск. Записаться.