Утренний бухгалтер № 5692. Бизнес просит у ФНС понятные критерии движимого и недвижимого имущества

ФНС просят составить понятный набор критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
СФР: пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она.
Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов: закон принят.
Минфин: если ИП совмещает УСН и ПСН, для повышенных ставок по УСН учитывается только доход по упрощенке.
Шаблон договора и акта для безопасного сотрудничества с самозанятым, найдете здесь.
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Малый бизнес будет сдавать меньше статистических отчетов: закон подписан.
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Разборы законов
— НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России
Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.
— Отдых в санатории за счет работодателя: что с налогами
Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.
— Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
— Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке
Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.
— Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием
В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
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Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Новости
1 Казахстанский финтех-сервис под угрозой вторичных санкций изменил договор обслуживания
2 Названы лидеры по числу утечек номеров телефонов и персданных
3 По НК для НДФЛ с дарения двоюродный брат – не родственник
4 Российский исполнитель перевозки груза за границей сам платит свой налог на прибыль
5 Новые организации тоже платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль
6 Принят закон о новом виде банковского счета и вклада
7 Пока можно использовать один из двух форматов электронного счета-фактуры
8 Опекуны могут создавать детям учетные записи на Госуслугах
9 ⚡️ Акция подходит к концу! Встречаем август скидками на курсы повышения квалификации. Начало обучения уже завтра, 1 августа
10 ФАС: Альфа-Банк стал лидером по числу нарушений закона о рекламе
11 Для повышенных ставок УСН не учитывают доход по ПСН
12 Подписан закон об уменьшении статотчетности для малого и среднего бизнеса
13 🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»
14 Приказ об индексации зарплаты можно издать задним числом
15 Т-Банк запустил сервис для контроля расходов на заправку автопарка
16 Совладелец Wildberries хочет оспорить передачу доменов компании
17 Возмещение затрат при производстве товаров не подпадает под ПБУ 13/2000
18 37% предпринимателей назвали нестабильный доход минусом работы на себя
19 📅 Как работаем и отдыхаем в августе
20 Вступило в силу решение о национализации активов «Макфы»
21 ❌ Члены Правительства РФ больше не ведут прием граждан
22 👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью
23 Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов
24 ⏸️ Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам: закон принят. Комментарий юриста
25 ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов
26 За полгода малый и средний бизнес получил 208 млрд рублей под «зонтичные» поручительства
27 ☀️ Успейте купить курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками до -79%. Старт обучения уже завтра, 1 августа
28 Главный санитарный врач уже дала рекомендации работодателям на эпидемический сезон 2024-2025
29 На улучшение жилищных условий материнский капитал направили 590 тысяч семей
30 Прокуратура отклонила больше 270 тысяч заявок на проверки бизнеса
31 Частные инвесторы получат доступ к внебиржевому валютному рынку
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33 Застройщики могут продавать нежилые помещения без НДС, но только на этапе строительства
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35 Клиенты банков перевели больше 13 трлн рублей через СБП
36 При разделе наследства придется заплатить НДФЛ
37 За контракт с Минобороны будут платить больше — по 400 тысяч рублей
38 Казначейство начнет выдавать чиновникам электронные подписи
Мероприятия
Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне
Дата проведения: 1 августа, четверг
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Дата проведения: 2 августа, пятница
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Дата проведения: 5 августа, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5691. Пояснения ФНС: в 2025 году упрощенцы вправе выбрать обычные ставки НДС или пониженные
Разъяснения по поводу применения НДС дали в региональной УФНС.
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— Нужно ли начислять районный коэффициент на аванс по зарплате
Работодатель обязан начислять зарплату сотруднику не реже двух раз в месяц. При выплате зарплаты нужно учитывать районный коэффициент, но распространяется ли это правило на аванс?
— Как торговой организации на УСН учесть операции от продаж на маркетплейсе
При сотрудничестве с маркетплейсом, организация заключает агентский договор. Согласно ему, маркетплейс удерживает комиссию, и перечисляет остаток суммы за продажу товара. Рассказываем, как организации на УСН учесть все поступления от продаж.
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В идеальной ситуации новый главный бухгалтер получает дела от своего предшественника после инвентаризации по акту приема-передачи. Такое возможно, если бывший главбух увольняется не внезапно и без конфликтов. Но часто новому сотруднику вручают коробки с документами и говорят «Теперь ты главный и за все отвечаешь». Из статьи узнаете, как главбуху принять дела и наладить учет после предшественника, чтобы не отвечать за чужие ошибки.
🔒 НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России
Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.
— Сдача в аренду или перепродажа? Как грамотно зарабатывать на рынке недвижимости в 2024
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Резюме
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Трибуна
Танцы с бубнами на WB или «как мы шаманили с налогами»
Made in China. IPO китайской торговой платформы КИФА
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Когда я могу отказать в приеме на работу по основаниям, не связанным с деловыми качествами кандидата?
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Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 44-13/2445 от 02.07.2024
Минфин РФ: Письмо № от 26.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/27174 от 26.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/28654 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/28571 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/51954 от 05.06.2024
Минфин РФ: Письмо № от 27.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28530 от 29.03.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/438@ от 04.06.2024
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