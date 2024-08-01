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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5692. Бизнес просит у ФНС понятные критерии движимого и недвижимого имущества

За движимые ОС не платят налог на имущество организаций, а за недвижимые – платят. Но является ли конкретный объект ОС недвижимостью или нет – не всегда понятно. Возникают споры.

ФНС просят составить понятный набор критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

СФР: пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она.

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов: закон принят.

Минфин: если ИП совмещает УСН и ПСН, для повышенных ставок по УСН учитывается только доход по упрощенке.

Шаблон договора и акта для безопасного сотрудничества с самозанятым, найдете здесь.

Как работаем и отдыхаем в августе: календарь для бухгалтера и кадровика.

Малый бизнес будет сдавать меньше статистических отчетов: закон подписан.

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Разборы законов

НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России

Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.

Отдых в санатории за счет работодателя: что с налогами

Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.

Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию

Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке

Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.

Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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Новости

1 Казахстанский финтех-сервис под угрозой вторичных санкций изменил договор обслуживания

2 Названы лидеры по числу утечек номеров телефонов и персданных

3 По НК для НДФЛ с дарения двоюродный брат – не родственник

4 Российский исполнитель перевозки груза за границей сам платит свой налог на прибыль

5 Новые организации тоже платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль

6 Принят закон о новом виде банковского счета и вклада

7 Пока можно использовать один из двух форматов электронного счета-фактуры

8 Опекуны могут создавать детям учетные записи на Госуслугах

9 ⚡️ Акция подходит к концу! Встречаем август скидками на курсы повышения квалификации. Начало обучения уже завтра, 1 августа

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13 🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»

14 Приказ об индексации зарплаты можно издать задним числом

15 Т-Банк запустил сервис для контроля расходов на заправку автопарка

16 Совладелец Wildberries хочет оспорить передачу доменов компании

17 Возмещение затрат при производстве товаров не подпадает под ПБУ 13/2000

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20 Вступило в силу решение о национализации активов «Макфы»

21 ❌ Члены Правительства РФ больше не ведут прием граждан

22 👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью

23 Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов

24 ⏸️ Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам: закон принят. Комментарий юриста

25 ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов

26 За полгода малый и средний бизнес получил 208 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

27 ☀️ Успейте купить курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками до -79%. Старт обучения уже завтра, 1 августа

28 Главный санитарный врач уже дала рекомендации работодателям на эпидемический сезон 2024-2025

29 На улучшение жилищных условий материнский капитал направили 590 тысяч семей

30 Прокуратура отклонила больше 270 тысяч заявок на проверки бизнеса

31 Частные инвесторы получат доступ к внебиржевому валютному рынку

32 🔥 Пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она

33 Застройщики могут продавать нежилые помещения без НДС, но только на этапе строительства

34 Глава Совета Федерации призывает запретить микрофинансовые организации

35 Клиенты банков перевели больше 13 трлн рублей через СБП

36 При разделе наследства придется заплатить НДФЛ

37 За контракт с Минобороны будут платить больше — по 400 тысяч рублей

38 Казначейство начнет выдавать чиновникам электронные подписи

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5691. Пояснения ФНС: в 2025 году упрощенцы вправе выбрать обычные ставки НДС или пониженные

Разъяснения по поводу применения НДС дали в региональной УФНС.

Патентная система налогообложения в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Нужно ли начислять районный коэффициент на аванс по зарплате

Работодатель обязан начислять зарплату сотруднику не реже двух раз в месяц. При выплате зарплаты нужно учитывать районный коэффициент, но распространяется ли это правило на аванс?

Как торговой организации на УСН учесть операции от продаж на маркетплейсе

При сотрудничестве с маркетплейсом, организация заключает агентский договор. Согласно ему, маркетплейс удерживает комиссию, и перечисляет остаток суммы за продажу товара. Рассказываем, как организации на УСН учесть все поступления от продаж.

Как главбуху принять дела от предшественника

В идеальной ситуации новый главный бухгалтер получает дела от своего предшественника после инвентаризации по акту приема-передачи. Такое возможно, если бывший главбух увольняется не внезапно и без конфликтов. Но часто новому сотруднику вручают коробки с документами и говорят «Теперь ты главный и за все отвечаешь». Из статьи узнаете, как главбуху принять дела и наладить учет после предшественника, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

🔒 НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России

Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.

Сдача в аренду или перепродажа? Как грамотно зарабатывать на рынке недвижимости в 2024

Инвестиции в недвижимость — устойчивая модель капитализации на российском рынке. Рассказываем о том, как правильно входить в модель заработка на рынке недвижимости в 2024 году и как грамотно повышать доходность собственности.

Блоги компаний

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Как работать с МЧД при сдаче отчетности в 2024 году

Как вести учет приема пожертвований: эффективные инструменты для бухгалтера НКО

Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса

Когда контент-маркетинг не работает

Как правильно уволиться с должности директора без последствий

Где вести управленческий учет? Обзор сервисов для бухгалтера

Пользователи и блогеры с 10 000+ подписчиками обязаны передавать о себе данные в Роскомнадзор. Поправки приняли в Госдуме 30.07.2024

Как юристу разнообразить бумажную рутину и получить дополнительный доход

Какие справки по ЕНС и ЕНП заказать для сверки с налоговой

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Вакансии

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Резюме

Трибуна

Танцы с бубнами на WB или «как мы шаманили с налогами»

Made in China. IPO китайской торговой платформы КИФА

💥Обзор новостей: проблемы с МЧД продолжаются, майнинг крипты легализовали, Бакальчук подала иск к мужу

Как правильно уволиться с должности директора без последствий

Взыскание списанного долга с руководителя или бухгалтера

Когда я могу отказать в приеме на работу по основаниям, не связанным с деловыми качествами кандидата?

💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге

Включается ли в доходы по ПСН возмещение стоимости коммунальных услуг арендаторами?

Штрафовать за неисполнение требования ФНС, направленного по почте, незаконно. Судебная практика

Как запустить криптообменник/биржу и остаться с деньгами и на свободе

ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!

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РАССЫЛКА469 243 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5692. Бизнес просит у ФНС понятные критерии движимого и недвижимого имущества

За движимые ОС не платят налог на имущество организаций, а за недвижимые – платят. Но является ли конкретный объект ОС недвижимостью или нет – не всегда понятно. Возникают споры.

Пользователи интернета

Владельцам интернет-сервисов с подписками добавят обязанностей

Депутаты обяжут интернет-сервисы раскрывать клиентам все условия о сроках действия подписки, ее полную стоимость, а также варианты отписки.

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Обзоры для бухгалтера

Как уволиться директору: проходим квест по инструкции. 👨‍💼«Ночной бухгалтер» № 1736

Увольнение главбуха — это непросто: передача дел, введение в курс преемника, возможный конфликт с руководством («нужно доработать квартал», «а сдай текущие отчеты» и т.п.). Но увольнение директора — еще больший стресс как для самого руководителя, так и для бизнеса, особенно, если расставание проходит не очень мирно.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с НДС

НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России

Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.

НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России

Президент Венесуэлы вызвал Илона Маска на бой. Бизнесмен согласился

Несколько дней назад Николас Мадуро был объявлен победителем выборов президента.

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Клерк
Маркетплейсы

😱 Домена Wildberries больше не будет в России! Что происходит с самым популярным маркетплейсом в стране

В середине июня Wildberries и оператор наружной рекламы — группа Russ — объявили об объединении. Сообщалось, что цель сотрудничества — создание цифровой торговой платформы. Однако уже спустя несколько дней вокруг сделки разыгралась настоящая драма с «рейдерским захватом» и семейными перипетиями.

😱 Домена Wildberries больше не будет в России! Что происходит с самым популярным маркетплейсом в стране

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

ФНС назвала условия, когда путевка в лагерь на ребенка сотрудника не облагается НДФЛ

Освобождена от НДФЛ стоимость путевок для несовершеннолетних детей сотрудников, по которым оказывают услуги санаторно-курортные и оздоровительные организации.

Борис Ангелов Ангелов
НДС

Преимущества и последствия введения нулевого НДС на услуги клининга

Представители отрасли клининга и деловых объединений предлагают ввести в качестве эксперимента нулевой НДС. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить собираемость налогов с теневых участников отрасли.

Преимущества и последствия введения нулевого НДС на услуги клининга
Ипотека

Кабмин продлил льготную IT-ипотеку до 2030 года

Больше 82 тысяч IT-специалистов смогут купить жилье по ставке до 6% годовых.

Госзакупки

Отечественные производители получили приоритет в госзакупках

Кабмин сможет устанавливать запрет на покупку иностранных товаров при госзакупках. При оценке заявок ценовые предложения российских производителей будут снижены на 15%.

1
НДС

Питание в школьных столовых не облагается НДС

Реализации продуктов питания, произведенных организацией общепита образовательным организациям, подпадает под освобождение от НДС по подп. 5 п. 2 ст. 149 НК.

Платежные системы

Россельхозбанк сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за рубежом. Как они это сделали?

Позитивные новости для всех, кто платит за границей картами Union Pay Россельхозбанка: наличные можно не снимать, карты работают для оплат, сам банк публикует списки стран.

Банки

💳 Сбер поднимет стоимость уведомлений по дебетовым картам с 1 августа

Теперь за уведомления клиенты Сбербанка будут платить 99 рублей в месяц.

Общество

С 1 марта 2025 года несовершеннолетним нельзя продавать энергетики

Продавцы будут требовать паспорт при продаже энергетических напитков.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: пользователи браузера Chrome остались без паролей, москвич выиграл в лотерею 170 млн рублей, а Татьяна Бакальчук подала на развод

Подготовили обзор главных событий дня — 31 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Личные финансы

Сдача в аренду или перепродажа? Как грамотно зарабатывать на рынке недвижимости в 2024

Инвестиции в недвижимость — устойчивая модель капитализации на российском рынке. Рассказываем о том, как правильно входить в модель заработка на рынке недвижимости в 2024 году и как грамотно повышать доходность собственности. 

Сдача в аренду или перепродажа? Как грамотно зарабатывать на рынке недвижимости в 2024
Электронные подписи

Казначейство начнет выдавать чиновникам электронные подписи

Государственные органы, которые не включены в ЕГРЮЛ, смогут получить квалифицированную электронную подпись в Казначействе.

Общество

За контракт с Минобороны будут платить больше — по 400 тысяч рублей

Размер единовременной федеральной выплаты за подписание контракта с Минобороны увеличили до 400 тысяч рублей.

Главбух: права, обязанности, передача дел

Как главбуху принять дела от предшественника

В идеальной ситуации новый главный бухгалтер получает дела от своего предшественника после инвентаризации по акту приема-передачи. Такое возможно, если бывший главбух увольняется не внезапно и без конфликтов. Но часто новому сотруднику вручают коробки с документами и говорят «Теперь ты главный и за все отвечаешь». Из статьи узнаете, как главбуху принять дела и наладить учет после предшественника, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

Как главбуху принять дела от предшественника
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НДФЛ

При разделе наследства придется заплатить НДФЛ

Если наследники между собой поделили полученное наследство по-своему, компенсация за такой раздел будет облагаться НДФЛ.