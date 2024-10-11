Утренний бухгалтер № 5743. Директор придумал праздничные дни? Должен оплатить их по ТК

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Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?

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Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.