Утренний бухгалтер № 5743. Директор придумал праздничные дни? Должен оплатить их по ТК

Роструд: придуманные работодателем праздники должны оплачиваться.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Чтобы справиться с уклоненением от уплаты импортного НДС, власти с 2025 года создадут новую систему прослеживаемости.
Если компания продает товары через интернет иностранцам из ЕАЭС в декларации НДС надо заполнять раздел 7.
Сведения о принятом на работу военнообязанном работодатель должен передавать в военкомат, в котором сотрудник стоит на учете.
Минтруд: после перехода на электронную трудовую книжку вернуться к бумажной уже нельзя.
С 1 ноября 2024 года налоговики будут высылать ИП на ПСН уведомление о пересчете налога.
Минтруд: двойная оплата за выходные дни идет в расчет среднего заработка.
👩🏻💻Как стать профи в бухгалтерии и разобраться с налоговой реформой-2025
Правильно вести бухгалтерский и налоговый учет в организации научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
В программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. После обучения получите официальный диплом, внесем его в реестр ФИС ФРДО.
Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
36 000 рублей. Старт обучения 15 октября.
Разборы законов
— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный
Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.
— Кто и как может получить остаток материнского капитала до 10 000 рублей
Родители вправе по своему желанию распорядиться до 10 тыс. руб. из средств материнского капитала (закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ). Кабмин постановлением от 11.09.2008 № 1249 установил алгоритм получения остатка.
— Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция
Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за 9 месяцев по правилам 2024 года, на что обратить внимание.
— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату
Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Новости
1 Wildberries к концу 2025 года запустит по всей России + СНГ бесплатную доставку до двери крупных товаров
2 Как правильно заполнить статформы ФТС
3 Начал действовать новый подход судов к протоколам по административкам без подписи составителя
4 Двойная оплата за выходные дни потом идет в расчет среднего заработка
5 Обновили декларацию по акцизам на алкоголь и сладкую газировку
6 Налоговики будут высылать ИП на ПСН уведомление о пересчете налога
7 Если сервитут предоставляют власти, платить НДС будет налоговый агент
8 📅 Если директор придумал свои праздничные дни, он должен за них платить
9 Покупка и обслуживание ККТ идут в расходы по УСН
10 Выплаты сотрудникам за счет грантов облагаются страховыми взносами
11 По совместительству может быть много трудовых договоров по 0,5 ставки каждый
12 Правительство навело порядок со справками об участии в СВО
13 С 2025 года в НК новое основание для инвествычета по налогу на прибыль
14 Для налога на прибыль по обособке надо правильно высчитать долю
15 С 30 сентября к режиму налоговой тайны подключат еще две госструктуры
16 Как оформить на таможне санкционные товары: смотрите видео!
17 ☔ Компенсация от УК за ущерб от протекшей крыши не облагается НДФЛ
18 При продаже товаров через интернет иностранцам из ЕАЭС в декларации НДС надо заполнять раздел 7
19 Если дивиденды выдали квартирой, ее стоимость можно учесть для НДФЛ при продаже
20 По сборке кухонных гарнитуров можно применять ПСН, только если это предусмотрено региональным законом
21 Работодатель должен направлять сведения в тот военкомат, где стоит на учете сотрудник
22 Александр Новак представил основные параметры нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»
23 После перехода на электронную трудовую книжку вернуться к бумажной уже нельзя
24 У банка Точка новый сервис, который помогает бизнесу находить подходящие тендеры
25 👓 С неуплатой импортного НДС при псевдотранзите будет бороться новая система прослеживаемости. Мнение эксперта
26 Официально: названы самые перспективные проекты-2024 в промышленности
27 IT-льготы и специалисты могут появиться в сельском хозяйстве
28 Госдума обсудит предложения Правительства РФ по увеличению тарифов ЖКХ
29 Как в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев отразить авансы
30 Субсидии и гранты федеральных министерств теперь доступны на платформе МСП.РФ
Мероприятия
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников
Дата проведения: 15 октября, вторник
Безопасная работа с самозанятыми. Готовимся к мониторингу Минтруда
Дата проведения: 15 октября, вторник
Налогообложение в 2025 году: как выбрать выгодную систему
Дата проведения: 16 октября, среда
Обзор изменений в НК РФ в 2024-2025 гг
Дата проведения: 16 октября, среда
Как бухгалтеру настроить 1С под нужды компании
Дата проведения: 16 октября, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5742. Какие отчеты бухгалтеру надо сдать за 9 месяцев 2024 года: проверьте по списку
Смотрите в наших таблицах, какие отчеты нужно сдать.
— Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: разъяснения Минфина
В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.
— Как заполнить шапку трудового договора с директором ООО + пример формулировки
Если директор ООО является еще одним из учредителей, то не совсем понятно: как заполнить шапку трудового договора. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Как избежать штрафа в 1 млн рублей по персональным данным
Закон о персональных данных существует давно, но последние годы ему уделят гораздо больше внимания. Выросли штрафы, стало больше требований, фактически все компании обязали подавать в РКН уведомления. Как защитить персональные данные от утечки, как выполнить все требования законодательства и избежать миллионного штрафа – узнаете из первых рук.
— Как сделать загранпаспорт: виды, сроки и способы оформления
Разбираемся, чем отличаются паспорта на 5 и 10 лет, как их оформить и сколько придется ждать. Как оформить загранпаспорт, сколько это стоит и можно ли сделать срочно: инструкция.
— Административные штрафы за нарушения, связанные с первичными документами
За нарушения, связанные с первичными документами, установлена не только налоговая, но и административная ответственность. Только уже не для юрлица, а его должностных лиц. Есть основания, по которым этой ответственности можно избежать.
— Уведомление о невозможности удержать НДФЛ
Фирмы и предприниматели, выступающие налоговыми агентами, по общему правилу должны удерживать НДФЛ с доходов граждан. Однако на практике возникают ситуации, когда сделать это оказывается невозможно.
— Уведомление об изменении условий трудового договора: рекомендации по оформлению и образец
Заключив трудовой договор (ТД) с работником, в дальнейшем может потребоваться его изменение. В общем случае такие поправки вносятся соглашением сторон договора. Однако в отдельных ситуациях работодатель вправе внести корректировки в ТД без согласия работника. Тогда возникает необходимость направить сотруднику уведомление. Более того, закон обязывает это сделать в определенный срок.
Половина опрошенных россиян задумывалась об увольнении вслед за коллегой.
— Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы
Сейчас профессия бухгалтера обретает все большую популярность — в связи с распространением аутсорсинга и интернет-сферы, все чаще предприниматели нуждаются в квалифицированных специалистах по учету и налогам.
Блоги компаний
УСН: новые правила для упрощенцев с 2025 года
15 курсов по транспортной логистике
Новый счет-фактура с 1 октября 2024 года: что изменилось
Налоговый контроль за ООО и ИП на УСН ужесточат: как избежать доначислений
Как выстраивать сотрудничество с самозанятым: от постановки задачи до чека
ДМС: новые нюансы с налогом на прибыль и взносами. Что нужно знать бухгалтеру
Осень выгодных цен на «Клерке»: курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до -83%
Где обменять крипту в Саратове: ТОП лучших криптообменников
Что входит в расчетно-кассовое обслуживание банка: как выбрать оптимальный тариф
Натуральный доход, зарплата в валюте, средний заработок за работу в выходные: что нужно знать бухгалтеру
Как бухгалтеру упростить сбор и обработку первичной документации и не тонуть в рутине
Как построить эффективный отдел продаж: продать что угодно и кому угодно
15 курсов по антикризисному управлению для кризис-менеджеров
5 инструментов, которые помогут оформить сайт без дизайнера, разработчика и копирайтера
8 главных проблем в учете строительных компаний: как их избежать
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
Ничего не найдено.
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Специалист по кадровому делопроизводству
Трибуна
ФНС РФ: налог на КИК и экономика выгоды с трастом
Топ-5 накопительных счетов от 20% на 2 месяца
Субфедеральные облигации с высокой доходностью: Ульяновская область
💥Обзор новостей: Минфин предложил ввести предупреждения за налоговые правонарушения, безработицы нет, рыба слишком дорогая
О новом формате УПД и счетов-фактур с 1 октября 2024
Что такое инфобизнес и инфомошенничество с юридической точки зрения? Как понять, есть ли признаки инфомошенничества в вашем бизнесе — подробный разбор темы от юриста
❓Почему стоит купить билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» сейчас
Как писать тексты о компании на юридическом сайте
Правильная юридическая помощь не приведёт к подставе
После смерти наследодателя нельзя предпринимать какие-либо действия с деньгами
Страховые взносы для малого бизнеса увеличат
Искусство ИИ: интеграция в вашу бизнес-модель. Мнение Станислава Кондрашова
Почему нужно взыскивать дебиторку
Как строительной компании увеличить прибыль?
Субсидиарная ответственность. За что привлекают и как защититься
Если привлекли к субсидиарной ответственности. Можно ли ее списать?
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/77588 от 19.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-03/78112 от 19.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-03/78179 от 20.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/78327 от 20.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/78485 от 20.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/89144 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/89004 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/89655 от 18.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/89335 от 18.09.2024
Последние темы форума
— Не выдали чек покупателю. Что делать?
— Последовательность принятия к бухгалтерскому и налоговому учету вознаграждения лизингополучателем страховой премии лизингодателю
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию