Утренний бухгалтер № 5742. Какие отчеты бухгалтеру надо сдать за 9 месяцев 2024 года: проверьте по списку

25 октября – крайний срок сдачи отчетов за сентябрь и третий квартал (9 месяцев) 2024. Проверьте по таблицам, какие отчеты нужно сдать.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: к 2030 году МРОТ составит минимум 35 000 рублей.
Новое правило: с 2025 года любое муниципальное образование сможет вводить туристический налог.
В графике отпусков можно указывать только месяц, а не конкретную дату.
На детей супруги от первого брака ее новый муж может получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ.
Октябрь 2024 года закончится 6-дневной рабочей неделей.
Амнистия при дроблении бизнеса: что это и как применяется, узнаете из статьи.
СФР: при продлении отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет не надо сдавать ЕФС-1.
Перестановка слов в номенклатуре в УПД не влияет на льготу по НДС.
❗Все изменения по НДС в новом курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025»
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Разборы законов
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58562 от 24.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/37066 от 20.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/40858 от 02.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/54763 от 13.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/54880 от 14.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-07-12/61838 от 02.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60358 от 28.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59888 от 27.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/78725 от 21.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-02/78905 от 21.08.2024
Утренний бухгалтер
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