Утренний бухгалтер № 5742. Какие отчеты бухгалтеру надо сдать за 9 месяцев 2024 года: проверьте по списку

— Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция

Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за 9 месяцев по правилам 2024 года, на что обратить внимание.

— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату

Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Новые способы разблокировки расчетных счетов: инструкция для бухгалтера и руководителя

Блокировка расчетного счета налоговой инспекцией — это коллапс бизнеса. Понятно, что лучше вообще избегать поводов для блокировки, но если беда уже случилась, как разблокировать счет и получить доступ к денежным средствам?

— «Госключ»: что это и как работает

Электронные подписи (ЭП) — ключ к цифровому взаимодействию. Без них затруднены полноценные юридические процессы, подписание договоров, общение в госорганы. Рассказываем про сервис получения ЭП от Минцифры.