Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5742. Какие отчеты бухгалтеру надо сдать за 9 месяцев 2024 года: проверьте по списку

Смотрите в наших таблицах, какие отчеты нужно сдать.

25 октября – крайний срок сдачи отчетов за сентябрь и третий квартал (9 месяцев) 2024. Проверьте по таблицам, какие отчеты нужно сдать.

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Утренний бухгалтер

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❗Все изменения по НДС в новом курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025»

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Теперь не только организации и ИП на ОСНО, но и упрощенцы должны будут платить НДС.

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🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58562 от 24.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/37066 от 20.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/40858 от 02.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/54763 от 13.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/54880 от 14.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-07-12/61838 от 02.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60358 от 28.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59888 от 27.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/78725 от 21.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-02/78905 от 21.08.2024

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