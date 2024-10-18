Утренний бухгалтер № 5748. Налоговики объяснили, когда можно досрочно прекратить применение ставок НДС 5 и 7%

ФНС разъяснила условия применения специальных пониженных ставок НДС 5% или 7% после вступления в силу налоговой реформы-2025.

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