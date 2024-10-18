Утренний бухгалтер № 5748. Налоговики объяснили, когда можно досрочно прекратить применение ставок НДС 5 и 7%

ФНС разъяснила условия применения специальных пониженных ставок НДС 5% или 7% после вступления в силу налоговой реформы-2025.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Утверждена новая форма РСВ. Ее нужно применять с отчетности за 1 квартал 2025 года.
Если компания слетит с УСН на ОСНО в этом году есть шанс вернуться на упрощенку в 2025-м.
Обзор нейросетей, которые упростят и улучшат выполнение как рабочих задач, найдете здесь.
ФНС разъяснила, когда на УСН в 2025 году возникнет обязанность налогового агента по НДС.
Как отражать существенные события после отчетной даты, узнаете из статьи.
Проект Минтруда: с 2026 года самозанятым официально разрешат отчислять взносы, чтобы больничный оплачивался.
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🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
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Мероприятия
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Дата проведения: 18 октября, пятница
Дата проведения: 19 октября, суббота
Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя
Дата проведения: 22 октября, вторник
Обзор изменений по кассам – 2025
Дата проведения: 22 октября, вторник
НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г
Дата проведения: 22 октября, вторник
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 23 октября, среда
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
Дата проведения: 23 октября, среда
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Резюме
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Документы
МВД России: Приказ № 887 от 22.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/86571 от 11.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/86267 от 11.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/86292 от 11.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/86296 от 11.09.2024
Минобороны РФ: Постановление № 700 от 22.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Правительство РФ: Распоряжение № 30-р от 16.01.2024
: Федеральный закон № 268-ФЗ от 08.08.2024
МВД России: Приказ № 260 от 16.05.2024
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