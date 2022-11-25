«Утренний бухгалтер». В больничном листе будет новый код 38

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года больничные листы ждут перемены. Например, если не являться к врачу более 7 дней, то больничный закроют. В поле «Иное» будет стоять код 38. Он означает: «неявка на прием к врачу более 7 календарных дней».

Минфин продолжает настаивать: компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ. Чиновники выпустили очередное письмо об этом.

Собрали для вас в подборку топ новостей про единый налоговый платеж и поняли: как-то все совсем безрадостно выглядит. Путаница сумасшедшая. Но хорошо, что у нас есть замечательная Елена Ярушкина. Она записала новый выпуск Бухстрима, где все разложила по полочкам ясно и понятно.

Брать кадровика или поручить кадровый учет бухгалтеру? Извечная дилемма бизнеса, особенно совсем маленького. Держите полезные размышления на этот счет от экспертов.

Ловите Чёрную пятницу в Контур.Экстерне 一 скидки до 50% на популярные тарифы Облачный сервис Контур.Экстерн поможет подготовить и сдать отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ФСРАР, РПН, ЦБ РФ. Отчитывайтесь вовремя и с первого раза: Легкий переход из другой системы, перенос архива документов

Работа с отчетами даже без сертификата электронной подписи

Автоматическое обновление и только актуальные формы

Встроенная проверка и подсказки

Гарантия доставки отчета в контролирующие органы

​​​​​​​Особые возможности для бухгалтерских фирм и крупного бизнеса Успевайте оставить заявку до 27 ноября 一 Чёрная пятница закончится 28 ноября, таких цен точно не будет до конца года.

Новости

События

Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>

Дата проведения: 1 декабря, четверг

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Онлайн-семинар: Публичные выступления и навыки презентации

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании

Дата проведения: 30 ноября, среда

Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Дата проведения: 30 ноября, среда

Бухгалтер – 2023. Мотивация. План. Действия

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Возможности сервиса 1СПАРК Риски и новая функция, которая позволит узнать о контрагенте максимум информации

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Вебинар «Как перейти на кадровый ЭДО: 5 шагов»

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Экстренный вебинар. Единый налоговый платеж с 2023 года: сложные вопросы

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Статьи

– Как заработать на телеграм-канале в Краснодаре

Администраторы пабликов «Сарказм Помидоррова», «Туподар», «Афиша Краснодара» и «Шанхай Краснодар» рассказали Кублогу о телеграм-монетизации, трудовых буднях и как маркетологи верят в Телеграм.

🔒 Когда IT-компания после получения аккредитации сможет применять налоговые льготы + чек-лист о том, что даст аккредитация

Льготу по налогу на прибыль дадут задним числом. А по страховым взносам – нет.

– Где и на каких условиях можно купить евро и доллары в России

Рассказываем, в каких банках в России в 2022 году можно купить наличные доллары и евро и какие еще существуют способы покупки валюты.

– «Утренний бухгалтер». Отменят излишне уплаченные налоги

Это изменение внесут в НК в связи с новыми правилами ЕНП.

– Почему карты лояльности не делают покупателей постоянными. Интервью с основателем стартапа по электронным чекам «Бережливый покупатель»

Виталий Басманов рассказал «Клерку», как электронные чеки упрощают жизнь бизнесу, почему не надо бояться закона о персональных данных и причем тут экология.

– Что такое код подчиненности в форме 4-ФСС

Код подчиненности в форме 4-ФСС указывается на каждом листе в шапке. Что обозначает этот код? Где можно его узнать? Давайте разбираться.

– Инвестиционный налоговый вычет: когда его можно получить

Расскажем, когда применяется инвестиционный налоговый вычет при частичном погашении ценных бумаг.

– Как снизить санкционные риски компании в 2022 году

После введения в начале этого года санкций многие российские организации и физические лица оказались под давлением. Им пришлось в экстренном порядке искать пути решений, чтобы сохранить бизнес или минимизировать потери. С тех пор прошло время, но ситуация по-прежнему остается напряженной.

– Как оформлять больничные в 2022 году в программах 1С

СЭДО – это электронный документооборот работодателя с ФСС, который позволяет получать сведения о больничном листе сотрудника без прямого участия самого физического лица.

– Что хочет поменять во внесудебном банкротстве Минэк: новое для пенсионеров и увеличение порога долга

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников предложил поменять процедуру внесудебного банкротства физлиц. Разбираемся, что это значит.

– Три ситуации, когда сомнительный долг не вполне сомнителен

Когда долг признают сомнительным, он вправе пополнить собой сумму резерва по сомнительным долгам. И, соответственно, уменьшить текущую базу по налогу на прибыль. Но есть ситуации, когда для компании долг явно сомнительный, а вот для налоговиков – нет. Подробности – в статье.

– Цитата дня. Куда лучше вкладываться

Глава Минфина рассказал россиянам, куда им лучше вложиться, если есть деньги (зачеркнуто) желание вкладываться.

🔒 Когда затраты признают внереализационными расходами

Когда судьи принимают решения, они часто исследуют вопрос о добросовестности компании. Даже при учете внереализационных расходов. Если признаков недобросовестности не найдут, можно рассчитывать на удачный исход даже в неоднозначной ситуации. И, соответственно, наоборот. Подробности – в статье.

– Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

– Топ новостей про единый налоговый платеж: бухгалтеров ждет жаркое начало года

Собрали в одну подборку самые важные моменты, которые вы могли пропустить.

🔒 Как получить в 2023 году имущественный и инвестиционный вычеты

Расскажем, как получить имущественный и инвестиционный вычеты в 2023 году и на какие детали обратить внимание.

– «Ночной бухгалтер». Мобилизованных все-таки можно увольнять. Но при особых условиях

Срочные трудовые договоры с мобилизованными это особая ситуация. Там увольнять можно сразу по истечению срока и не предупреждать. Но приостановка трудового договора будет все равно.

Блоги компаний

Документы

Минэкономразвития России (МЭРТ): Письмо № Д23и-27655 от 15.08.2019

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-2/523@ от 17.01.2020

Федеральный закон № 55-ФЗ от 14.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/104398 от 27.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения

Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022

Обсуждаемые темы форума

– Подразделение в трудовой книжке

– Применение ФСБУ 25/2018

– Физ лицо может ли оказывать юридические услуги и консультации гражданам РФ

– Оплата за другую организацию

– Выходное пособие при увольнении

– Онлайн касса для нескольких объектов ИП ПСН с оплатой через сайт

– Запись о приеме на работу на печати другой организации

– Расторжение договора аренды

– Прощение долга ИП

– Ип на осно

– Расходы на проживание в гостинице сотрудников подрядчика

– Возмещение стоимости обучения

– Претензия о неосновательном обогащении

– Экспедиторские документы

– Постоянно восполняемая сумма в подотчете

– Выплата заработной платы с задержкой

– Критерии для перехода на патент

– Оплата Уставного капитала через зачет денежных требований в непропорциональном порядке

– Претензия

– Специалист по БДД