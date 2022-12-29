«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры хотят успеть выплатить зарплаты перед Новым годом из-за ЕНП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Единый налоговый платеж кардинально меняет все правила по НДФЛ уже с 1 января. Поэтому бухгалтеры спешат выплатить зарплату за декабрь в декабре. А вы?

Клерк сходил на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и задал ему несколько вопросов. Например, что думают в министерстве по поводу идеи запретить айтишникам выезд из страны? Читайте, что ответил нам министр.

Покажите вашу елку, просит наш главред Елена Балаклицкая. Серьезно, объявляем конкурс елок! Призы для победителей в каждой номинации: подключение к Клерк.Премиум на 6 месяцев.

Смотрите последние важные новости уходящего года в крутейшем выпуске БухТуба: он уже на сайте.

Постскриптум. Хорошая новость: Microsoft возобновила продажи Windows и MS Office в РФ.

Получите поддержку коллег и станьте частью большой бухгалтерской семьи России Сообщество профессиональных бухгалтеров открывает двери каждому в профессии! Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете.

Новости

1 Путин подписал пенсионный закон

2 В крайнем случае годится и скан первички

3 Уменьшение уставного капитала АО не приведет к налогу на прибыль, если оно было по требованию закона

4 👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП

5 ФАС заставит «Мегафон» понизить цены на связь

6 На крепкий алкоголь поднимутся минимальные цены

7 Приложение Сбер теперь устанавливают на Apple в самом банке

8 Больше не будет хвастливых фото депутатов и отсебятины в СМИ

9 Сбербанк планирует сделать стикер для бесконтактной оплаты

10 🛡️ Искали профессиональное сообщество? А вот же оно!

11 Ситимобил написал заявление в полицию об утечке данных

12 С января работодатели сдают в Социальный фонд сведения о персучете и взносах на травматизм по новой форме

13 🔮 Нагадать удачу бизнесу: обращайтесь к ИННге

14 Windows снова можно скачивать

15 Как исправить уведомление по ЕНП, если ошиблись

16 Минимальная цена игристого вина стала на 70 рублей больше

17 ⏪ Декабрьская зарплата со ставкой НДФЛ 15% трансформируется в январский доход под 13%

18 Предприниматели смогут быстро получить лицензии до 1 сентября 2023 года

19 💣Сенсация! ИФНС Москвы проверяют всех физлиц по сделкам с квартирами

20 Полученный, но пока не принятый товар, бюджетники должны отражать на счете 40160

21 Началась торговля в индийских рупиях

22 IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% с начала года, даже если аккредитация получена в конце года

23 Банки пересмотрели кредитные условия для 155 тысяч мобилизованных

24 Росрыболовство не будет запрещать экспорт красной рыбы и икры

25 Только 3% крабов выловили законно

26 Путин принял закон о налогообложении в новых регионах

27 🙆 Бухгалтеры начали креативить с уведомлением по ЕНП

28 100 тысяч соискателей нашли работу в Москве через службу занятости

29 Курс «Шесть ФСБУ» – кладите под елочку

30 📅 Бухгалтеры начали выплачивать зарплату за декабрь, чтобы в 2023 году начать жизнь с ЕНП с чистого листа

31 Не забудьте уплатить страховые взносы до 9 января

32 Пособие на детей можно оформить через Госуслуги уже с 28 декабря 2022 года

33 Почти 90% участников справились с зачетом по финансовой грамотности

34 Предприниматели не одобрили половину региональных проектов

35 Сроки обмена гривны на рубли не будут ограничивать

36 Работа врачом и дворником самая непопулярная в 2022 году

37 Для иностранных туристов запустят платежную карту

38 Новогодние распродажи невыгодны для 27% опрошенных

39 Власти Москвы просят не повышать цены на такси в новогодние праздники

40 Разблокировка активов не гарантирует к ним доступ

41 В Москве число организаций стало на 42% больше

42 Сбер повышает ставки по вкладам в юанях

43 Надо запретить выезд из страны некоторым IT-специалистам, считают в Госдуме. Минцифры это не поддержит, заявил Шадаев Клерку

44 ФНС требует взыскать с экс-депутата 497 млн рублей

45 Предпринимателям выделят субсидии на транспортные расходы в Арктической зоне

46 ПФР утвердил форму СЗВ-ДСО

47 Введут формы Р18003 и Р18004 для регистрации компаний из новых регионов

48 Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий

Что же все-таки поменял Единый налоговый платеж? 🔥Если коротко: буквально все. И уведомления, и платежки, и сроки, и суть уплаты налогов. Читайте пять подробных карточек об изменениях прямо сейчас.

События

ИП на ПСН: как с ним работать бухгалтерам-аутсорсерам

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Идет набор!"Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса«.Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 30 декабря, пятница

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Новая форма ЕФС-1: нужен будет статус физлица

Появились новые детали по заполнению этой формы отчетности.

– Какие отчеты бухгалтеры больше не сдают в 2023 году. И что пришло им на замену

Из-за объединения ПФР и ФСС изменился набор отчетности. Какие формы отменяются, когда их нужно подать в последний раз, что придет им на смену, расскажем далее в нашей статье.

🔒 Что бухгалтеру нельзя пропустить в законодательстве 2022-2023: чек-лист

В последние дни уходящего года решили напомнить вам, какие законы надо будет изучить перед началом работы после праздников.

– Что нового добавили в 1С:БГУ

Расскажем про новые формы первички, учет расчетов по ЕНП, ЕСТ и НФА.

– Какие важные законы вступили в силу в 2022 году: мобилизованные, детские пособия, недвижимость и освобождение от НДФЛ

В 2022 году вступило в силу множество социально важных законов и постановлений: от появления новых льгот и увеличения размера пособий для нуждающихся до запрета на микродоли.

– Ностальгия по Олимпиаде и новогоднее «мыло»

Рассказываем на Кублоге новогодние истории. Краснодарец Макс Марков однажды перед Новым годом получил задание: доставить корабль на самолете. И при чем тут еще Олимпиада в Сочи?

– Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) к концу года россияне начинают активнее брать кредиты: в прошлом году количество выданных кредитов с октября по декабрь выросло на 25%. Чаще всего деньги берут на: ремонт, покупку новой техники, образование, лечение или погашение старых долгов.

– Дробление бизнеса: каких рисков надо избегать

Бизнес пытается всячески адаптироваться к большому количеству правил и ограничений. Для этого используются все возможные пути оптимизации, которые, казалось бы, не нарушают закон. Одним из таких способов является дробление бизнеса, при использовании которого формально нарушений нет.

– С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому

Статистический отчет о деятельности компании по форме 1-предприятие в 2023 году надо заполнить в соответствии с измененным порядком. В отчете по итогам 2022 года Росстат подкорректировал раздел 5, 6 и 8, поменял местами показатели некоторых ячеек и исключил приложение с ОКВЭД 2.

– Можно ли взыскать выходное пособие, если компания на стадии банкротства

Часто при подписании соглашения сторон сотруднику платят компенсацию. Но надо быть очень внимательным и аккуратным – вернуть ее в случае ошибки вряд ли получится. Даже через суд. А если компания при этом находится на стадии банкротства?

– 30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

В этом году 31 декабря в очередной раз выпало на выходной день, поэтому, для большинства россиян, последним рабочим днем в 2022 году будет 30 декабря. В компаниях по-разному относятся к последним сменам: где-то сокращают часы, где-то устраивают корпоративы, а где-то и вовсе распускают работников по домам.

– «Ночной бухгалтер». Налоговики трясут физлиц по сделкам с квартирами

Чем начали год, тем и заканчиваем. Инспекторы опять пошли трясти продавцов и покупателей недвижки с требованием доплатить налоги. Говорят, мол, так случилось из-за сбоя при передаче данных из Росреестра.

– Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год

Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.

Блоги компаний

Сальдо ЕНС в 2023 году (16)

Все о статусе налогового резидента и его потере. Как считается? И что будет после 183 дней (778025)

Как отражать выплаты по гражданско-правовому договору в отчете РСВ (1)

Имущественные преференции и льготы для самозанятых (146)

Бухгалтерский учет облигаций (141)

Предельная база по страховым взносам в 2023 году: что изменится в расчётах (21)

Зарплата: почему не надо задерживать (763785)

Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет (764986)

ЕНП в 2023 году: бухгалтеры в шоке / БухТуб (1)

Последний шанс! Заканчиваем раздавать Клерк.Премиум за 9900₽ (1)

Возобновление аннулирования разрешения на работу (5)

Когда платить зарплату за декабрь 2022 года (188)

С Новым 2023 годом! Поздравление от Дмитрия Игумнова (88)

Трибуна

Инвествычет при хищении основного средства и реорганизации налогоплательщика (72)

Как Моё Дело на Кнопку в ФАС подавало, и что из этого вышло (712260)

Обязательная дактилоскопия добровольцев (72)

Microsoft возобновила продажи Windows и MS Office в РФ (352)

Бизнес на маркетплейсе. Какую систему налогообложения выбрать, торгуя на WildBerries и Ozon? (102)

Семейные ценности, смена пола, уплата алиментов за военнослужащего в обзоре семейного права (72)

Среднемесячный размер выплат для аккредитации ИТ-компаний: методику расчета разъяснила ФНС (760599)

ИП, не забудьте заплатить взносы! (775369)

Звезда корпорации, а не винтик бездушной машины: бизнес-история Александра Лихтмана (749764)

Всем Клеркоблогерам: Добавлена возможность упоминания пользователя в материале. Барселона (255)

Инвестиционная стратегия на 2023 год не нужна. Стратегия на 1 год – это не стратегия (734622)

Как вывести имущество на учредителя (часть 2) (50631)

НДС по обязательным безвозмездным услугам (72)

Практика Верховного Суда по налоговым спорам за 3 квартал 2022 (72)

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113388 от 21.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В крайнем случае годится и скан первички

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/14455@ от 21.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий

Правительство РФ: Распоряжение № 1253-р от 20.05.2022

Президент РФ: Указ № 364 от 15.06.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ16-1804 от 11.05.2016

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ18-13765 от 20.09.2018

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/881@ от 29.09.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020

Президент РФ: Указ № 156 от 05.04.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113482 от 21.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% с начала года, даже если аккредитация получена в конце года

Обсуждаемые темы форума

– Нужен ли расчетный счет адвокату частной практики11

– Требование налоговой предоставить разрешение на размещение рекламы1

– Налоговые последствия отдыха сотрудников нашей фирмы за счет партнера иностранца3

– Можно ли возместить средства из ФСС в 2023 году?1

– Новогодние фуршеты1

– Возмещение средств (потраченных наличными) не работнику организации5

– Оплата налогов за 2022 год УСН 1% 8

– Возврат излишне выплаченной заработной платы сотруднику4

– Вопрос по вычетам на детей10

– Гарантийный ремонт оборудования15

– Добровольное медицинское страхование3

– ГПД с физическим лицом – гражданином Республики Беларусь2

– Как правильно сдать в аренду грузовую машину?8

– Код тн вэд11

– Договор поручительства-закрывающие документы7

– Начисление ЗП 5

– НДФЛ резидентов РФ при работе в найме в Казахстане8

– Прощение долга8

– Выплата дивидендов из кассы2

– НДФЛ с процентов по займу от учредителя 3