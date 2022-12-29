«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры хотят успеть выплатить зарплаты перед Новым годом из-за ЕНП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Единый налоговый платеж кардинально меняет все правила по НДФЛ уже с 1 января. Поэтому бухгалтеры спешат выплатить зарплату за декабрь в декабре. А вы?
Клерк сходил на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и задал ему несколько вопросов. Например, что думают в министерстве по поводу идеи запретить айтишникам выезд из страны? Читайте, что ответил нам министр.
Покажите вашу елку, просит наш главред Елена Балаклицкая. Серьезно, объявляем конкурс елок! Призы для победителей в каждой номинации: подключение к Клерк.Премиум на 6 месяцев.
Смотрите последние важные новости уходящего года в крутейшем выпуске БухТуба: он уже на сайте.
Постскриптум. Хорошая новость: Microsoft возобновила продажи Windows и MS Office в РФ.
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Новости
1 Путин подписал пенсионный закон
2 В крайнем случае годится и скан первички
3 Уменьшение уставного капитала АО не приведет к налогу на прибыль, если оно было по требованию закона
4 👉 Если не отправить уведомление, будут пени в любом случае. Пять разъяснений для бухгалтеров про ЕНП
5 ФАС заставит «Мегафон» понизить цены на связь
6 На крепкий алкоголь поднимутся минимальные цены
7 Приложение Сбер теперь устанавливают на Apple в самом банке
8 Больше не будет хвастливых фото депутатов и отсебятины в СМИ
9 Сбербанк планирует сделать стикер для бесконтактной оплаты
10 🛡️ Искали профессиональное сообщество? А вот же оно!
11 Ситимобил написал заявление в полицию об утечке данных
12 С января работодатели сдают в Социальный фонд сведения о персучете и взносах на травматизм по новой форме
13 🔮 Нагадать удачу бизнесу: обращайтесь к ИННге
14 Windows снова можно скачивать
15 Как исправить уведомление по ЕНП, если ошиблись
16 Минимальная цена игристого вина стала на 70 рублей больше
17 ⏪ Декабрьская зарплата со ставкой НДФЛ 15% трансформируется в январский доход под 13%
18 Предприниматели смогут быстро получить лицензии до 1 сентября 2023 года
19 💣Сенсация! ИФНС Москвы проверяют всех физлиц по сделкам с квартирами
20 Полученный, но пока не принятый товар, бюджетники должны отражать на счете 40160
21 Началась торговля в индийских рупиях
22 IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% с начала года, даже если аккредитация получена в конце года
23 Банки пересмотрели кредитные условия для 155 тысяч мобилизованных
24 Росрыболовство не будет запрещать экспорт красной рыбы и икры
25 Только 3% крабов выловили законно
26 Путин принял закон о налогообложении в новых регионах
27 🙆 Бухгалтеры начали креативить с уведомлением по ЕНП
28 100 тысяч соискателей нашли работу в Москве через службу занятости
29 Курс «Шесть ФСБУ» – кладите под елочку
30 📅 Бухгалтеры начали выплачивать зарплату за декабрь, чтобы в 2023 году начать жизнь с ЕНП с чистого листа
31 Не забудьте уплатить страховые взносы до 9 января
32 Пособие на детей можно оформить через Госуслуги уже с 28 декабря 2022 года
33 Почти 90% участников справились с зачетом по финансовой грамотности
34 Предприниматели не одобрили половину региональных проектов
35 Сроки обмена гривны на рубли не будут ограничивать
36 Работа врачом и дворником самая непопулярная в 2022 году
37 Для иностранных туристов запустят платежную карту
38 Новогодние распродажи невыгодны для 27% опрошенных
39 Власти Москвы просят не повышать цены на такси в новогодние праздники
40 Разблокировка активов не гарантирует к ним доступ
41 В Москве число организаций стало на 42% больше
42 Сбер повышает ставки по вкладам в юанях
43 Надо запретить выезд из страны некоторым IT-специалистам, считают в Госдуме. Минцифры это не поддержит, заявил Шадаев Клерку
44 ФНС требует взыскать с экс-депутата 497 млн рублей
45 Предпринимателям выделят субсидии на транспортные расходы в Арктической зоне
47 Введут формы Р18003 и Р18004 для регистрации компаний из новых регионов
48 Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий
Что же все-таки поменял Единый налоговый платеж?
🔥Если коротко: буквально все. И уведомления, и платежки, и сроки, и суть уплаты налогов.
Читайте пять подробных карточек об изменениях прямо сейчас.
События
ИП на ПСН: как с ним работать бухгалтерам-аутсорсерам
Дата проведения: 30 декабря, пятница
Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.
Дата проведения: 30 декабря, пятница
Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.
Дата проведения: 30 декабря, пятница
Идет набор!"Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.
Дата проведения: 30 декабря, пятница
Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса«.Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.
Дата проведения: 30 декабря, пятница
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Новая форма ЕФС-1: нужен будет статус физлица
Появились новые детали по заполнению этой формы отчетности.
– Какие отчеты бухгалтеры больше не сдают в 2023 году. И что пришло им на замену
Из-за объединения ПФР и ФСС изменился набор отчетности. Какие формы отменяются, когда их нужно подать в последний раз, что придет им на смену, расскажем далее в нашей статье.
🔒 Что бухгалтеру нельзя пропустить в законодательстве 2022-2023: чек-лист
В последние дни уходящего года решили напомнить вам, какие законы надо будет изучить перед началом работы после праздников.
– Что нового добавили в 1С:БГУ
Расскажем про новые формы первички, учет расчетов по ЕНП, ЕСТ и НФА.
– Какие важные законы вступили в силу в 2022 году: мобилизованные, детские пособия, недвижимость и освобождение от НДФЛ
В 2022 году вступило в силу множество социально важных законов и постановлений: от появления новых льгот и увеличения размера пособий для нуждающихся до запрета на микродоли.
– Ностальгия по Олимпиаде и новогоднее «мыло»
Рассказываем на Кублоге новогодние истории. Краснодарец Макс Марков однажды перед Новым годом получил задание: доставить корабль на самолете. И при чем тут еще Олимпиада в Сочи?
– Как взять кредит под маленький процент перед Новым годом?
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) к концу года россияне начинают активнее брать кредиты: в прошлом году количество выданных кредитов с октября по декабрь выросло на 25%. Чаще всего деньги берут на: ремонт, покупку новой техники, образование, лечение или погашение старых долгов.
– Дробление бизнеса: каких рисков надо избегать
Бизнес пытается всячески адаптироваться к большому количеству правил и ограничений. Для этого используются все возможные пути оптимизации, которые, казалось бы, не нарушают закон. Одним из таких способов является дробление бизнеса, при использовании которого формально нарушений нет.
– С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому
Статистический отчет о деятельности компании по форме 1-предприятие в 2023 году надо заполнить в соответствии с измененным порядком. В отчете по итогам 2022 года Росстат подкорректировал раздел 5, 6 и 8, поменял местами показатели некоторых ячеек и исключил приложение с ОКВЭД 2.
– Можно ли взыскать выходное пособие, если компания на стадии банкротства
Часто при подписании соглашения сторон сотруднику платят компенсацию. Но надо быть очень внимательным и аккуратным – вернуть ее в случае ошибки вряд ли получится. Даже через суд. А если компания при этом находится на стадии банкротства?
– 30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году
В этом году 31 декабря в очередной раз выпало на выходной день, поэтому, для большинства россиян, последним рабочим днем в 2022 году будет 30 декабря. В компаниях по-разному относятся к последним сменам: где-то сокращают часы, где-то устраивают корпоративы, а где-то и вовсе распускают работников по домам.
– «Ночной бухгалтер». Налоговики трясут физлиц по сделкам с квартирами
Чем начали год, тем и заканчиваем. Инспекторы опять пошли трясти продавцов и покупателей недвижки с требованием доплатить налоги. Говорят, мол, так случилось из-за сбоя при передаче данных из Росреестра.
– Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год
Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113388 от 21.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В крайнем случае годится и скан первички
ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/14455@ от 21.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий
Правительство РФ: Распоряжение № 1253-р от 20.05.2022
Президент РФ: Указ № 364 от 15.06.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ16-1804 от 11.05.2016
Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ18-13765 от 20.09.2018
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/881@ от 29.09.2022
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020
Президент РФ: Указ № 156 от 05.04.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/113482 от 21.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% с начала года, даже если аккредитация получена в конце года
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