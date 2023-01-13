«Утренний бухгалтер». Налоговики рассказали, когда сдавать уведомления по взносам на ЕНП

Уведомления по страховым взносам за последний месяц каждого квартала не надо включать в уведомление по ЕНП, объяснила ФНС. За остальные месяцы сдавать уведомление по взносам надо.

С уведомлениями по УСН-налогу проблем не будет: читайте, почему.

Важные цифры. По новому закону о занятости пособие по безработице будет от 30% до 100% МРОТ.

Вы уже составили учетную политику по бухучету на 2023 год? Если нет, ловите инструкцию от нашего эксперта, как все сделать правильно и что учесть.

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Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 19 января, четверг

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Дата проведения: 19 января, четверг

Идёт набор в группу -"Сложные вопросы в МСФО". Практика применения.

Дата проведения: 19 января, четверг

Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 19 января, четверг

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Дата проведения: 18 января, среда

10 ошибок при анализе Отчета о прибыли и убытках

Дата проведения: 18 января, среда

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 18 января, среда

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 18 января, среда

ПБУ 18/02: разбираемся с постоянными и переменными разницами

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/668@ от 16.07.2021

Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/03 от 27.01.2010

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/25079 от 26.05.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/27085 от 16.04.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17609@ от 15.12.2021

Правление Пенсионного фонда РФ: Постановление № 243п от 31.10.2022

Роструд: Приказ № 123 от 13.05.2022