«Утренний бухгалтер». Налоги в 2023 году поднимать не будут

Налоговые ставки в этом году останутся прежними, Минфин пообещал.

Какой способ вы выбрали для уменьшения налога на фиксированные взносы ИП? Вот обзорная статья, чтобы понять, что к чему.

А если ужне выбрали заявление на зачет, то имейте ввиду, что его можно подать в последний день квартала.

Теперь отдельно про другие взносы (по травматизму, которые в СФР). В платежке на страховые взносы по травматизму надо указывать статус 08 и свой ОКТМО.

И наконец, немного про ЕНП. Все ли вы верно настроили в 1С? Проверяйте и записывайтесь на наш курс: поможем не только разобраться, но и полноценно повысить квалификацию в этом вопросе.

Сдаем годовую отчетность без ошибок и рисков: бесплатный вебинар с инструкциями Начинается пора годовой отчетности и надо подготовиться к ее составлению. Изменений в учете и налогах очень много и надо все их учесть. Также необходимо учесть переход на новые ФСБУ и не допустить ошибок. Многие ошибки находит аудит. На вебинаре 9 февраля разберем топ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита, которые сделают ее недостоверной. Получите практические рекомендации, чтобы сдать отчетность правильно и без штрафов. Записаться

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Дата проведения: 15 февраля, среда

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Документы

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-9055/21 от 28.12.2021

Президиум ВАС РФ: Постановление № 10905/13 от 03.12.2013

Федеральный закон № 263-ФЗ от 14.07.2022

ЦБ РФ: Положение № 659-П от 12.11.2018

цб: Положение № 635-П от 22.03.2018

Минтруд РФ: Приказ № 2 от 22.11.1990

Верховный Суд РФ: Определение № 78-КГ22-43-К3 от 01.11.2022

Правительство РФ: Постановление № 2146 от 25.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/129564 от 29.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

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