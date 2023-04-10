«Утренний бухгалтер». Уведомления об уплате налогов придут физлицам на Госуслуги

Новый порядок рассылки уведомлений об уплате налогов физлицам заработает с 1 июля.

Депутаты хотят повысить ювелирному бизнесу лимит доходов для освобождения от НДС, Минфин против.

ЦБ выявил новую схему мошенничества: можно похитить деньги без данных карты по QR-коду.

ИП или руководитель компании может перевыпустить электронную подпись без личной явки в ФНС.

Завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ: ФНС напомнила об этом в письме.

Кто в 2023 году может уйти на налоговые каникулы и где они действуют, узнаете из обзора.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», но вопросов по его применению меньше не становится. Уже больше года все работают с«Бухгалтерский учет аренды», но вопросов по его применению меньше не становится. Разберем самые важные вопросы на вебинаре 13 апреля в 15:00 мск Записаться на вебинар

Новости

2 ИП-репетитор должен выдавать чеки ККТ. Но скоро это отменят

3 Как же налоговая находит тех, кто работает без кассы

4 Завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ

5 Чтобы расти как специалист, боритесь со стереотипами о бухгалтерах

6 Уплаченные в марте взносы за март идут в расходы по УСН в апреле

7 Пошли проблемы с оплатой больничных из-за отмены справки 182н

8 При заполнении ЕФС-1 в 1С надо обозначить, что отчет сдается за себя

9 ⚡️Доллар поднялся выше 82 рублей

10 Больше 70% клиентов хотят обнулить комиссии за переводы себе самому

11 🔥🔥В «Красном уголке бухгалтера» больше 12 тысяч человек. Давайте сделаем 13 тысяч!

12 ЦБ уже восемь месяцев не отзывает лицензии у банков. Это из-за кризиса

13 Перевыпустить электронную подпись можно удаленно в личном кабинете ИП или юрлица

14 На рынке труда стагнация: россияне стали реже искать новую работу

15 Треш-стримеров занесут в новый реестр и будут давать уголовку. В Госдуме новый проект

16 Мошенники научились похищать деньги с карты: им достаточно только QR-кода

17 ФАС предлагает установить национальные индикаторы цен. Они должны помочь снизить и стабилизировать цены

18 ⚡️Ювелиров с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

19 Налоговые комиссии становятся все виртуознее: вызвать могут даже по незначительному поводу. Держите вебинар, чтобы знать, как себя вести

20 ⚡️Новые рекорды на бирже: доллар выше 83 рублей, евро вырос до 91 рубля

21 Аэрофлот обманывал пассажиров в рекламе. ФАС возбудила дело

22 Работает, чтобы жить, а не живет, чтоб работать. Слушает рэп и любит быть в центре бухгалтерских событий. Интервью недели в «Трибуне»

23 ⚡⚡ Мы продаем полный мануал по выходу из найма. А вот шесть причин НЕ работать на себя

24 Число банкротств увеличилось в 1,5 раза с начала 2023 года

25 🚘Как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую? ФНС объяснила правила

26 Беспилотники будут развозить еду после 2025 года

27 ☠️ Зачем вы так еще делаете? Смотрите, по каким правилам можно оптимизировать налоги в 2023 году

28 Минфин ждет от нефтяников больше налогов во второй половине 2023 года

29 Бизнес сможет арендовать помещения в Подмосковье на льготных условиях

30 🔎 На выездной инспекторы запрашивают документы на дату за рамками проверки. Это законно?

31 👉Уведомления о налогах будут приходить физлицам на Госуслуги. Дума приняла закон

32 Изменили формы отчетов НКО в Минюст. Они заработают с 1 сентября

33 15 регионов начали предлагать новую поддержку малому бизнесу. Эксперты советуют пользоваться

34 📌 Смотрите, что нового вам предлагает Клерк.Премиум

35 Минтруд: чтобы запросить электронные кадровые документы, работнику достаточно неквалифицированной ЭЦП

36 ❗️До 17 апреля надо подтвердить вид деятельности в СФР

37 В Совкомбанке отчитались, что эксперимент с четырехдневкой прошел успешно. Будут продолжать

38 Все услуги Росреестра перейдут на Госуслуги до конца года

39 Россия оказалась в лидерах по производству криптовалют

40 Мужчина хотел поменять 60 млн рублей на франки, но кассир обменника убежал с наличкой

41 🤷♀️В СМИ ходят слухи, что налоговики пошли к физлицам с массовыми проверками. Это не совсем правда, говорит эксперт

42 В 1С:ЗГУ добавили новый способ оплаты командировки и доработали раздел 2 Формы ЕФС-1

43 Спрос на внутренние туры к майским праздникам у россиян вырос на 50%

44 🧐Заменят ли бухгалтера нейросети? Эксперт уверен, что если и заменят, то очень нескоро

45 Rutube впервые сообщил, сколько у сервиса пользователей

46 Центробанк повысил курс доллара до 82,4 рубля

47 Банки Армении начнут блокировать переводы клиентов из РФ

События

Дата проведения: 14 апреля, пятница

ПБУ 18/02:разбираемся с постоянными и переменными разницами

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Как избежать штрафов при торговле на маркетплейсах

Дата проведения: 13 апреля, четверг

“Маркетплейсы: особенности ведения бухгалтерского и налогового учета (Оzоn, Wildberries и ЯМаркет и др)"

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Лайфхаки 1С: как бухгалтеру комфортно работать в программе

Дата проведения: 13 апреля, четверг

1С:LIMS: автоматизация производственной лаборатории от А до Я

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Бухгалтерская «Первичка»: что и как проверяют контролирующие органы. Требования к первичным учетным документам

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Когда дробление бизнеса признают законным

Дата проведения: 12 апреля, среда

Статьи

Если в уведомлении допущена ошибка, его нужно уточнить, но сделать это нужно правильно.

— Что нужно знать про юридический адрес

Подскажем вам особенности, о которых никто никогда не расскажет.

— Можно ли работнику выплачивать зарплату в долларах США

Поговорим в статье о том, когда и кому можно выплачивать зарплату в долларах США в 2023 году и как законодательно регулируется оплата труда в иностранной валюте.

— Какие выписки из ЕГРН стоит проверить перед покупкой объекта недвижимости

При заключении сделок с недвижимостью передаются весьма крупные денежные суммы. Поэтому, чтобы минимизировать для себя риски, покупателю нужно тщательно проверить все документы, относящиеся к выбранному им объекту недвижимости, до подписания договора и передачи денег.

— Верховный Суд поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта

⁠Заказчик отказался от контракта, поскольку товар ему не соответствовал. Поставщик потребовал вернуть обеспечительный платеж, но заказчик этого не сделал: по условиям сделки его возвращают, если все обязательства исполнили надлежащим образом.

— Как провести внутренний аудит на предприятии

Внутренний аудит – это возникающая непосредственно на предприятии система контроля за происходящими на нем процессами. О том, зачем такая система создается, на чем базируется и как функционирует, читайте в нашей статье.

— Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. С 2023 года ИП обязаны сдавать заявления на зачет фиксированных взносов в электронной форме. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

— Оплата работы в ночное время по ТК в 2023 году

В некоторых случаях работники могут работать по ночам. Оплата работы в такое время имеет свои особенности. Расскажем, какие ограничения установлены законом и как оплачивается такой труд.

— Какие налоги должны платить блогеры в 2023 году

В российском законодательстве фактически нет отдельной ниши, которая регулировала бы порядок налогообложения блогеров. Но это не означает, что их игнорируют контролирующие службы. В последнее время ведущих блоги все чаще проверяют и привлекают за нарушения. Поговорим об особенностях налогообложения блогеров.

— Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов

В наше время иметь накопления на будущую пенсию не роскошь, а жизненная необходимость. Согласно последним исследованиям более половины граждан нашей страны не рассчитывают на государство, а самостоятельно формируют накопления при помощи разных финансовых инструментов: индивидуального пенсионного плана, ИИС, инвестиционное страхования жизни. В чем их особенности, и какой инструмент выбрать?

🔒 Производственная травма в 2023 году: как посчитать компенсацию, штрафы

Производственной может считаться любая травма – телесное повреждение, полученное в результате несчастного случая, случившегося на работе, в том числе и за пределами рабочего времени.

— Цифра дня. Про крипту

По итогам января—марта 2023 года Россия задействовала в майниге 1 ГВт мощностей.

— Бесплатные вебинары для бухгалтера. Как отвечать на требования ФНС, отчетность за 1 квартал, валютные операции, дробление, ФСБУ и блокировки счета

У нас нет скучных тем и спикеров-теоретиков. Только практика, только самые нужные и важные изменения для бухгалтера. Смотрите онлайн и задавайте вопросы или смотрите вебинар в записи в удобное время - главное запишитесь на него заранее!

— Фиксированные взносы ИП за 2023 год: размер, КБК, как платить

Совокупный фиксированный взнос за 2023 год при доходе до 300 тыс. рублей составляет 45 842 рублей. Рассказываем подробности.

— «Ночной бухгалтер». Справки 182н больше нет, зато есть проблемы из-за больничных у работников и бухгалтеров

Справку по форме 182н отменили, сведения о доходах сотрудника для расчета больничного в теории должен предоставлять СФР. На практике работники не могут получить нормальную оплату по больничному и жалуются. А бухгалтеры не понимают – какие и как запрашивать сведения.

Блоги компаний

Когда и как платим налог УСН за 1 квартал 2023 года (1)

Как начислить доплату до МРОТ в 1С:ЗУП 8 (802785)

Бухгалтер по зарплате, три ближайших отчета сдавайте на новых бланках (1)

Уточненная декларация: как избежать штрафов в 2023 году (802785)

Как отправлять расчетные листки сотруднику в 2023 году (16)

Про то, что скрывают авансовые отчеты (834128)

Налоговые каникулы для ИП в 2023 году (156)

Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров (13)

Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков (787913)

Трибуна

Льготный налоговый режим на новых территориях России (72)

Новые нерабочие дни в мае (72)

Мосбиржа: нужно больше золота! Объём торгов драгметаллами вырос на 64,5% (734622)

Как правильно повысить цену на продукт и не налажать: пошаговая инструкция (776084)

Почему задача играет главную роль в управлении (515579)

Исламский банкинг для участников СВО (72)

Новости, которые мы заслужили: кот-актер, робот-скульптор и Чебурашка (827594)

Поддержка ИТ-отрасли: пребывание и трудоустройство в РФ иностранных ИТ-специалистов (760599)

Ремонт в Клерке. Выходим на финишную прямую (255)

Налоговые схемы, которые опасно использовать в 2023 году (167)

Документы

Правительство РФ: Постановление № 91 от 09.02.2007

Правительство РФ: Постановление № 21 от 17.01.2007

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2314 от 29.03.2023

Правительство РФ: Постановление № 286 от 15.05.2006

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4213@ от 27.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🚘Как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую? ФНС объяснила правила

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/25867 от 20.12.2017

Минтруд РФ: Временный порядок № 2726-АО от 19.04.2000

Арб: № Ф06-23131/2022 от 05.10.2022

Минфин РФ: Информация № ПЗ-11/2013 от 00.00.0000

Обсуждаемые темы форума

— Усно. доходы минус расходы. затраты на лекарства как учесть?

— Ставка НДС

— Себестоимость

— 2 раздел 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

— ПСН при развозной или разносной троговле

— Начисление зп за работу в праздничный день

— Отчет по кадровым переводам в 1С

— Основной счет учета

— Стандартный налоговый вычет на ребенка

— Новая 6-НДФЛ

— ИП работает на УСН6% и применяет ПСН

— Баланс Ошибка

— Аренда у ФГИ. НДС. Возникновение и исполнение обязанностей налогового агента

— Справки сотруднику при увольнении в 2023году

— Субагентский договор

— Перевод сотрудника на 0.5 ставки

— Ошибка при отправке отчета 4ФСС

— Оборудование для производства пива

— Вопрос по 6 НДФЛ 2023 г 1кв