Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Уведомления об уплате налогов придут физлицам на Госуслуги

Госдума приняла новый закон.

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Новый порядок рассылки уведомлений об уплате налогов физлицам заработает с 1 июля.

Депутаты хотят повысить ювелирному бизнесу лимит доходов для освобождения от НДС, Минфин против.

ЦБ выявил новую схему мошенничества: можно похитить деньги без данных карты по QR-коду.

ИП или руководитель компании может перевыпустить электронную подпись без личной явки в ФНС.

Завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ: ФНС напомнила об этом в письме.

Кто в 2023 году может уйти на налоговые каникулы и где они действуют, узнаете  из обзора.

Уже больше года все работают с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», но вопросов по его применению меньше не становится.

Разберем самые важные вопросы на вебинаре 13 апреля в 15:00 мск

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Новости

1 💁♀️После аутсорсеров калейдоскоп, а не бухучет. Бухгалтеры ругают аутсорсинг, но признают, что это дело вкуса

2 ИП-репетитор должен выдавать чеки ККТ. Но скоро это отменят

3 Как же налоговая находит тех, кто работает без кассы

4 Завтрак в гостинице во время командировки облагается НДФЛ

5 Чтобы расти как специалист, боритесь со стереотипами о бухгалтерах

6 Уплаченные в марте взносы за март идут в расходы по УСН в апреле

7 Пошли проблемы с оплатой больничных из-за отмены справки 182н

8 При заполнении ЕФС-1 в 1С надо обозначить, что отчет сдается за себя

9 ⚡️Доллар поднялся выше 82 рублей

10 Больше 70% клиентов хотят обнулить комиссии за переводы себе самому

11 🔥🔥В «Красном уголке бухгалтера» больше 12 тысяч человек. Давайте сделаем 13 тысяч!

12 ЦБ уже восемь месяцев не отзывает лицензии у банков. Это из-за кризиса

13 Перевыпустить электронную подпись можно удаленно в личном кабинете ИП или юрлица

14 На рынке труда стагнация: россияне стали реже искать новую работу

15 Треш-стримеров занесут в новый реестр и будут давать уголовку. В Госдуме новый проект

16 Мошенники научились похищать деньги с карты: им достаточно только QR-кода

17 ФАС предлагает установить национальные индикаторы цен. Они должны помочь снизить и стабилизировать цены

18 ⚡️Ювелиров с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

19 Налоговые комиссии становятся все виртуознее: вызвать могут даже по незначительному поводу. Держите вебинар, чтобы знать, как себя вести

20 ⚡️Новые рекорды на бирже: доллар выше 83 рублей, евро вырос до 91 рубля

21 Аэрофлот обманывал пассажиров в рекламе. ФАС возбудила дело

22 Работает, чтобы жить, а не живет, чтоб работать. Слушает рэп и любит быть в центре бухгалтерских событий. Интервью недели в «Трибуне»

23 ⚡⚡ Мы продаем полный мануал по выходу из найма. А вот шесть причин НЕ работать на себя

24 Число банкротств увеличилось в 1,5 раза с начала 2023 года

25 🚘Как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую? ФНС объяснила правила

26 Беспилотники будут развозить еду после 2025 года

27 ☠️ Зачем вы так еще делаете? Смотрите, по каким правилам можно оптимизировать налоги в 2023 году

28 Минфин ждет от нефтяников больше налогов во второй половине 2023 года

29 Бизнес сможет арендовать помещения в Подмосковье на льготных условиях

30 🔎 На выездной инспекторы запрашивают документы на дату за рамками проверки. Это законно?

31 👉Уведомления о налогах будут приходить физлицам на Госуслуги. Дума приняла закон

32 Изменили формы отчетов НКО в Минюст. Они заработают с 1 сентября

33 15 регионов начали предлагать новую поддержку малому бизнесу. Эксперты советуют пользоваться

34 📌 Смотрите, что нового вам предлагает Клерк.Премиум

35 Минтруд: чтобы запросить электронные кадровые документы, работнику достаточно неквалифицированной ЭЦП

36 ❗️До 17 апреля надо подтвердить вид деятельности в СФР

37 В Совкомбанке отчитались, что эксперимент с четырехдневкой прошел успешно. Будут продолжать

38 Все услуги Росреестра перейдут на Госуслуги до конца года

39 Россия оказалась в лидерах по производству криптовалют

40 Мужчина хотел поменять 60 млн рублей на франки, но кассир обменника убежал с наличкой

41 🤷♀️В СМИ ходят слухи, что налоговики пошли к физлицам с массовыми проверками. Это не совсем правда, говорит эксперт

42 В 1С:ЗГУ добавили новый способ оплаты командировки и доработали раздел 2 Формы ЕФС-1

43 Спрос на внутренние туры к майским праздникам у россиян вырос на 50%

44 🧐Заменят ли бухгалтера нейросети? Эксперт уверен, что если и заменят, то очень нескоро

45 Rutube впервые сообщил, сколько у сервиса пользователей

46 Центробанк повысил курс доллара до 82,4 рубля

47 Банки Армении начнут блокировать переводы клиентов из РФ

События

Производственные организации в 2023 году: особенности бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 14 апреля, пятница

ПБУ 18/02:разбираемся с постоянными и переменными разницами

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Как избежать штрафов при торговле на маркетплейсах

Дата проведения: 13 апреля, четверг

“Маркетплейсы: особенности ведения бухгалтерского и налогового учета (Оzоn, Wildberries и ЯМаркет и др)"

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Лайфхаки 1С: как бухгалтеру комфортно работать в программе

Дата проведения: 13 апреля, четверг

1С:LIMS: автоматизация производственной лаборатории от А до Я

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Бухгалтерская «Первичка»: что и как проверяют контролирующие органы. Требования к первичным учетным документам

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Когда дробление бизнеса признают законным

Дата проведения: 12 апреля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер». Налоговики пояснили, как уточнить налоговое уведомление

Если в уведомлении допущена ошибка, его нужно уточнить, но сделать это нужно правильно.

Что нужно знать про юридический адрес

Подскажем вам особенности, о которых никто никогда не расскажет.

Можно ли работнику выплачивать зарплату в долларах США

Поговорим в статье о том, когда и кому можно выплачивать зарплату в долларах США в 2023 году и как законодательно регулируется оплата труда в иностранной валюте.

Какие выписки из ЕГРН стоит проверить перед покупкой объекта недвижимости

При заключении сделок с недвижимостью передаются весьма крупные денежные суммы. Поэтому, чтобы минимизировать для себя риски, покупателю нужно тщательно проверить все документы, относящиеся к выбранному им объекту недвижимости, до подписания договора и передачи денег.

Верховный Суд поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта

⁠Заказчик отказался от контракта, поскольку товар ему не соответствовал. Поставщик потребовал вернуть обеспечительный платеж, но заказчик этого не сделал: по условиям сделки его возвращают, если все обязательства исполнили надлежащим образом.

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Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. С 2023 года ИП обязаны сдавать заявления на зачет фиксированных взносов в электронной форме. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Оплата работы в ночное время по ТК в 2023 году

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Какие налоги должны платить блогеры в 2023 году

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Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов

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«Ночной бухгалтер». Справки 182н больше нет, зато есть проблемы из-за больничных у работников и бухгалтеров

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Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков (787913)

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Документы

Федеральный закон № 207-ФЗ от 28.06.2022

Правительство РФ: Постановление № 91 от 09.02.2007

Правительство РФ: Постановление № 21 от 17.01.2007

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2314 от 29.03.2023

Правительство РФ: Постановление № 286 от 15.05.2006

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4213@ от 27.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🚘Как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую? ФНС объяснила правила

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/25867 от 20.12.2017

Минтруд РФ: Временный порядок № 2726-АО от 19.04.2000

Арб: № Ф06-23131/2022 от 05.10.2022

Минфин РФ: Информация № ПЗ-11/2013 от 00.00.0000

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