«Утренний бухгалтер». Налоговики пояснили, как уточнить налоговое уведомление

Контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП найдете в письме ФНС.
Предприниматели окончательно запутались в налоговых документах: когда сдавать уведомление, а когда заявление на зачет. Обсуждение идет на форуме.
Торговые компании просят отменить медкнижки для работы с упакованными пищевыми продуктами.
Отчет о проведении СОУТ разрешат оформлять в электронном виде.
Налоговики решили помочь бизнесу рассчитаться с долгами: на портале ФНС заработала площадка по реструктуризации долга.
Внесут поправки в 115-ФЗ: нотариусы будут сообщать в Росфинмониторинг об отказах клиентам.
Узнаете на вебинаре 25 апреля в 15:00 мск. Ждем вас!
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СобытияКогда дробление бизнеса признают законным
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Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2023 г. в Законе 54-ФЗ и оперативный контроль (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 12 апреля, среда
Валютные операции - 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП
Дата проведения: 11 апреля, вторник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)
Дата проведения: 11 апреля, вторник
СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023г. Очное, дистанционное, в записи. Удостоверение вносится в Федеральный реестр.
Дата проведения: 11 апреля, вторник
Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве
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Дата проведения: 10 апреля, понедельник
Статьи— «Утренний бухгалтер». ФНС составит рейтинг налоговых инспекций и будет ставить им оценки за ЕНС
Ведомство уже выпустило письмо с критериями оценки и методикой расчета.
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— Сколько взносов нужно заплатить в Социальный фонд в 2023 году, чтобы получить один пенсионный балл
Условием для получения заработанной пенсии является наличие на индивидуальном лицевом счете гражданина, который ведет СФР, минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента. Рассказываем, сколько стоит 1 пенсионный балл и сколько взносов нужно заплатить для его получения в 2023 году.
— 12 радикальных способов избежать сокращения
Сокращение – штука неприятная. Самооценка страдает, а потенциальные работодатели смотрят с подозрением: чем же вы так отличились, что попали под сокращение из сотни других сотрудников? К счастью, ТК дает подсказки тем, кто умеет его читать. И порой, чтобы не потерять место, можно пойти на крайние меры.
— Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году
Введение в 2023 году ЕНС повлекло за собой глобальные изменения порядка и сроков уплаты обязательных платежей, введение новых форм отчетности и внесение корректировок в старые. Разберем, как теперь платят налоги и взносы, в какие сроки, когда и как сдается по ним отчетность.
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Индивидуальные предприниматели на патенте могут уменьшить его стоимость на сумму обязательных взносов. Однако при этом им нужно учитывать новое правило, вступившее в силу с 01.01.2023.
🔒 Как оформить выход сотрудника на пенсию в 2023 году
Если работник собрался на пенсию, важно правильно оформить кадровое мероприятие, выплатить увольняющемуся положенные суммы и выдать на руки документы.
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Надбавки и доплаты входят в систему оплаты труда. Они могут носить восполняющий (компенсационный) и поощряющий (стимулирующий) характер. Конкретные условия выплаты указываются в коллективных и трудовых договорах, соглашениях и локальных нормативных актах, но с учетом размера, установленного законом.
— «Ночной бухгалтер». Блогеры смогут регистрироваться как СМИ, бумажный НДС исчезнет, вышел новый ФСБУ: неожиданности дня
Недаром за блогеров так крепко взялась ФНС. Видимо очень интересный это сегмент бизнеса, который пока никому особенно не был должен. Но в то время, как налоговики разбираются с недоимками, депутаты хотят расширить с одной стороны права блогеров, с другой – начать регулировать их работу. Для этого разработали новый законопроект.
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Некоторые производственные процессы нельзя остановить на ночь или на выходные, есть торговые точки которые работают в режиме 24/7. Это значит, что и сотрудники должны работать не только в будни и днем. Для таких работников чаще всего устанавливают сменный график. Разберем, как оплачивать труд таких сотрудников.
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-07-11/75377 от 15.11.2017
Правительство РФ: Распоряжение № 1135-р от 03.06.2016
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Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-11307/2020 от 23.06.2020
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Минтруд РФ: Приказ № 415 от 10.05.2017
Калужская область: Определение № 33-710/2014 от 17.03.2014
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