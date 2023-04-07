«Утренний бухгалтер». Налоговики пояснили, как уточнить налоговое уведомление

Контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП найдете в письме ФНС.

Предприниматели окончательно запутались в налоговых документах: когда сдавать уведомление, а когда заявление на зачет. Обсуждение идет на форуме.

Торговые компании просят отменить медкнижки для работы с упакованными пищевыми продуктами.

Отчет о проведении СОУТ разрешат оформлять в электронном виде.

Налоговики решили помочь бизнесу рассчитаться с долгами: на портале ФНС заработала площадка по реструктуризации долга.

Внесут поправки в 115-ФЗ: нотариусы будут сообщать в Росфинмониторинг об отказах клиентам.

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События

Дата проведения: 12 апреля, среда

Как правильно отвечать на требования налогового органа

Дата проведения: 12 апреля, среда

Что изменится в налоговом мониторинге с 2024 года

Дата проведения: 12 апреля, среда

Особенности работы по гособоронзаказу

Дата проведения: 12 апреля, среда

Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2023 г. в Законе 54-ФЗ и оперативный контроль (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 12 апреля, среда

Валютные операции - 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП

Дата проведения: 11 апреля, вторник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)

Дата проведения: 11 апреля, вторник

СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023г. Очное, дистанционное, в записи. Удостоверение вносится в Федеральный реестр.

Дата проведения: 11 апреля, вторник

Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве

Дата проведения: 10 апреля, понедельник

Новые ФСБУ: самое главное

Дата проведения: 10 апреля, понедельник

Статьи

Ведомство уже выпустило письмо с критериями оценки и методикой расчета.

— Как избежать ошибок при заполнении декларации по УСН

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Рассказываем, сколько нужно уплатить при вступлении в наследство, зависит ли размер сбора от завещания и кто может не платить НДФЛ при продаже полученного имущества.

— Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

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— Сколько взносов нужно заплатить в Социальный фонд в 2023 году, чтобы получить один пенсионный балл

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— 12 радикальных способов избежать сокращения

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— Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году

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Индивидуальные предприниматели на патенте могут уменьшить его стоимость на сумму обязательных взносов. Однако при этом им нужно учитывать новое правило, вступившее в силу с 01.01.2023.

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Документы

Правительство РФ: Распоряжение № 1135-р от 03.06.2016

Казначейство России: Приказ № 13н от 11.08.2015

Правительство РФ: Постановление № 47 от 19.01.1998

Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-11307/2020 от 23.06.2020

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-1534 от 28.01.2020

Минтруд РФ: Приказ № 415 от 10.05.2017

Калужская область: Определение № 33-710/2014 от 17.03.2014

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-12361 от 10.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/33167 от 09.07.2014

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