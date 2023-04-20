«Утренний бухгалтер». Увеличен размер социального вычета по НДФЛ

Новый размер социального вычета за себя – 150 тысяч рублей, за обучение детей – 100 тысяч рублей: закон о поправках в НК принят в третьем чтении.

Скоро самозанятые смогут регистрировать товарные знаки: правовая норма вступит в силу 29 июля.

Депутаты предложили оплачивать время командировки не по-среднему, а из оклада.

Налоговики не будут пересчитывать НДФЛ иностранцев. Уменьшить налог на стоимость патента может только налоговый агент – поясняет Минфин.

Власти готовят законопроект, чтобы запустить национальную криптоплатформу. Крипту собираются использовать в трансграничных платежах.

И снова про ЕНС: налоговики видят фиксированные взносы, которые ИП внесли платежками-02, но не дают уменьшать на них патент.

Опять про праздники: Госдума просит губернаторов сделать выходными дни со 2 по 5 мая.

Новости

2 📌 В разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ указывают НДФЛ за разный период

3 Когда расходы на доставку вахтовиков до работы можно учесть для налога на прибыль

4 Минфин: договорная неустойка от контрагентов идет в доходы

5 Самозанятые пока не могут регистрировать товарные знаки. Но скоро смогут

6 Росстандарт предлагает бороться с фальсификатами и регистрировать ТУ

7 Нелегальных кредиторов стало в три раза больше

8 ⚡ Разберитесь с разницами между бухгалтерской и налоговой прибылью – уже завтра на вебинаре

9 Молодежь до 25 лет меньше всего попадается на уловки мошенников: исследование ВТБ

10 Семь торговых центров перешли от европейского инвестфонда в собственность отечественной компании

11 ❓Вот вопрос: нужно ли сейчас включать в ежемесячный отчет о сотрудниках работника, который заболел после увольнения

12 Госдума хочет запустить национальную криптоплатформу

13 «Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье

14 Яндекс ищет гуманитариев для работы с аналогом ChatGPT

15 ❗❗ Не переводите эти документы в электронный вид

16 ФНС видит фиксированные взносы, уплаченные платежками-02, но не дает уменьшать на них патент

17 В приложении «Честный знак» проверили 464 тысяч сигарет. И каждая десятая пачка оказалась подделкой

18 50 миллионов человек завели себе личный кабинет, сообщает ФНС

19 Предприниматели из сферы туризма могут получить льготный кредит от 10,25% годовых

20 ⚡ Для жителей Камчатки и Приморского края открыли сальдо ЕНС

21 Больше 2,5 млн семей получили маткапитал, не обращаясь за ним

22 Закон о цифровом рубле перенесли на май 2023 года

23 Конфискованное жилье коррупционеров будут продавать в пользу государства

24 VK и Минэкономразвития обучат начинающих предпринимателей создавать свой бизнес

25 Материальная помощь заграничным дистанционщикам облагается НДФЛ и взносами

26 💰 Что делать: собственник боится банкротства из-за бесконтрольного вывода денег

27 В Кирове перестали производить бытовую технику Candy. Возможно, ближе к лету завод возобновит работу

28 В Госдуме просят губернаторов сделать выходные со 2 по 5 мая

29 Больше всего из-за санкций подорожала жевательная резинка

30 Журналиста Андрея Караулова обвиняют в незаконной сдаче в аренду 50 квартир

31 70% компаний выбирают руководителя из числа сотрудников

32 ❗ Уменьшить НДФЛ на стоимость патента иностранцев может только налоговый агент

33 Работодатели стали чаще предлагать гибридный режим работы

34 Производителей могут обязать утилизировать всю упаковку с 2027 года

35 Мобильное приложение Сбербанка вернулось в App Store

36 Время командировки предложили оплачивать не по-среднему, а из оклада

37 Если налоговики не соблюдают сроки по требованиям и налоговым проверкам, на итоги их решения это не влияет. Так считают в Минфине

38 Глава комитета Госдумы Аксаков раскритиковал идею ограничить хранение наличных больше 1 млн рублей

39 🔥Вакансии дня на «Клерке»: что нового для тех, кто ищет работу

40 Созаемщикам мобилизованных дадут кредитные каникулы

41 Социальный налоговый вычет по НДФЛ увеличили до 150 тыс. рублей

42 Эксперт: если компании-матрешки даже и разрешат, с их помощью не получится уходить от налогов

43 Страховку по добровольным взносам на будущую пенсию увеличили в 2 раза

Учет финансовых результатов от разработчиков ФСБУ Чем отличаются обычные доходы и расходы от «прочих»? Почему важно различать затраты и расходы? Из чего состоит совокупный финансовый результат? Чем отличаются обычные доходы и расходы от «прочих»? Почему важно различать затраты и расходы? Из чего состоит совокупный финансовый результат? Все сложные моменты и нюансы учета на 3-дневном онлайн-семинаре от непосредственных разработчиков новых ФСБУ. Запишитесь на семинар прямо сейчас! Реклама: НОЧУ «ОДПО «НРБУ «БМЦ», ИНН 7724301936

События

Дата проведения: 25 апреля, вторник

КЭДО с момента приема на работу и на каждый день

Дата проведения: 25 апреля, вторник

Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. Анализ частых вопросов

Дата проведения: 25 апреля, вторник

Внешнеэкономическая деятельность в современных условиях для бухгалтера

Дата проведения: 25 апреля, вторник

КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВОК РАСЧЁТНОГО СЧЁТА И НЕ ПОПАСТЬ В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»: МИФЫ И ПРАВДА О БАНКОВСКОМ ФИНМОНИТОРИНГЕ И ЗАКОНЕ 115-ФЗ.

Дата проведения: 25 апреля, вторник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 25 апреля, вторник

Запасы и себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете

Дата проведения: 25 апреля, вторник

НАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОЗАНЯТЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Дата проведения: 24 апреля, понедельник

Воинский учет и Мобилизация сотрудника: алгоритм действий работодателя и Бухгалтера в 2023 г .

Дата проведения: 24 апреля, понедельник

Управление комплаенс-рисками. Интенсивный курс

Дата проведения: 24 апреля, понедельник

Статьи

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3295 от 18.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Уменьшить НДФЛ на стоимость патента иностранцев может только налоговый агент

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/29885 от 05.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Материальная помощь заграничным дистанционщикам облагается НДФЛ и взносами

Правительство РФ: Постановление 506 от 29.03.2022

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д18-2338 от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые пока не могут регистрировать товарные знаки. Но скоро смогут

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/21565 от 15.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: договорная неустойка от контрагентов идет в доходы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22134 от 16.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Когда расходы на доставку вахтовиков до работы можно учесть для налога на прибыль

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4420@ от 11.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 📌 В разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ указывают НДФЛ за разный период

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