«Утренний бухгалтер». Увеличен размер социального вычета по НДФЛ

Новый размер социального вычета за себя – 150 тысяч рублей, за обучение детей – 100 тысяч рублей: закон о поправках в НК принят в третьем чтении.
Скоро самозанятые смогут регистрировать товарные знаки: правовая норма вступит в силу 29 июля.
Депутаты предложили оплачивать время командировки не по-среднему, а из оклада.
Налоговики не будут пересчитывать НДФЛ иностранцев. Уменьшить налог на стоимость патента может только налоговый агент – поясняет Минфин.
Власти готовят законопроект, чтобы запустить национальную криптоплатформу. Крипту собираются использовать в трансграничных платежах.
И снова про ЕНС: налоговики видят фиксированные взносы, которые ИП внесли платежками-02, но не дают уменьшать на них патент.
Опять про праздники: Госдума просит губернаторов сделать выходными дни со 2 по 5 мая.
Ужесточили штрафы по самозанятымСтало известно, как инспекторы выявляют подмену трудовых отношений. Руководители — глядите в оба. Проверьте все договоры с самозанятыми, вдруг вы тоже попадаете под нарушения.
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-04-05/103144 от 17.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3295 от 18.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Уменьшить НДФЛ на стоимость патента иностранцев может только налоговый агент
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/29885 от 05.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Материальная помощь заграничным дистанционщикам облагается НДФЛ и взносами
Правительство РФ: Постановление 506 от 29.03.2022
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д18-2338 от 14.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые пока не могут регистрировать товарные знаки. Но скоро смогут
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/21565 от 15.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: договорная неустойка от контрагентов идет в доходы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22134 от 16.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда расходы на доставку вахтовиков до работы можно учесть для налога на прибыль
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4420@ от 11.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 📌 В разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ указывают НДФЛ за разный период
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