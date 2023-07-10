«Утренний бухгалтер» № 5428. ФНС сможет утвердить форму для упрощенной ликвидации МСП

С 1 июля заработала упрощенная ликвидация субъектов МСП, но утвердить форму заявления об исключении из ЕГРЮЛ налоговики были не вправе. Теперь эта проблему устранили.
Внимание: на подходе новый ФСБУ «Долговые затраты». Документ опубликован на сайте «НРБУ «БМЦ».
Для предварительных и периодических медосмотров утвердят новые правила. Проект опубликован на федеральном портале.
Минфин разъснил, как правильно заполнить декларацию по УСН при смене адреса: при расчете налога за год важна ставка, которая действовала в регионе, где компания находится на конец года.
В Госдуму внесли законопроект, который снимет запрет на перепродажу товаров самозанятыми.
Правительство собирается до конца 2023 годаосвободить от НДФЛ компании, которые переведут активы из-за рубежа в личную собственность.
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Бывает, что коллегу нужно отправить в рабочую поездку из отпуска или он планирует отдохнуть сразу после командировки.
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Разборы законов
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С 1 сентября 2023 года табачная отрасль будет жестко регулироваться государством. Что нужно знать бизнесу?
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие / 2 квартал 2023 + таблица для скачивания
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
— Как заполнить 6-НДФЛ работнику, который стал нерезидентом. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем порядок заполнения расчета 6-НДФЛ работнику, который утратил статус резидента РФ.
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Мероприятия
Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут
Дата проведения: 10 июля, понедельник
Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание
Дата проведения: 10 июля, понедельник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)
Дата проведения: 11 июля, вторник
Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс
Дата проведения: 11 июля, вторник
Внутригрупповые услуги: обзор позиций ФНС России и Минфина, обзор судебной практики
Дата проведения: 12 июля, среда
МЕГА вебинар: ФСБУ и полугодовая отчетность, топ ошибок
Дата проведения: 12 июля, среда
Как защитить активы бизнеса от ФНС и кредиторов
Дата проведения: 12 июля, среда
Финансовый учет в компании: практикум, как держать финпотоки под контролем
Дата проведения: 13 июля, четверг
Финансовый анализ для бухгалтера: без чего работать нельзя
Дата проведения: 13 июля, четверг
Статьи
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При определении стоимости чистых активов вправе не учитывать в расчете балансовую стоимость права пользования активом и оценочные обязательств по договорам лизинга. Это касается авиационных предприятий — арендаторов.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 714 от 06.05.2023
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/69809л от 22.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Отцу ребенка-инвалида дадут допвыходные, даже если он не проживает с ребенком
Правительство РФ: Распоряжение № 1633-р от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах
: Федеральный закон № 203-ФЗ от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7372@ от 09.06.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6332@ от 19.05.2023
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3899 от 30.05.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформлять переработки сотрудников
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-18497-23-ОБ/10-21479-ОБ/1450 от 22.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В случае переноса отпуска повторно уведомлять сотрудника не надо
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