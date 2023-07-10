«Утренний бухгалтер» № 5428. ФНС сможет утвердить форму для упрощенной ликвидации МСП

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5427. Пенсионные накопления разморозят?

Глава набсовета Мосбиржи считает, что это необходимо.

— Порядок оценки чистых активов изменили. Временно и не для всех

При определении стоимости чистых активов вправе не учитывать в расчете балансовую стоимость права пользования активом и оценочные обязательств по договорам лизинга. Это касается авиационных предприятий — арендаторов.

— Как бухгалтерам в ресторане работать с новыми акцизами на сахаросодержащие напитки

С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров расширился. Президент подписал закон, согласно которому на все сахаросодержащие напитки необходимо уплачивать дополнительный налоговый сбор — акциз.

🔒 Как заполнить 6-НДФЛ работнику, который стал нерезидентом. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем порядок заполнения расчета 6-НДФЛ работнику, который утратил статус резидента РФ.

— Какие изменения произошли в НДФЛ и что нужно учесть для успешной сдачи отчетности за полугодие

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— Утрата доверия: как уволить работника

Если работодатель перестал доверять сотруднику, он может расторгнуть с ним трудовой договор. Однако не с каждым работником можно расстаться на таком основании, а процедура увольнения требует особого внимания и ответственного подхода.

— Как оформить и выдать персонифицированные сведения уволенному сотруднику

Персонифицированные сведения при увольнении в 2023 году, как и в предыдущие периоды, работодатель обязан выдать сотруднику. Каким законом установлено это требование, что входит в понятие «персонифицированные сведения» и как их выдать? Подробности — в нашей статье.

— Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру

В преддверии отпускного сезона вопрос о том, как не платить за коммунальные услуги, если квартира пустует, становится особенно актуальным. Полностью освободиться от квартплаты за период отсутствия собственнику, увы, не удастся, но не платить за определенные коммунальные услуги закон вполне позволяет.

— Какие доплаты помимо пенсии сейчас положены пенсионерам, которые не работают

Согласно ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении», пенсия представляет собой ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в качестве «компенсации утраченного заработка».

— Комплектация малоценного оборудования: отражаем в 1С

У компании нередко возникает необходимость собрать/сделать/произвести небольшое оборудование или какие-то механизмы «в помощь» основной деятельности. Например, собрать электрощиток на складе, закупить составляющие производственной линии и установить/соединить их вместе для работы, собрать компьютер из составных частей, сервер, мебель и т. д.

— Учет основных средств по ФСБУ и налоговые проверки внутригрупповых сделок. Мероприятия для бухгалтера с 10 по 14 июня

Записывайтесь, обучайтесь, создавайте свои мероприятия в несколько простых шагов.

🔒 Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие / 2 квартал 2023 + таблица для скачивания

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

🔒 Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах

С 1 сентября 2023 года табачная отрасль будет жестко регулироваться государством. Что нужно знать бизнесу?

— Эти письма Минфина за июнь обязательны к прочтению

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру статьи с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

— В ТК хотят добавить нормы работы во время жары, блогерам уклоняться от налогов помогала «Атаманша», появится еще один новый ФСБУ .🔥 Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1473

Лето вступило в полную силу, в некоторых регионах России температура просто зашкаливает. Депутаты решили, что пора внести в ТК поправки и обязать работодателей применять рекомендации Роспотребнадзора. Блогерам, похоже, уклоняться от налогов помогала одна и та же женщина, поэтому их дела хотят объединить. Обсуждают проект нового ФСБУ «Долговые затраты».