«Утренний бухгалтер» № 5440. Бизнес запутался в уведомлениях по УСН

Уведомление по УСН на убыток и совет аудитора по резерву минимального налога: предприниматели и бухгалтеры окончательно запутались.

Только заявительный порядок: Минфин против автоматического перехода на УСН.

Плата за ваше фото и видео облагается страховыми взносами, как вознаграждение по договору ГПХ.

Власти запретят сокращать матерей-одиночек с детьми до 16 лет.

Когда отправлять платежку-02: 25 числа или 28-го — разъясняет Минфин.

Между своими счетами можно будет переводить до 30 млн рублей: Госдума приняла законопроект во втором чтении.

Суд окончательно обязал сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» изменить название. В ответ компания создала ассоциацию по борьбе за права бизнеса с броским неймингом.

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