«Утренний бухгалтер» № 5440. Бизнес запутался в уведомлениях по УСН

Уведомление по УСН на убыток и совет аудитора по резерву минимального налога: предприниматели и бухгалтеры окончательно запутались.
Только заявительный порядок: Минфин против автоматического перехода на УСН.
Плата за ваше фото и видео облагается страховыми взносами, как вознаграждение по договору ГПХ.
Власти запретят сокращать матерей-одиночек с детьми до 16 лет.
Когда отправлять платежку-02: 25 числа или 28-го — разъясняет Минфин.
Между своими счетами можно будет переводить до 30 млн рублей: Госдума приняла законопроект во втором чтении.
Суд окончательно обязал сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» изменить название. В ответ компания создала ассоциацию по борьбе за права бизнеса с броским неймингом.
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Документы
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Подробнее о документе мы писали в новости Для получения инвестиционного вычета по НДФЛ нельзя иметь два ИИС
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/62560 от 05.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🎦 Плата за ваше фото и видео облагается страховыми взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/58627 от 23.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин против автоматического перехода на УСН
ФНС РФ: Письмо № 30-01-15/64228 от 10.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если покупатель расплатился корпоративной картой, онлайн-магазин не должен пробивать чек
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/50485 от 01.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда актив признают основным средством в бухгалтерском и налоговом учете
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/63882 от 07.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты военным-контрактникам не облагаются НДФЛ
Федеральный закон № 292-ФЗ от 10.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57560 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы для налога на прибыль надо подтверждать документами, в том числе, электронными
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57546 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы для налога на прибыль надо подтверждать документами, в том числе, электронными
: Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить гараж в собственность
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