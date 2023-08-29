«Утренний бухгалтер» № 5464. Технологии рулят: Госуслуги объединят с голосовым помощником «Алиса»

Пользователи смогут попросить цифрового ассистента прислать выписку о материнском капитале, о лицевом счете в Соцфонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии.

Утвердят формат заявления об отзыве доверенности на сдачу отчетов.

До 31 августа 2024 года можно применять электронную подпись, оформленную на сотрудника.

СФР: перевод сотрудников не работу в другой регион не обязывает сдавать ЕФС-1.

Работодатель обязан возместить расходы за предварительный медосмотр, сообщает Роструд.

Какие преимущества дает API интеграция для бизнеса, и зачем это нужно, узнаете здесь.

Компании дважды начислили НДФЛ – по платежкам-02 и по 6-НДФЛ. Историей поделилась подписчица нашего Telegram.

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