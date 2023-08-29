«Утренний бухгалтер» № 5464. Технологии рулят: Госуслуги объединят с голосовым помощником «Алиса»

Пользователи смогут попросить цифрового ассистента прислать выписку о материнском капитале, о лицевом счете в Соцфонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии.
Утвердят формат заявления об отзыве доверенности на сдачу отчетов.
До 31 августа 2024 года можно применять электронную подпись, оформленную на сотрудника.
СФР: перевод сотрудников не работу в другой регион не обязывает сдавать ЕФС-1.
Работодатель обязан возместить расходы за предварительный медосмотр, сообщает Роструд.
Какие преимущества дает API интеграция для бизнеса, и зачем это нужно, узнаете здесь.
Компании дважды начислили НДФЛ – по платежкам-02 и по 6-НДФЛ. Историей поделилась подписчица нашего Telegram.
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🔥 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: нюансы применения
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Объекты учета аренды и критерии их признания.
Кто может не применять ФСБУ 25/2018 .
Учет у арендатора: признание и оценка ППА и обязательства по аренде, амортизация и переоценка ППА, дисконтирование величины обязательства по аренде, пересмотр стоимости объектов учета аренды, списание объектов учета аренды при расторжении договора
Упрощенный порядок учета аренды малоценного имущества и краткосрочной аренды у арендатора.
Учет у арендодателя: разграничение операционной и финансовой аренды, учет финансовой аренды, учет операционной аренды.
Послабления в учете аренды для малого бизнеса .
Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчетности.
Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, кандидат экономических наук, доцент.
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Разборы законов
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Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
— Как заполнить РСВ, если превышена предельная база. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно заполнить РСВ, если превышена предельная сумма для начисления страховых взносов.
— Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
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Новости
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22 Родители должны платить налоги за детей
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38 Около 350 предпринимателей из Луганска добровольно ограничили наценку
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Мероприятия
Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи
Дата проведения: 29 августа, вторник
ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру
Дата проведения: 29 августа, вторник
Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как подружиться с ЕНС без штрафов и нервов *инструкция для чайников*
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бизнесу подготовиться к налоговому мониторингу с учетом новых поправок в НК РФ
Дата проведения: 30 августа, среда
Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру
Дата проведения: 30 августа, среда
Как сэкономить на организации командировок в 2023 году
Дата проведения: 30 августа, среда
В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков
Дата проведения: 31 августа, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5463. ФНС назвала топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП
Инспекторы проанализировали уведомления по ЕНП, которые сдал бизнес, и составили список распространенных ошибок.
— Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС
Всех приветствую! Я, Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер Клерк.Конференции, которая пройдет 12 сентября, приоткрою завесу своего выступления. Один из пунктов моего доклада — проверка НДС со стороны налоговой.
— Сдельная форма оплаты труда: что такое, виды, примеры
Что такое сдельная оплата труда? Как оформить применение этой системы? Как заключить трудовой о применение сдельно-премиальной оплаты работников? В данной статье расскажем о сдельной системе оплаты труда и покажем как правильно оформить документы в соответствии с ТК.
— Образец приказа о создании комиссии по приему и списанию основных средств
Для того чтобы по всем правилам принять или списать имущество, относящееся к основным средствам, необходимо сформировать специальную комиссию. Ее создание закрепляют приказом руководителя компании. Как составить такой документ, рассказывается в нашей статье.
🔒 Как заполнить РСВ, если превышена предельная база. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно заполнить РСВ, если превышена предельная сумма для начисления страховых взносов.
— Инструкция: как подготовиться к использованию машиночитаемой доверенности в КЭДО
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— Можно ли обязать сотрудников регулярно просматривать рабочую почту
Работодатель может обязать сотрудников регулярно проверять и отвечать на рабочую почту. Это может быть закреплено в рабочем контракте или внутренних регламентах и правилах предприятия. Кроме того, работодатель имеет право читать рабочую переписку сотрудника, разумеется, с согласия самого работника. Обычно этот пункт также включается в трудовой договор.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 10-10-05/63437 от 07.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы учитывают без НДС, если поставщик не предъявил этот налог
ЦБ РФ: Письмо № 59-4/29017 от 10.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/75723 от 11.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Резидентов ОЭЗ не освобождали от налога на сверхприбыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/47670 от 25.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Инвествычет по налогу на прибыль устанавливают региональные власти
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 16-08/10679 от 03.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Перевод сотрудников не работу в другой регион не обязывает сдавать ЕФС-1
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