«Утренний бухгалтер» № 5469. Пошли зачеты из сальдо ЕНС на имущественные налоги физлиц

Скоро стартует рассылка налоговых уведомлений для физлиц. А пока система автоматически забирает деньги с сальдо ЕНС граждан и переносят их в резерв по имущественным налогам.

Минфин пошел навстречу бизнесу и отказался от оборотных штрафов за прослеживаемость товаров.

С 9 сентября банки начнут выдавать IT-ипотеку без требований к размеру заплаты специалистов.

Бухгалтеры жалуются, что в резерве ЕНС зависает НДФЛ и заявление на отмену зачета не помогает.

Для уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей у ИП в этом году – полная свобода творчества.Часть взносов 1% можно учесть на уменьшение налога в 2023 году, а часть – в 2024 году.

Что такое интранет, и как он помогает компаниям экономить время и зарабатывать миллионы, узнаете здесь.

Депутаты предложили установить для нарушителей ПДД на самокатах уголовную ответственность.

💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите бесплатный вебинар «Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц». Узнаете, как работать удаленно из любой точки мира. Уже сегодня 5 сентября в очень удобное время: с 19 до 21 мск. Записаться.

🔥 ЕНС: свет в конце туннеля Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00 мск. Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС. Программа: Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало.

Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ.

Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть. Спикер: Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело». Записаться Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KDAdA

Разборы законов — Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов. — Маркировка рекламы — требования для самозанятых. Мини-курс В новом мини-курсе рассказываем, как самозанятым маркировать свою рекламу. — Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают + перечень объектов На единое пособие могут претендовать лишь по-настоящему нуждающиеся, доходы которых ниже прожиточного регионального минимума на каждого члена семьи. При этом в расчет принимаются определенные виды имущества, движимого и недвижимого, учитываются наличие или отсутствие дохода, соблюдаются определенные правила. 🔥 Научитесь вести учет в строительстве, чтобы работать в строительной компании Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. И применять в этой сфере новые ФСБУ на курсе повышения квалификации «Учет в строительстве». Вы научитесь: учитывать особенности договоров строительного подряда;

вести учет материалов и прочих расходов связанных со строительством;

вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики. Не пропустите горячиую скидку на курс: 14 950 ₽ 29 900 ₽ . Акция скоро закончится! Купить курс