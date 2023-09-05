«Утренний бухгалтер» № 5469. Пошли зачеты из сальдо ЕНС на имущественные налоги физлиц

Скоро стартует рассылка налоговых уведомлений для физлиц. А пока система автоматически забирает деньги с сальдо ЕНС граждан и переносят их в резерв по имущественным налогам.
Минфин пошел навстречу бизнесу и отказался от оборотных штрафов за прослеживаемость товаров.
С 9 сентября банки начнут выдавать IT-ипотеку без требований к размеру заплаты специалистов.
Бухгалтеры жалуются, что в резерве ЕНС зависает НДФЛ и заявление на отмену зачета не помогает.
Для уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей у ИП в этом году – полная свобода творчества.Часть взносов 1% можно учесть на уменьшение налога в 2023 году, а часть – в 2024 году.
Что такое интранет, и как он помогает компаниям экономить время и зарабатывать миллионы, узнаете здесь.
Депутаты предложили установить для нарушителей ПДД на самокатах уголовную ответственность.
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🔥 ЕНС: свет в конце туннеля
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00 мск.
Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС.
Программа:
Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало.
Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ.
Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть.
Спикер: Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября
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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
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Дата проведения: 5 сентября, вторник
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты
Дата проведения: 6 сентября, среда
Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Первая масштабная онлайн-конференция о КЭДО HRlink Day 2023!
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Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили
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🔥 Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса
Узнаете на вебинаре7 сентября, в 11:00 мск.
Откроем секрет, почему оставаться в Excel часто более эффективно, чем полностью переходить на новую систему планирования и учета.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/52966 от 08.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Передача прав на ПО для банковских услуг не идет в состав льготных доходов IT-компании
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/50863 от 01.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты работникам с детьми не идут в расходы по налогу на прибыль
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-5384/2021 от 14.09.2021
ЦБ РФ: Указание № 6510-У от 16.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78036 от 18.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За бизнес-зал с командированного надо удержать НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/50303 от 01.06.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8615@ от 06.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🚌 Доставку вахтовиков до работы можно включить в расходы, несмотря на неоднозначную норму НК
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54117 от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Первичка может быть как бумажной, так и электронной
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54167 от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Штраф за нарушение условий договора учитывают в доходах для налога на прибыль
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