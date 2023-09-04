«Утренний бухгалтер» № 5468. Вот-вот стартует рассылка уведомлений по налогам физлиц за 2022 год

С 10 сентября начнется ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физлицами имущественных налогов за 2022 год.

День знаний накормил цветочный бизнес до следующих праздников: к 1 сентября в страну ввезли цветы на общую сумму 45,8 млн долларов.

При ликвидации надо сдать налоговые отчеты до закрытия компании, о сроках сдачи деклараций и расчетов сообщает ФНС.

Бухгалтеры надеются, что в НК внесут поправки про уменьшение налогов на фиксированные взносы.

Минфин: поездка командированного сотрудника на такси до аэропорта не облагается НДФЛ.

Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог».

Мобильные операторы будут блокировать звонки с незарегистрированных номеров.

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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 3990 1990 руб. Купить билет

28 Можно одновременно заявить имущественный вычет на покупку и на продажу квартиры

20 За пять лет стипендия студентов выросла на 341 рубль

14 Отработавшим хотя бы один день в первой половине месяца положен аванс

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