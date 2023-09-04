«Утренний бухгалтер» № 5468. Вот-вот стартует рассылка уведомлений по налогам физлиц за 2022 год

С 10 сентября начнется ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физлицами имущественных налогов за 2022 год.
День знаний накормил цветочный бизнес до следующих праздников: к 1 сентября в страну ввезли цветы на общую сумму 45,8 млн долларов.
При ликвидации надо сдать налоговые отчеты до закрытия компании, о сроках сдачи деклараций и расчетов сообщает ФНС.
Бухгалтеры надеются, что в НК внесут поправки про уменьшение налогов на фиксированные взносы.
Минфин: поездка командированного сотрудника на такси до аэропорта не облагается НДФЛ.
Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог».
Мобильные операторы будут блокировать звонки с незарегистрированных номеров.
💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите горячий вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы». Уже сегодня, 4 сентября в 11:00 мск. Записывайтесь!
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2023 года
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— Требование по встречной проверке: что представлять + памятка для бухгалтера
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25 🔥 Не пропустите главное событие осени: «Клерк.Конференцию: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она пройдет уже 12 сентября!
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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября
3990 1990 руб.
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября
Мероприятия
Вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы»
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Успешный бухгалтер: как выйти на первые 100.000₽ работая на себя
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Как стать международным бухгалтером и зарабатывать удаленно от $2000 в месяц
Дата проведения: 5 сентября, вторник
Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты
Дата проведения: 6 сентября, среда
Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Первая масштабная онлайн-конференция о КЭДО HRlink Day 2023!
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками
Дата проведения: 7 сентября, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76231 от 14.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🚕✈ Поездка командированного сотрудника на такси до аэропорта не облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/65140 от 12.07.2023
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