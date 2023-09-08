«Утренний бухгалтер» № 5472. Не тяните с платежами: резерв с ЕНС снимают 28-го рано утром

При желании можно зарезервировать какие-то налоги – перенести их с сальдо ЕНС в отложенную переплату. Но имейте в виду, что резерв «распотрошат», если остальные налоги вы платите строго в срок – 28 числа.

Минпромторг подготовил проект постановления, по которому магазины будут обязаны блокировать продажу просроченных и нелегальных продуктов.

ИП жалуются на проблемы с отправкой документов в ФНС через личный кабинет.

Старые книги учета для УСН, ПСН, ЕСХН отменяют: проекты с приказами на отмену книг сегодня опубликованы на федеральном портале.

Минфину все равно, где компания возьмет деньги на уплату ЕНП: нормы НК это не регулируют.

Как развивается система маркировки, и какие возможности она даст для производителей и импортеров, узнаете здесь.

Ниже границы бедности живут 15,7 млн человек: 10,8% жителей страны получают доходы меньше 14 184 рублей.

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