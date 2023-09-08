«Утренний бухгалтер» № 5472. Не тяните с платежами: резерв с ЕНС снимают 28-го рано утром

При желании можно зарезервировать какие-то налоги – перенести их с сальдо ЕНС в отложенную переплату. Но имейте в виду, что резерв «распотрошат», если остальные налоги вы платите строго в срок – 28 числа.
Минпромторг подготовил проект постановления, по которому магазины будут обязаны блокировать продажу просроченных и нелегальных продуктов.
ИП жалуются на проблемы с отправкой документов в ФНС через личный кабинет.
Старые книги учета для УСН, ПСН, ЕСХН отменяют: проекты с приказами на отмену книг сегодня опубликованы на федеральном портале.
Минфину все равно, где компания возьмет деньги на уплату ЕНП: нормы НК это не регулируют.
Как развивается система маркировки, и какие возможности она даст для производителей и импортеров, узнаете здесь.
Ниже границы бедности живут 15,7 млн человек: 10,8% жителей страны получают доходы меньше 14 184 рублей.
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Разборы законов
— Аванс новому работнику: когда платить
Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?
— Отчет 6-НДФЛ и его нестандартные ситуации: пособия, ГПХ, подарки. Мини-курс
6-НДФЛ обновили с 2023 года, как и сам принцип удержания налога. Поэтому в мини-курсе разберем, как заполнить отчет в различных нестандартных ситуациях.
— За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке
Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.
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Новости
1 Минфину все равно, где компания возьмет деньги на уплату ЕНП
2 По высокотехнологичному оборудованию можно завышать расходы в 1,5 раза
3 Как отправить сотрудников учиться охране труда
4 🎓 Вебинар: Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса. Уже сегодня в 11:00 мск!
5 IT-компания учитывает для налоговых льгот только те ПАК, которые внесены в российский реестр
6 Новые требования в ФСБУ по учетной политике госорганизаций
7 Рынок «Садовод» и Wildberries могут начать маркировать игрушки
8 British American Tobacco продаст российский бизнес своим местным менеджерам
9 ИП жалуются на проблемы с отправкой документов в ФНС через личный кабинет
10 Верховный суд: владельцы компаний-банкротов не должны платить всю сумму начисленных недоимок
11 🎓Вебинар: Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля. 19 сентября в 11:00 мск
12 Fix Price в 2024 году откроет магазины в ОАЭ
13 Росстат может завышать рост реальных зарплат
14 🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки
15 ❗ Изменится форма справки о принадлежности ЕНП
16 Инвесторы просят пересмотреть кредитный рейтинг «М.видео»
17 Отелям запретят поднимать цену во время международных форумов
18 ❌ Старые книги учета для УСН, ПСН, ЕСХН отменяют
19 Сбербанк запустил переводы в Иран
20 В Госдуме предложили пополнить бюджет за счет прогрессивного НДФЛ
21 🍂 Сентябрь – время учиться! «Клерк» дарит скидки до 77% на курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Сегодня последний день акции!
22 Магазины будут блокировать продажу просрочки
23 👨🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск
24 Безработица в июле обновила исторический минимум с 1991 года
25 🔄 Резерв на ЕНС снимают рано утром 28 числа. Для его восстановления нужно новое заявление
26 Деньги по белорусским еврооблигациям теперь будут выплачивать не только на счет в местном банке
27 📢 Решили организовать свою конференцию или вебинар – «Клерк» поможет найти активных участников!
28 Ниже границы бедности живут 15,7 млн человек
29 Данные для лимита дохода малого бизнеса берут из декларации по налогу на прибыль
30 🔥«Клерк» подобрал топ самых крутых вакансий, чтобы вам было легче искать работу
31 Каждая вторая женщина до 25 лет хотела бы открыть свой бизнес
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
Мероприятия
Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили
Дата проведения: 8 сентября, пятница
Вебинар "Битрикс24 для чайников"
Дата проведения: 8 сентября, пятница
Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С
Дата проведения: 11 сентября, понедельник
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Практические рекомендации по применению электронных первичных документов Приказа № 61н по учету НФА
Дата проведения: 12 сентября, вторник
ЕНП и изменения в законодательстве
Дата проведения: 12 сентября, вторник
ТОП вредных советов от налогового эксперта
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Круглый стол «Алгоритм перехода на ЕТН: новый подход обеспечения работников СИЗ»
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Новые ФСБУ и изменения в отчетности
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5471. Налоговики взялись за вычеты и ругают медиков
ФНС требует от медиков корректного заполнения справок по вычетам на лечение.
— Как правильно читать финансовый отчет публичной компании
Финансовая отчетность — важнейший документ организации, который содержит информацию о ее доходах и расходах, имуществе, совершенных сделках. Для инвесторов отчет является главным источником информации, на основании которого можно оценить эффективность бизнеса и решить, стоит ли вкладывать деньги в акции компании.
— Как выдавать СИЗ с 1 сентября 2023: новые правила
Одна из основных обязанностей работодателей по ТК — бесплатно выдавать сотрудникам, кому это положено в силу закона, смывающие средства и для индивидуальной защиты во время выполнения трудовых функций. Важно знать, что на этот счёт действуют 2 новых регламента: это приказ Минтруда № 766н и 767н с Правилами обеспечения работников и Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ с 1 сентября 2023 года. Новые правила, как теперь их выдавать, и другие нюансы узнаете из статьи.
— Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа
Оформление трудового договора входит в непременные условия трудоустройства в соответствии с законодательством. ТК в ст. 57 требует указания должности, специальности или вида выполняемой деятельности. При наличии определенных условий, работодатель может изменить существующее положение. Для законного оформления необходим приказ администрации, выполненный в закрепленной или произвольной форме, о переводе работника на другую должность.
— Может ли банк одобрить созаемщика, у которого уже есть ипотека
Если банк не дает вам ипотеку, один из способов увеличить шансы — представить созаемщика. Но что, если у него уже есть ипотека? Разбираемся, одобрит ли банк такую кандидатуру.
— Ставки по вкладам резко выросли: когда выгодно переоформить депозит
Банк России повысил ключевую ставку до 12%. Коммерческие банки отреагировали улучшением условий по депозитам. «Мои финансы» выясняли, стоит ли закрывать старый вклад, чтобы переложить деньги на более выгодный, и на какие пункты в договоре с банком обратить внимание, чтобы получить хорошие условия.
— Как разобраться с изменениями по ЕНС, поправками 2023-2024 и сдать отчетность за 9 месяцев без нервного срыва. Советы от спикера Клерк.Конференции
Приветствую всех «клерковчан». Я, Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, спикер и автор образовательных курсов. 12 сентября я выступлю перед вами на Клерк.Конференции и разберу одну из самых больных тем для бухгалтера в 2023 году — ЕНС и другие масштабные изменения законодательства. Немного расскажу о том, что вы узнаете из моего доклада.
— Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила
К командировочным расходам налоговики проявляют особый интерес, поскольку довольно часто им удается найти, к чему придраться. Пристальнее всего изучают счета из гостиниц. Чтобы расходы не сняли, нужно помнить и прямые нормы НК о том, что запрещено учитывать в расходах, и проявлять профессиональный подход к оценке обоснованности затрат.
— Топ-3 вакансий недели с зарплатой 100+. Обзор для бухгалтера
Ищите работу с зарплатой побольше? Не пропустите наш еженедельный обзор вакансий. Изучайте, откликайтесь.
🔒 Отчет 6-НДФЛ и его нестандартные ситуации: пособия, ГПХ, подарки. Мини-курс
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🔒 Аванс новому работнику: когда платить
Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/11208 от 01.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Данные для лимита дохода малого бизнеса берут из декларации по налогу на прибыль
Минтруд РФ: Письмо № 14-2-242 от 28.11.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Аванс новому работнику: когда платить
Правительство РФ: Постановление № 329 от 01.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/55178 от 15.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания учитывает для налоговых льгот только те ПАК, которые внесены в российский реестр
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/В-5611 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как отправить сотрудников учиться охране труда
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74309 от 08.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости По высокотехнологичному оборудованию можно завышать расходы в 1,5 раза
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/58607 от 23.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфину все равно, где компания возьмет деньги на уплату ЕНП
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