«Утренний бухгалтер» № 5481. Бухгалтеры негодуют: уплатили долг по требованию, но исполненным его не признают

Налоговикам идут гневные обращения от бухгалтеров. Они утверждают, что погасили долг и вот платежка, но требование исполненным не признают. Проблема в том, что теперь к моменту платежа сумма в требовании уже неактуальна.

На время посещения медкомиссии, призывной комиссии или военкомата для сверки учетных данных работника освобождают от работы. Как это отразить?

ИП может оплатить свои личные имущественные налоги с бизнес-счета платежкой-01, а для налогов по бизнесу применять платежки-02.

Минтруд: с подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета.

Еще больше бюджетных организаций будут ежемесячно сдавать форму ЕФС-1: Минтруд дополнит перечень ОКВЭД.

Долги по личным имущественным налогам ИП взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета.

Электронные юридические адреса: что о них нужно знать, читайте здесь.

💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите бесплатный вебинар «Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия» 26 сентября в16:00 мск. Сможете настроить 1С-ку под свои нужды и упростить работу. Записаться.

🔥 Упрощенка в 2023 году кардинально изменилась! С 1 октября вступит в силу очередная порция поправок в НК Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете обо всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить налоговые проверки. На курс сейчас действует акция – цена снижена с 14 499 до 4 990 рублей. Купить курс