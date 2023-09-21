Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5481. Бухгалтеры негодуют: уплатили долг по требованию, но исполненным его не признают

А все потому, что теперь гасить долги нужно с запасом.

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Налоговикам идут гневные обращения от бухгалтеров. Они утверждают, что погасили долг и вот платежка, но требование исполненным не признают. Проблема в том, что теперь к моменту платежа сумма в требовании уже неактуальна.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5818 от 13.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости С подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета

Президиум ВАС РФ: Постановление № 4134/11 от 27.09.2011

Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/76455 от 20.11.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/1846 от 17.01.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/21045 от 02.04.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/18318 от 02.04.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС

Президент РФ: Постановление № 273 от 24.04.1992

Подробнее о документе мы писали в новости Как заключается трудовой договор: условия и порядок оформления

Правительство РФ: Постановление № 537 от 18.07.2002

Подробнее о документе мы писали в новости Как заключается трудовой договор: условия и порядок оформления

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/22368 от 11.12.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый учет у лизингополучателя

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3129@ от 25.02.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый учет у лизингополучателя

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