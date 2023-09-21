«Утренний бухгалтер» № 5481. Бухгалтеры негодуют: уплатили долг по требованию, но исполненным его не признают

Налоговикам идут гневные обращения от бухгалтеров. Они утверждают, что погасили долг и вот платежка, но требование исполненным не признают. Проблема в том, что теперь к моменту платежа сумма в требовании уже неактуальна.
На время посещения медкомиссии, призывной комиссии или военкомата для сверки учетных данных работника освобождают от работы. Как это отразить?
ИП может оплатить свои личные имущественные налоги с бизнес-счета платежкой-01, а для налогов по бизнесу применять платежки-02.
Минтруд: с подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета.
Еще больше бюджетных организаций будут ежемесячно сдавать форму ЕФС-1: Минтруд дополнит перечень ОКВЭД.
Долги по личным имущественным налогам ИП взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета.
Электронные юридические адреса: что о них нужно знать, читайте здесь.
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Разборы законов
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5818 от 13.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости С подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета
Президиум ВАС РФ: Постановление № 4134/11 от 27.09.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/76455 от 20.11.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/1846 от 17.01.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/21045 от 02.04.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/18318 от 02.04.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС
Президент РФ: Постановление № 273 от 24.04.1992
Подробнее о документе мы писали в новости Как заключается трудовой договор: условия и порядок оформления
Правительство РФ: Постановление № 537 от 18.07.2002
Подробнее о документе мы писали в новости Как заключается трудовой договор: условия и порядок оформления
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/22368 от 11.12.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый учет у лизингополучателя
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3129@ от 25.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый учет у лизингополучателя
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