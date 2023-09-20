«Утренний бухгалтер» № 5480. У цифрового рубля будет свой счет в плане счетов

У счета 53 в плане счетов сейчас нет названия. Минфин предлагает назвать его «Счет цифрового рубля» и использовать для операций с цифровым рублем. Проводки смотрите здесь.
А ФНС и Центробанк пока не готовы принимать оплату налогов в цифровых рублях. Для этого нужно вносить новые поправки в Налоговый кодекс.
И снова, здравствуйте! Депутаты предлагают отказаться от ежегодного подтверждения ОКВЭД.
При взыскании налогов с расчетного счета налоговики могут переборщить и списать лишнее: проблемой делятся подписчкики нашего канала.
На предоплату и отгрузку можно пробить только один чек ККТ, но только если покупатель не против.
ФНС: при выплате зарплаты с задержкой надо дать сотруднику стандартный вычет за все пропущенные месяцы.
Все штрафы за нарушения в правилах маркировки рекламы, найдете здесь.
💥Совет от редакции «Клерка»: обо всх важных изменениях в работе бухгалтера, необходимых для подготовки отчетности, узнаете на семинаре «Отчетность за 9 месяцев 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ». Он пройдет 25-26 сентября в Москве. Узнать больше.
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Разборы законов
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Мероприятия
II Всероссийский форум о людях, внутренних коммуникациях и внутрикорпоративном контенте IC Forum 23
Дата проведения: 20 сентября, среда
Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора.
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Дата проведения: 20 сентября, среда
Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году
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За что ФНС привлекает бухгалтеров и собственников к субсидиарке: как минимизировать риски
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/11971@ от 15.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости На товар со скидкой 100% тоже нужно выбивать кассовый чек
Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-47 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 📌 Бухгалтерские проводки по учету цифрового рубля будут идти через счет 53
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/3898 от 20.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Новые налоговые агенты по НДС, скидки на товары и обнуление НДС для туристических услуг. Мини-курс
Правительство РФ: Постановление № 594 от 14.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Новые налоговые агенты по НДС, скидки на товары и обнуление НДС для туристических услуг. Мини-курс
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/69446 от 25.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍔 У общепита с обособками для права на льготу по НДС зарплата региональных сотрудников должна быть наравне с московской
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11334@ от 06.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👌 На предоплату и отгрузку можно пробить только один чек ККТ
ФНС РФ: Письмо № ПА-4-19/11651@ от 13.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Можно запросить у налоговиков акт сверки старой формы по налогам за прошлые годы
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