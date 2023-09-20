«Утренний бухгалтер» № 5480. У цифрового рубля будет свой счет в плане счетов

У счета 53 в плане счетов сейчас нет названия. Минфин предлагает назвать его «Счет цифрового рубля» и использовать для операций с цифровым рублем. Проводки смотрите здесь.

А ФНС и Центробанк пока не готовы принимать оплату налогов в цифровых рублях. Для этого нужно вносить новые поправки в Налоговый кодекс.

И снова, здравствуйте! Депутаты предлагают отказаться от ежегодного подтверждения ОКВЭД.

При взыскании налогов с расчетного счета налоговики могут переборщить и списать лишнее: проблемой делятся подписчкики нашего канала.

На предоплату и отгрузку можно пробить только один чек ККТ, но только если покупатель не против.

ФНС: при выплате зарплаты с задержкой надо дать сотруднику стандартный вычет за все пропущенные месяцы.

Все штрафы за нарушения в правилах маркировки рекламы, найдете здесь.

💥Совет от редакции «Клерка»: обо всх важных изменениях в работе бухгалтера, необходимых для подготовки отчетности, узнаете на семинаре «Отчетность за 9 месяцев 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ». Он пройдет 25-26 сентября в Москве. Узнать больше.

🔥 Что изменилось в работе бухгалтера с 1 сентября 2023 года: узнаете от спикеров ФНС России Не пропустите бесплатныйонлайн-конгресс5 октября 10:00–15:30 мск: Поправки в НК по НДФЛ и страховые взносам.

Налог на прибыль и НДС: актуальные вопросы и изменения.

Новые правила заполнения деклараций.

Обзоры судебной практики.

Проекты снижения налоговой нагрузки.

ЭДО и обязательное применение МЧД. Подробную программу мероприятия найдете здесь. Вас ждут розыгрыши и призы. Все участники получат презентации, видеозаписи и материалы спикеров ФНС России. Зарегистрироваться бесплатно Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KXdtB