Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5546. Утверждена новая форма ЕФС-1

Приказ СФР опубликован на федеральном портале.

С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1. Электронный формат нового бланка тоже утвержден.

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Утренний бухгалтер

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Документы

Пленум ВАС РФ: Постановление № 35 от 22.06.2012

Президентский совет НП "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России": Протокол № 4/13 от 25.04.2013

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Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/9532 от 07.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/9528 от 07.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/9441 от 07.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/9756 от 07.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/9162 от 06.02.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/16117 от 08.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя вернуть сотруднику НДФЛ на карту его жены

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1981@ от 18.02.2022

Правительство РФ: Постановление № 2140 от 14.12.2023

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