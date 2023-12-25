«Утренний бухгалтер» № 5546. Утверждена новая форма ЕФС-1

С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1. Электронный формат нового бланка тоже утвержден.
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ИП на патенте вправе перейти на УСН, оставаясь на ПСН.
Минфин внес в правительство список из 30 крупных компаний,которые возможно приватизировать.
Уже в 2024 году заработает единый реестр воинского учета. Ожидалось, что этого не произойдет до 2025 года.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке отечественного автомобиля.
Как рассчитать налог на прибыль при лизинге, узнаете здесь.
Путин: уровень бедности в 2023 году опустится до исторического минимума, однако его нужно сводить к нулю.
Семьи с детьми могут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки.
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Разборы законов
— Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
— Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
— Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру
Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.
— Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.
— Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
Новости
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4 📌 С 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. Ловите таблицу
5 Или все, или ничего. Вычет по НДС на основное средство нельзя заявлять частями
6 👫Тимбилдинг не облагается страховыми взносами
7 Семьи с детьми могут получить до 1,8 млн рублей на ипотеку
8 Пациенты просят ввести акциз на табак, чтобы лечить болезнь легких
9 Бесплатное переобучение в 2024 году смогут пройти все желающие
10 Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством
11 Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов
12 Производители продуктов сообщили о повышении цен на 5-20% со следующего года
13 Как увеличить продажи на маркетплейсах в 2024 году
14 Закон о налоговых вычетах для ИИС-3 не успеют принять до конца года
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16 🎓Вебинар: Новое в налогах в 2024 году. 22 декабря в 11:00 мск!
17 Что важно сделать бухгалтеру до конца декабря
18 В 2024 году заработает единый реестр воинского учета
19 Верховный суд разрешил банкроту исключить автомобиль из конкурсной массы
20 Больше 17 млн сотрудников перешли на электронные трудовые книжки
21 Страховые выплаты по вкладам будут возмещать в полном объеме
22 Иностранным аналитикам запретят исследовать товарные рынки РФ
23 Минфин предложил правительству 30 компаний для приватизации
24 Утвердили новый электронный формат для ЕФС-1
25 Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес
26 В декабре клиенты ВТБ открыли около 500 тысяч накопительных счетов
27 Будет новая форма заявления для возмещения из СФР расходов на допвыходные сотрудников с детьми-инвалидами
28 ИП на патенте может перейти на УСН, оставаясь на ПСН
29 💥 Утвердили новую форму ЕФС-1
30 ЦБ: 90% ипотек выдаются по госпрограммам — так быть не должно
31 Как оплачивать покупки смартфоном офлайн
32 Как приобрести недостающий стаж для выхода на пенсию
33 Сколько будем отдыхать на Новый год
34 Депутат предложил ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
35 Путин: в 2023 году будет исторически минимальный уровень бедности
36 «Билайн» отключает старые тарифы с безлимитными звонками на Украину
Мероприятия
Дата проведения: 22 декабря, пятница
Шпаргалка для кадровика по делам конца 2023 года
Дата проведения: 25 декабря, понедельник
Развитие и карьера в бухгалтерии. Ставим цели на 2024 год
Дата проведения: 26 декабря, вторник
Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете
Дата проведения: 26 декабря, вторник
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Дата проведения: 26 декабря, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5545. Вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году: вышли новые коды для уведомления по ЕНП
Меняется порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры изучают коды и предлагают дать название новому месяцу. Присоединяйтесь.
— 🛠️Как работать с самозанятыми и не бояться проблем с ФНС
Чтобы снизить риски в работе с самозанятыми, нужно проверять их статус и грамотно проводить массовые выплаты. Этот процесс можно автоматизировать с помощью сервисов, которые работают в партнерстве с ФНС и значит полностью в соответствии с законом.
🔒 Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
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— Как правильно работать с персональными данными: передача, хранение и уничтожение
Все большее число компаний переходят на программы кадрового электронного документооборота (КЭДО), которые способствуют повышению эффективности работы кадровых служб, сокращению затрат, улучшению точности и доступности данных, соблюдению требований законодательства. Они также помогают организациям сфокусироваться на стратегических задачах и обеспечить более эффективное управление персоналом.
— Поволновались и расслабились? Рано! Реестр воинского учета запустят раньше срока.📜«Ночной бухгалтер» № 1590
Путин поручил в кратчайшие сроки запустить реестр воинского учета. Оливье подорожал, цены в новом году опять вырастут, но зато отдохнем за новогодние каникулы по полной. Продолжаем готовить для вас полезные напоминалки.
— Пленум Верховного Суда утвердил изменения в закон о банкротстве и АПК
19 декабря 2023 года Пленум ВС утвердил новый проект реформы законодательства о банкротстве с целью его последующего представления в Государственную Думу. Предусмотренные изменения вступят в законную силу с момента их официальной публикации в качестве федерального закона.
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Вакансии
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Трибуна
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Документы
Пленум ВАС РФ: Постановление № 35 от 22.06.2012
Президентский совет НП "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России": Протокол № 4/13 от 25.04.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/9532 от 07.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/9528 от 07.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/9441 от 07.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/9756 от 07.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/9162 от 06.02.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/16117 от 08.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя вернуть сотруднику НДФЛ на карту его жены
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1981@ от 18.02.2022
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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