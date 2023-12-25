«Утренний бухгалтер» № 5546. Утверждена новая форма ЕФС-1

С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1. Электронный формат нового бланка тоже утвержден.

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ИП на патенте вправе перейти на УСН, оставаясь на ПСН.

Минфин внес в правительство список из 30 крупных компаний,которые возможно приватизировать.

Уже в 2024 году заработает единый реестр воинского учета. Ожидалось, что этого не произойдет до 2025 года.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке отечественного автомобиля.

Как рассчитать налог на прибыль при лизинге, узнаете здесь.

Путин: уровень бедности в 2023 году опустится до исторического минимума, однако его нужно сводить к нулю.

Семьи с детьми могут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки.