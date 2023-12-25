«Утренний бухгалтер» № 5545. Вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году: вышли новые коды для уведомления по ЕНП

— Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.

— Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.

— Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

— Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как маркировать видео-контент.