Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5545. Вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году: вышли новые коды для уведомления по ЕНП

Меняется порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры изучают коды и предлагают дать название новому месяцу. Присоединяйтесь.

ФНС меняет порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП. Из-за изменений по НДФЛ вводят новые коды. Пользователи «Клерка» в комментариях изобретают название 13-му месяцу.

РАССЫЛКА422 735 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит, разъясняет эксперт.

Налоговая предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя.

С отчета за 1 квартал 2024 года 6-НДФЛ надо будет заполнять по-новому.

Как вернуть свои деньги, если должник банкротится, узнаете здесь.

Центробанк: 2023 год может стать первым, когда у банков не отзывали лицензии.

Как принимать платежи в соцсетях, узнаете из обзора.

Верховный суд: дробление компаний на УСН законно, если есть деловая цель.

🔥Вернем долги и защитим ваши финансовые интересы

Вам нужна помощь в возврате долгов?

Команда опытных юристов компании АКГ «Созидание и Развитие» специализируется на защите интересов кредиторов. 

Обращаясь к нам, вы получаете высококвалифицированную поддержку и комплексное юридическое сопровождение:

✅ Анализ финансового положения должника.

✅ Разработку стратегии по возврату долга.

✅ Привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

✅ Подготовку правовой позиции и защиту интересов в суде. 

✅ Оспаривание сделок по выводу активов должника и т.д. 

Поможем вам решить проблемы с взысканием долгов и обрести уверенность в будущем.

Получить консультацию

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KTGUZ

Разборы законов

Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.

Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.

Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как маркировать видео-контент.

🔥Сдайте годовую отчетность на пятерку!

Для любимых бухгалтеров «Клерк» разработал новый курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам».

Разберетесь в правилах формирования и составления годовой бухгалтерской отчетности: порядок и особенности составления баланса, отчета о финансовых результатах, порядок представления в ГИРБО и ответственность за неподачу или подачу с опозданием.

Посмотрите, какая глобальная программа ждет вас на курсе.

Смотреть программу курса

Записывайтесь, поможем сдать отчетность без стрессов, ошибок и штрафов!

Новости

1 🔥🔥🔥 Вводят новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ

2 В 2024 году будут новые электронные доверенности для сдачи отчетов

3 Самозанятых заставляют указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки. Это незаконно

4 За продажу фальсификата предлагают отстранять от госзакупок

5 Донастройка налогообложения цифровых финансовых активов может произойти в следующем году

6 🎓Вебинар: Новые правила составления графика отпусков. 20 декабря в 15:00 мск!

7 Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты

8 Инвестиционная компания БКС увеличит комиссию за хранение валюты на брокерском счете

9 Верховный суд изменит правила банкротства

10 ❌ ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя

11 Почти на 15% выросло число заявок на регистрацию IT-разработок

12 Депутатам на иномарках перестанут оплачивать бензин

13 В НК поменяли правила по 6-НДФЛ

14 В уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году

15 Генпрокуратура Германии подала запрос в суд о конфискации активов РФ на сумму более 720 млн евро

16 ❗ За 2023 год РСВ надо сдавать только по новой форме

17 ФНС будет блокировать счета, если не предоставить налоговый расчет по иностранным организациям

18 Возврат товаров по отчету маркетплейса не уменьшает налоговую базу продавца

19 ФАС раскрыла картель поставщиков социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей

20 Автовладельцы стали оформлять каско на 53% чаще

21 Дробление компаний на УСН законно, если есть деловая цель

22 Как в 1С:ЗУП 8 сформировать регистр налогового учета по НДФЛ

23 У сервисов Битрикс24 произошел сбой

24 «Тинькофф» запустил валютные переводы для бизнеса в пять стран

25 ЦБ: 2023 год может стать первым, когда у банков не отзывали лицензии

26 В ДНР российские пенсии получают 480 тысяч человек

27 🌻 Семечки под 10% НДС теперь можно не только есть, но и растить из них подсолнухи

28 Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

29 🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов

30 Совфед хочет ввести льготную ипотеку для молодых ученых

31 В Петербурге установили масочный режим на массовых мероприятиях

Мероприятия

Сервис Entera для обработки первички. Розыгрыш доступов

Дата проведения: 21 декабря, четверг

Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации

Дата проведения: 21 декабря, четверг

Новое в налогах в 2024 году

Дата проведения: 22 декабря, пятница

Шпаргалка для кадровика по делам конца 2023 года

Дата проведения: 25 декабря, понедельник

Развитие и карьера в бухгалтерии. Ставим цели на 2024 год

Дата проведения: 26 декабря, вторник

Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете

Дата проведения: 26 декабря, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5544. Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ: забирайте табличку

Помогаем бухгалтерам одолеть налоговые сложности.

Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН

Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.

🔒 Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»

Росстат утвердил порядок заполнения формы федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».

Опять изменили правила для уведомлений по ЕНП: будут новые коды для НДФЛ. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1589

Будут новые коды для уведомления ЕНП. Будут новые формы отчетности в новом году, никто и не сомневался. Самозанятых хотят привязать к месту проживания, а депутатов уже наконец пересадить на Лады и Патриоты. И другие новости дня.

🔒 Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.

Топ-6 ошибок при мотивации сотрудников

Уровень мотивации и лояльности персонала всегда зависит от действий руководителя. Если он допускает ошибки на этом пути, то даже активные сотрудники со временем могут потерять интерес к работе. Рассказываем как этого избежать.

🔒 Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.

Блоги компаний

Как удаленному бухгалтеру получать дополнительный доход. Что такое партнерские программы

Как создать деловую соцсеть с аудиторией 2.5 млн пользователей и крупнейший финансовый маркетплейс?

Электронный многоцелевой документ

Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году

Проверки под конец года и что нам приготовили на 2024 год / БухСтрим

Налогообложение подарков и расходов на корпоратив

Что делать, если при годовой инвентаризации обнаружили недостачу

Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

Уведомление о зарплате иностранного ВКС: частые ошибки и их последствия

💥Новый курс для бухгалтеров. Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам. Подготовим к отчетности на твердую пятерку!

Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки

Как открыть интернет-магазин с нуля: пошаговая инструкция

Доверяй, но проверяй. Как проверить статус самозанятого и зачем это нужно делать

Импортозамещение зарубежного программного обеспечения решениями 1С

Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты

Изменения по УСН, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Резиденты ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны, добро пожаловать в налоговый мониторинг!

Маршрутный лист: понятие, функции и способы заполнения

План проверок на 2024 год: как найти свою организацию по ИНН

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по расчету заработной платы и кадровому делопроизводству Зарплата от 75000 ₽, Москва, Полный день

Старший бухгалтер по начислению заработной платы Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по расчёту заработной платы/Экономист по труду Зарплата не указана, Москва, Полный день

Экономист по труду Зарплата до 173000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ. В том числе дивидендные

Время бить тревогу из-за задержки получения патента?

Нужно ли подавать заявление о распоряжении, если все платежи оплачены?

Реальный способ получить ВНЖ Германии в 2024 году для россиян: виза фрилансера

Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек

Какие меры может принять налоговая при неуплате налогов?

Как восстановить движение по счету❓ Полезные советы

Бухгалтерский учет. Когда заполнять формы с индексом «Д»?

Вы отправили уведомление в Роскомнадзор о обработке данных работников?

Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?

Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России

Можно ли считать 2023 год в расчете пособия в данной ситуации?

Как минимизировать потери при закрытии ООО в ювелирной торговле?

А пеня бежит. Малому бизнесу не хватает оборотных средств на погашение налогов

Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец! Вредный совет

Лимит выручки на УСН будет превышен, что делать? Скорая помощь.🚑

Сколько стоит услуга по отчетности в военкомат?

Как электронные путевые листы упростили вашу работу?

Сколько стоит сдавать нулевую отчётность?

Работает ли отчет о чеках в личном кабинете ИП?

Документы

Последние темы форума

Сроки подачи уведомлений от освобождения от НДС и налога на прибыль

Безпроцентный займ ООО в 2023г,образец, являемся ли налогоплательщиками НДФЛ

Субаренда помещения

Водный налог

Нужен ли кассовый чек при оплате по ссылке

Смена генерального директора

Онлайн-кассы

Уменьшение кадастровой стоимости по суду

Списание бракованных материалов в производстве

Совместный акт сверки с налоговой

Смена наименования ООО Август на ООО "ПКО "Август"

Адрес ИП в УПД

По какой форме можно обратится в ФНС по Уведомлению на УСН

Досрочный отказ от патента

Смена поступлений по КФО

Совместно осуществляемые операции

Срок давности нарушений кассовой дисциплины

Договор займа

Добавить ОКВЭД ИП через Личный кабинет

Воинский учет для ООО

РАССЫЛКА422 735 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Самозанятые

    В законе пропишут право самозанятых на индексацию пенсии

    Сейчас самозанятым пенсию индексируют, но только в том случае, если они не платят добровольные взносы в СФР (не вступили в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию). Это ограничение уберут.

    24
    Обзоры для бухгалтера

    👀 Мы обновили Клерк.Премиум. Еще не видели новые фишки? Скорее смотрите!

    Мы усиливаем Клерк.Премиум полезными сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

    1
    2,1 тыс.

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Маркетинг

    Оливье к новогоднему столу обойдется на 8,7% дороже

    Яйца, которые входят в рецепт салата Оливье, стали дороже более чем на 40%.

    1
    1,2 тыс.
    Общество

    В Петербурге установили масочный режим на массовых мероприятиях

    Руководители организаций должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. На массовых мероприятиях нужно находиться в масках.

    844
    Бесплатно с Инвентаризация

    Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру

    Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    501
    Ипотека

    Совфед хочет ввести льготную ипотеку для молодых ученых

    Помощь при покупке жилья даст возможность «привязать» ученых к месту проведения научных разработок и исследований.

    2
    1,2 тыс.
    Мотивация персонала

    Топ-6 ошибок при мотивации сотрудников

    Уровень мотивации и лояльности персонала всегда зависит от действий руководителя. Если он допускает ошибки на этом пути, то даже активные сотрудники со временем могут потерять интерес к работе. Рассказываем как этого избежать.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    209

    Записи вебинаров

    707
    Новые видео от экспертов каждый день
    Обзоры для бухгалтера

    🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

    748
    Онлайн-кассы

    Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

    При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.

    383
    Логотип nlukina
    nlukina
    Пенсии

    💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета

    Сегодня разобраться, как рассчитывается пенсия достаточно сложно. Особенно все запутано с назначением части пенсии до 2002 года с учетом советского стажа до 1991 года. Давайте разберемся.

    💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета
    4
    516
    НДС

    🌻 Семечки под 10% НДС теперь можно не только есть, но и растить из них подсолнухи

    С 1 января 2020 года (задним числом) по 31 января 2029 года на протравленные семена подсолнечника и кукурузы будет действовать ставка НДС 10%.

    250
    Бесплатно с Корпоративные карты

    Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.

    Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте. Мини-курс
    143
    Пенсии

    В ДНР российские пенсии получают 480 тысяч человек

    Из 700 тысяч пенсионеров документы на перерасчет пенсий по российскому законодательству подали 480 тысяч. Заявления будут принимать до конца февраля 2024 года.

    4
    308
    Банки

    ЦБ: 2023 год может стать первым, когда у банков не отзывали лицензии

    Результаты банковского сектора впечатлили Центробанк. В этом году еще не отозвали ни одной лицензии, а совокупная прибыль банков может превысить 3 трлн рублей.

    237
    Банки

    «Тинькофф» запустил валютные переводы для бизнеса в пять стран

    Предприниматели могут отправлять денежные переводы в национальных валютах в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Киргизию и Таджикистан.

    333
    Логотип Астрал
    Астрал
    Первичные документы

    Маршрутный лист: понятие, функции и способы заполнения

    Маршрутные листы активно используются в отраслях, где необходимо управление доставкой и перевозкой товаров. Благодаря этому инструменту упрощается планирование маршрутов, контроль над их исполнением и оптимизация использования ресурсов.

    Маршрутный лист: понятие, функции и способы заполнения
    120
    Интернет и IT

    У сервисов Битрикс24 произошел сбой

    Из-за проблем с сетевой связанностью клиенты Битрикс24 не могут пользоваться сервисом. Компания устраняет аварию.

    1
    619
    Логотип ДРТ
    ДРТ
    Налоговый мониторинг

    Резиденты ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны, добро пожаловать в налоговый мониторинг!

    Если вы интересуетесь тематикой налоговых льгот для инвестиционных проектов, то, вероятно, уже знаете, что 19 декабря 2023 года был принят Федеральный закон № 611-ФЗ, предусматривающий отмену пороговых значений для перехода на налоговый мониторинг целого ряда «льготников».

    Резиденты ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны, добро пожаловать в налоговый мониторинг!
    113
    Отчетность в Росстат

    Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»

    Росстат утвердил порядок заполнения формы федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    86
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как отразить взносы в 1С при закрытии 3 квартала для ИП?

    Здравствуйте. Подскажите, не могу разобраться в 1С🙏по ИП при закрытие 3 квартала в налоговый вычет по взносам попадают и уплаченные фактически и начисленные страховые взносы за год и 1%, часть этих сумм соответственно уже оплачено.

    63