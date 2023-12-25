«Утренний бухгалтер» № 5545. Вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году: вышли новые коды для уведомления по ЕНП

ФНС меняет порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП. Из-за изменений по НДФЛ вводят новые коды. Пользователи «Клерка» в комментариях изобретают название 13-му месяцу.
Утренний бухгалтер
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С отчета за 1 квартал 2024 года 6-НДФЛ надо будет заполнять по-новому.
Как вернуть свои деньги, если должник банкротится, узнаете здесь.
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Как принимать платежи в соцсетях, узнаете из обзора.
Верховный суд: дробление компаний на УСН законно, если есть деловая цель.
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В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.
— Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент. Мини-курс
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76138 от 14.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76482 от 14.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-03/78155 от 18.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/31992 от 10.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31898 от 10.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/31719 от 10.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31802 от 10.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31808 от 10.04.2023
Минстрой России: Письмо № 78338-ИФ/09 от 15.12.2023
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