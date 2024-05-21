Утренний бухгалтер № 5641. Налоговую переплату, которая не попала в сальдо ЕНС, нельзя принять в расходы

Минфин: списать «сгоревшую» переплату по налогам в расходы нельзя.
Утренний бухгалтер
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Эксперт: на упрощенке скидка от поставщика влияет на учет дохода.
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Роструд: закон не запрещает работать по совместительству во время отпуска по беременности и родам на основной работе.
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🔒 Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс
Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
🔒 Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
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Аналитики выяснили, что в среднем работающие россияне тратят на один обед около 438,5 рублей.
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Вакансии
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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Где дивиденды, Роснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Роснефти
💥Обзор новостей: скидки в школьных столовых для отличников, ИИ научили дерзить, Мурзилке 100 лет
О рисках при экспорте товара в случае выставления счета-фактуры в неверной валюте
Кратко за день: В Думе сегодня начнется публичное обсуждение налоговой реформы
Какие налоги платят в Грузии и сложно ли это делать?
Что ест бухгалтер. Вкусная еда и прогулки по Москве
Кейс. Как московская клиника перестала тратить время на сбор отчётов и занялась аналитикой
Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024
Криминальный электромобиль из Тольятти, а также крышесносная ИИ-ассистентка от OpenAI
С серой зарплатой будут бороться комиссии
Алексей Иванов рассказал как блог на Клерке помог компании «Мое дело» выйти из кризиса. В костюме фирмы Adidas
Власти хотят увеличить НДФЛ для тех, кто зарабатывает 1 млн руб. в год. Мнение властей и бухгалтеров
Покайся-сознайся. Новый механизм амнистии бизнеса за дробление
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Крах из-за калькулятора: мебельный магнат теряет все из-за игнорирования бухгалтерии
Личные финансы и бизнес. Есть ли связь между управлением личными финансами и бизнесом?
Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги
Документы
Минфин РФ: Письмо № от 15.03.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Как на ЕСХН учесть получение субсидии на развитие сельского хозяйства
ФАС Центрального округа: Постановление № А48-2871/08-18 от 27.08.2009
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/36937 от 28.07.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/6067 от 26.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/6699 от 29.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/7192 от 30.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7092 от 30.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7155 от 30.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-03/7167 от 30.01.2024
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Утренний бухгалтер
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