Утренний бухгалтер № 5691. Пояснения ФНС: в 2025 году упрощенцы вправе выбрать обычные ставки НДС или пониженные

В 2025 году при доходе свыше 60 млн рублей упрощенцы будут выбирать удобную ставку НДС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: ИП на УСН должен платить фиксированные взносы и взносы 1%.
Для интеграции информационных систем участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» ФНС создала три электронных сервиса.
Как открыть счет для бизнеса и получить необходимый пакет услуг за полцены, узнаете здесь.
С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах.
С 22 июля 2024 года в НК уточнены особенности освобождения от НДФЛ доходов с продажи недвижимости.
Центробанк в июле 2025 года перейдет от тестирования цифрового рубля к его массовому внедрению в оборот.
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Разборы законов
— Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
— Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке
Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.
— Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием
В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.
— ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.
— Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
Новости
1 Вышел отчет Росстата о долгах по зарплате
2 Снизились продажи товаров неизвестного происхождения
3 Повысили выплаты пострадавшим от ЧС и терактов
4 В 2025 году на УСН можно выбрать обычные ставки НДС или пониженные
5 Минфин: инвествычет не будет ограничен конкретными проектами или компаниями
6 ☀️ Новая бодрящая акция на «Клерке»! Горячий август — охлаждаем скидками на курсы профессиональной переподготовки. Старт потока 1 августа
7 В 2024 году налог на имущество начисляют по кадастровой стоимости на 01.01.2024
8 Депутаты обяжут раскрывать все условия по подпискам на интернет-сервисы
9 Ставку дисконтирования по аренде считают по нормам МСФО
10 Процентные доходы свыше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом
11 Подписан закон о новой выплате семьям
12 Пока компания в реестре МСП, то применяет пониженный тариф взносов
13 Правительство хочет назначить отдельный орган для контроля операций с цифровыми рублями
14 С 1 марта 2025 жилые дома начнут строить через счета эскроу
15 Оплату гостиницы для водителя можно включить в расходы
16 Чтобы не платить НДС, ресторану надо платить сотрудникам хорошую зарплату
17 Установлен порядок использования объекта авторских прав, правообладатели которого неизвестны
18 ⚡️ Акция подходит к концу! Последние дни охлаждаем горячий август скидками на курсы повышения квалификации. Старт потока 1 августа
19 Верховный суд: нужно получить согласие жильцов на установку вывески магазина
20 ИП на УСН должен платить фиксированные взносы и взносы 1%
21 Выплаты обманутым дольщикам хотят освободить от НДФЛ задним числом
22 Налоговая амнистия стартовала раньше
23 «Яндекс» начнет выплачивать дивиденды
24 Путевка в лагерь для ребенка сотрудника не облагается НДФЛ
25 ФНС запустила три новых сервиса для участников налогового мониторинга
26 С аренды за нежилые помещения нельзя платить НПД
27 Полиции урезали полномочия по делам об административных правонарушениях
28 В НК уточнен минимальный срок владения участком при его разделе для госнужд
29 В Совете Федерации предложили считать рассрочку при оценке долговой нагрузки
30 Роялти резиденту Казахстана облагается НДФЛ по ставке 10%
31 ФНС требует с бизнесмена Алексея Хотина 208 млрд рублей за долги «Русь-Ойла»
32 🎓 Центробанк: ученая степень хорошо влияет на результаты инвесторов. Эксперт по онлайн-образованию: бухгалтера легко можно представить успешным инвестором
33 Набиуллина: контроль инфляции защитит доходы населения
34 ❓ Самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Эксперт-самозанятый налоговый бухгалтер недоумевает от суммы
35 Цифровыми рублями будет можно пользоваться с июля 2025 года
36 📃 Дарственные на жилье будет нужно оформлять через нотариусов. Комментарий юриста
37 С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах
Мероприятия
Внутригрупповые услуги: изменения в НК РФ, обзор позиций ФНС России и Минфина, судебная практика
Дата проведения: 31 июля, среда
Как интернет-маркетологу привлечь клиентов на фрилансе и увеличить свой доход
Дата проведения: 31 июля, среда
Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне
Дата проведения: 1 августа, четверг
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций
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Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5690. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее
В 2024 году лимит дохода для перехода на УСН был 112,5 млн рублей с увеличением на коэффициент-дефлятор. В следующем году лимит будет другим.
— Какие документы нужно выдать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.
— Доходы и расходы будущих периодов в 2024 году
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— Тенденции в сфере обучения и развития сотрудников: взгляд на будущее
В последние годы сфера корпоративного обучения и развития сотрудников претерпевает значительные изменения. Эти перемены обусловлены стремительным развитием технологий, изменениями на рынке труда и новыми подходами к управлению персоналом. В данной статье рассмотрим основные тенденции, которые будут определять развитие этой области в ближайшие десятилетия.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 27-05-14/119217 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 27-05-16/119214 от 06.12.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16527 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 02-17-08/119066 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/119337 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119276 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119156 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119194 от 06.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119267 от 06.12.2022
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