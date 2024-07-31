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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5691. Пояснения ФНС: в 2025 году упрощенцы вправе выбрать обычные ставки НДС или пониженные

Разъяснения по поводу применения НДС дали в региональной УФНС.

В 2025 году при доходе свыше 60 млн рублей упрощенцы будут выбирать удобную ставку НДС.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: ИП на УСН должен платить фиксированные взносы и взносы 1%.

Для интеграции информационных систем участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» ФНС создала три электронных сервиса.

Как открыть счет для бизнеса и получить необходимый пакет услуг за полцены, узнаете здесь.

С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах.

С 22 июля 2024 года в НК уточнены особенности освобождения от НДФЛ доходов с продажи недвижимости.

Центробанк в июле 2025 года перейдет от тестирования цифрового рубля к его массовому внедрению в оборот.

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Разборы законов

Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию

Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке

Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.

Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Новости

1 Вышел отчет Росстата о долгах по зарплате

2 Снизились продажи товаров неизвестного происхождения

3 Повысили выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

4 В 2025 году на УСН можно выбрать обычные ставки НДС или пониженные

5 Минфин: инвествычет не будет ограничен конкретными проектами или компаниями

6 ☀️ Новая бодрящая акция на «Клерке»! Горячий август — охлаждаем скидками на курсы профессиональной переподготовки. Старт потока 1 августа

7 В 2024 году налог на имущество начисляют по кадастровой стоимости на 01.01.2024

8 Депутаты обяжут раскрывать все условия по подпискам на интернет-сервисы

9 Ставку дисконтирования по аренде считают по нормам МСФО

10 Процентные доходы свыше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом

11 Подписан закон о новой выплате семьям

12 Пока компания в реестре МСП, то применяет пониженный тариф взносов

13 Правительство хочет назначить отдельный орган для контроля операций с цифровыми рублями

14 С 1 марта 2025 жилые дома начнут строить через счета эскроу

15 Оплату гостиницы для водителя можно включить в расходы

16 Чтобы не платить НДС, ресторану надо платить сотрудникам хорошую зарплату

17 Установлен порядок использования объекта авторских прав, правообладатели которого неизвестны

18 ⚡️ Акция подходит к концу! Последние дни охлаждаем горячий август скидками на курсы повышения квалификации. Старт потока 1 августа

19 Верховный суд: нужно получить согласие жильцов на установку вывески магазина

20 ИП на УСН должен платить фиксированные взносы и взносы 1%

21 Выплаты обманутым дольщикам хотят освободить от НДФЛ задним числом

22 Налоговая амнистия стартовала раньше

23 «Яндекс» начнет выплачивать дивиденды

24 Путевка в лагерь для ребенка сотрудника не облагается НДФЛ

25 ФНС запустила три новых сервиса для участников налогового мониторинга

26 С аренды за нежилые помещения нельзя платить НПД

27 Полиции урезали полномочия по делам об административных правонарушениях

28 В НК уточнен минимальный срок владения участком при его разделе для госнужд

29 В Совете Федерации предложили считать рассрочку при оценке долговой нагрузки

30 Роялти резиденту Казахстана облагается НДФЛ по ставке 10%

31 ФНС требует с бизнесмена Алексея Хотина 208 млрд рублей за долги «Русь-Ойла»

32 🎓 Центробанк: ученая степень хорошо влияет на результаты инвесторов. Эксперт по онлайн-образованию: бухгалтера легко можно представить успешным инвестором

33 Набиуллина: контроль инфляции защитит доходы населения

34 ❓ Самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Эксперт-самозанятый налоговый бухгалтер недоумевает от суммы

35 Цифровыми рублями будет можно пользоваться с июля 2025 года

36 📃 Дарственные на жилье будет нужно оформлять через нотариусов. Комментарий юриста

37 С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах

Мероприятия

Внутригрупповые услуги: изменения в НК РФ, обзор позиций ФНС России и Минфина, судебная практика

Дата проведения: 31 июля, среда

Как интернет-маркетологу привлечь клиентов на фрилансе и увеличить свой доход

Дата проведения: 31 июля, среда

Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне

Дата проведения: 1 августа, четверг

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций

Дата проведения: 2 августа, пятница

Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке

Дата проведения: 5 августа, понедельник

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Утренний бухгалтер № 5690. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

В 2024 году лимит дохода для перехода на УСН был 112,5 млн рублей с увеличением на коэффициент-дефлятор. В следующем году лимит будет другим.

Какие документы нужно выдать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

Доходы и расходы будущих периодов в 2024 году

В МСФО нет понятия доходов и расходов будущих периодов. По мере сближения с МСФО в российском учете это понятие тоже применяют все реже. Тем не менее, остались ситуации, когда организация может, а иногда и обязана по-прежнему использовать эти объекты учета. Расскажем, когда и как в 2024 году нужно отражать в учете доходы и расходы будущих периодов.

Тенденции в сфере обучения и развития сотрудников: взгляд на будущее

В последние годы сфера корпоративного обучения и развития сотрудников претерпевает значительные изменения. Эти перемены обусловлены стремительным развитием технологий, изменениями на рынке труда и новыми подходами к управлению персоналом. В данной статье рассмотрим основные тенденции, которые будут определять развитие этой области в ближайшие десятилетия.

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Резюме

Трибуна

Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры

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💥Обзор новостей: РКН получит тотальный контроль в интернете, мигранты будут служить два года, авиабилеты подорожают

Тихонько сползла с кресла от прочитанного. Решила с вами поделиться

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РАССЫЛКА468 244 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Пользователи интернета

Названы лидеры по числу утечек номеров телефонов и персданных

Контактные данные почти каждого человека уже есть в открытом доступе. Чаще всего данные утекают из сегмента электронной коммерции, из сферы ретейла и с информационно-развлекательных ресурсов.

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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5691. Пояснения ФНС: в 2025 году упрощенцы вправе выбрать обычные ставки НДС или пониженные

Разъяснения по поводу применения НДС дали в региональной УФНС.

Финтех

Казахстанский финтех-сервис под угрозой вторичных санкций изменил договор обслуживания

С 29 июля платформа Kaspi может приостанавливать и отменять операции контрагентов, которые находятся под санкциями.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

День налогового стукача, НДФЛ по выплатам обманутым дольщикам и при разделе наследства в обзоре

события в налоговой сфере.

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Госдума обязала блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек подавать сведения о себе в РКН

Эту поправку приняли в ходе пленарного заседания

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Обзоры для бухгалтера

Если ЕНС ушел в минус, у вас будет время до блокировки счета. 👂«Ночной бухгалтер» № 1735

Если вы подали уведомление по ЕНП, а денег на ЕНС нет и счет ушел в минус, то ФНС имеет право заблокировать расчетный счет компании или ИП за неуплату налогов. Однако, блокировка мгновенной не будет и есть шанс ее избежать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Криптовалюта

Деятельность по добыче криптовалют станет легальной

Физические лица смогут заниматься майнингом криптовалют, если не нарушают лимиты по потреблению электроэнергии.

Пользователи интернета

Госдума запретила треш-стримы

У треш-стриммеров конфискуют оборудование, а также им грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Новый закон уточнил правовые режимы территорий опережающего развития

Президент подписал закон, направленный на совершенствование правовых режимов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Арктической зоны.

Исполнительное производство

Приставы пополнили бюджет на рекордные 249 млрд рублей

За первые полгода ФССП взыскала 590 млрд рублей по 86,8 млн исполнительным производствам.

Налог на имущество физических лиц

Белорусский пенсионер не платит налог на имущество в России

Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц.

Ведение бизнеса

С 22 июля можно заключать договоры в отношении объектов космической инфраструктуры

Федеральный закон от 22.07.2024 № 196-ФЗ, который подписал Президент, предусматривает возможность заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.

Бесплатно с НДФЛ

Отдых в санатории за счет работодателя: что с налогами

Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.

Отдых в санатории за счет работодателя: что с налогами
Законопроекты

Госдума введет уголовную ответственность за незаконное применение пестицидов

Власти будут совершенствовать систему прослеживаемости за применением пестицидов, чтобы российские продукты выращивались без большой химической нагрузки.

Банки

Власти снизили регуляторную нагрузку на участников финансового рынка

С 22 июля 2024 года за исключением отдельных положений начал действовать подписанный Владимиром Путиным федеральный закон от 22.07.2024 № 198-ФЗ.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: у Павла Дурова больше 100 детей, кабмин не поддержал законопроект о запрете абортов, а нейросети будут проверять показания счетчиков

Подготовили обзор главных событий дня — 30 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Криптовалюта

С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах

Власти создадут экспериментально-правовой режим, который позволит вести международные расчеты в криптовалютах.

Нотариат

📃 Дарственные на жилье будет нужно оформлять через нотариусов. Комментарий юриста

Близкие родственники могут обманывать друг друга так же, как и чужие люди. Поэтому депутаты решили отправлять к нотариусам всех, кто хочет оформить дарственную на недвижимость.

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Цифровой рубль

Цифровыми рублями будет можно пользоваться с июля 2025 года

Пока что операции с цифровыми рублями тестируют банки, их сотрудники и торгово-сервисные предприятия.

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❓ Самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Самозанятый налоговый бухгалтер недоумевает от суммы

Самозанятые заемщики могут уйти на кредитные каникулы, если их обязательства превышают 10 млн рублей.