Утренний бухгалтер № 5691. Пояснения ФНС: в 2025 году упрощенцы вправе выбрать обычные ставки НДС или пониженные

— Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию

Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?

— Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке

Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.

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В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

— ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.

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Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.