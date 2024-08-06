Утренний бухгалтер № 5695. Новый стандартный вычет: кто мало зарабатывает, сможет не платить НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект, который позволит освободить от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Сегодня последний день, чтобы подать заявление на отсрочку для IT-специалистов. Документы принимают на портале Госуслуги.
Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.
Рекомендации БМЦ: как определить срок для амортизации НМА по лицензионным договорам.
Минфин: для иностранных работников из ЕАЭС по итогам года тоже надо определять статус для НДФЛ 30%.
Обязательно ли допсоглашение при смене ФИО или названия работодателя, разъяснение Минфина.
❗Уступка права требования (цессия): учет у цессионария
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 14 августа 2024 г. в 11:00.
Компании могут приобретать дебиторскую задолженность других организаций с целью получения прибыли. Приобретение задолженности, которая не признается финансовым вложением, также может предоставить цессионарию значительные финансовые и стратегические выгоды. На вебинаре разберем порядок бухгалтерского учета задолженности, полученной по договору цессии и ее дальнейшей продажи. Расскажем и о том, когда у цессионария возникает объект налогообложения НДС.
Приобретение дебиторской задолженности, признаваемой финансовым вложением.
Приобретение дебиторской задолженности, не признаваемой финансовым вложением.
Учет последующей продажи приобретенной «дебиторки».
НДС у нового и последующих кредиторов.
Спикер: Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KSUDn
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как оформить отсрочки для ИТ-специалистов
С 24 июля по 6 августа идет прием заявлений на отсрочку от военной службы по призыву. Рассказываем, как это делать.
— НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России
Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.
— Отдых в санатории за счет работодателя: что с налогами
Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.
— Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Новости
1 СПБ Биржа примет участие в экспериментальных торгах криптовалютой
2 При строительстве базу по НДС можно определять по учетной политике
3 👔 Иностранцам хотят запретить применять УСН и ПСН. Юрист-эксперт по налогам считает, что пока это невозможно
4 Роструд: обязательно ли допсоглашение при смене ФИО или названия работодателя
5 Утвердят бланки для упрощенных вычетов по НДФЛ
6 Подрядчики на УСН не начисляют НДС на строительные работы
7 ООО «РВБ» стало основным юрлицом Wildberries
8 Налоговые штрафы пополнили бюджет на 2,4 млрд рублей
9 Покупатель и поставщик не обязаны синхронизировать восстановление и вычет НДС по авансам
10 Власти вынесли в два раза больше предостережений общепиту и продуктовым торговым сетям
11 Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024
12 В Совете Федерации предложили наказывать за продажу данных своей банковской карты мошенникам
13 Для иностранных работников из ЕАЭС по итогам года тоже надо определять статус для НДФЛ 30%
14 Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП
15 Как определить срок для амортизации НМА по лицензионным договорам
16 Центробанк будет стимулировать региональных предпринимателей переходить на безнал
17 С 2025 года с продажи дорогого жилья надо платить повышенный НДФЛ 15%: пример
18 Минсельхоз ужесточит правила выдачи сельской ипотеки
19 С 1 октября 2023 года резиденты не могут выдавать валютные займы нерезидента — даже дружественным
20 🎯 Новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025» поможет подготовиться ко всем изменениям в работе бухгалтера в новом году
21 Компания может учесть в расходах аренду жилого помещения у самозанятого
22 С 2025 года налоговики будут контролировать общий лимит дохода для стандартного вычета по НДФЛ
23 ФНС: в России работают уже 11 млн самозанятых
24 Сельским платежным агентам хотят дать право на ПСН
25 📏 Из-за технической ошибки в обмере товаров Wildberries списал с продавца не 105 тыс., а 28 млн. Помог Союз Интернет-Торговли, его комментарий
26 В сентябре начнут действовать новые правила проведения специальной оценки труда
27 🔄 Депутаты установят новый вид стандартного налогового вычета. Это перераспределение налогового бремени, поясняет эксперт
28 Плата за подключение к электросетям вырастет в два раза
29 👷 НДФЛ для мигрантов могут повысить до 30%. Мнение предпринимателя
30 Если автомобиль оформлен на жену, при его продаже муж не сдает 3-НДФЛ
31 Экспертные разборы за неделю: путевки сотрудникам и уточненки от контрагентов
32 На 21% чаще стали обращаться заемщики за реструктуризацией кредитов
33 ФАС уточнила ценообразование за тепло и воду
34 Райффайзен банк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
35 Остался один день, чтобы подать заявление на отсрочку для IT-специалистов
36 До 1 января 2025 года все государственные и муниципальные предприятия будут реорганизованы
37 Роскомнадзор: является ли фото или видео с работником его биометрическими персональными данными
38 Кабмин выделит 1,4 млрд рублей на жилье для специалистов в сельских районах
39 В июле число DDoS-атак на финансовый сектор выросло в 10 раз
Мероприятия
Готовимся к реформе: как настроить учет с Контур.Экстерном
Дата проведения: 6 августа, вторник
Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы
Дата проведения: 7 августа, среда
Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика
Дата проведения: 8 августа, четверг
Вебинар: «Как я пережила лето с КЭДО: честная история HR»
Дата проведения: 8 августа, четверг
Как перейти на налоговый мониторинг: подготовка документов
Дата проведения: 8 августа, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5694. Депутаты хотят установить стандартный налоговый вычет при доходах меньше 30 тысяч рублей
Жители страны, которые получают не больше 360 тысяч рублей в год, смогут вернуть уплаченный НДФЛ в размере 46 800 рублей.
— НПД в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на профессиональный доход. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки
— Как учитывать выплаты учредителям из добавочного капитала и отражать в отчетности
Если организация формирует добавочный капитал и производит выплаты из него, то непонятно, считается ли такой доход дивидендом и как его правильно отразить в отчетности.
— Как оформить увольнение генерального директора ООО
Если общее собрание учредителей приняло решение сменить генерального директора, то увольнение необходимо правильно оформить. При этом нужно уведомить ФНС о смене руководства организации. Рассказываем, как оформить увольнение гендира ООО.
— Перечни государств и территорий, которые имеют значение в налоговом и валютном законодательстве
В конце 2023 года утвержден новый перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Еще впервые утвержден перечень государств и территорий, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами.
На 5 августа 2024 года в стране зарегистрировано 11 млн самозанятых.
— Что будет, если не ответить на требование ФНС о зарплате ниже МРОТ
Если зарплата сотрудников меньше МРОТ, то у налоговой могут возникнуть вопросы. ФНС может посчитать, что организация намеренно занижает суммы выплат для занижения базы по страховым взносам. Рассказываем, чем грозит игнорирование требований ФНС.
Блоги компаний
Платежный календарь для бизнеса: как правильно составить, чтобы избежать кассовых разрывов
Обмен валют и криптовалют: ключевые различия
Новые разборы законов, самые популярные онлайн-курсы и консультации: что появилось в подписке Клерк.Премиум на прошлой неделе
Топ-10 вопросов и ответов про электронные подписи
Когда контент-маркетинг не работает
Обучение email-маркетингу: 20 курсов по рассылкам
⚡Новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025» поможет разобраться во всех правилах и подготовит к работе в 2025 году
Как перейти на ФФД 1.2 продавцам маркированных товаров
Суд простил пензяков при дроблении бизнеса. И почему?
АУСН для продавцов на маркетплейсах: как это будет работать с 2025 года
🎙 Всех ждем на V Всероссийской конференции «Клерка» по налоговой реформе-2025!
Микрообучение: почему популярно онлайн-обучение и как создать микрокурс
Консультации
Рекламная акция, налогообложение (НДС, ННП, НДФЛ)
Гарантийный срок на швейные услуги
Отчеты по экологическому сбору при давальческом сырье
Расчет отпуска по уходу за ребеноком до достижения 1,5 лет
Восстановление НДС при переходе на УСН с января 25г
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Менеджер по продажам бухгалтерских услуг Зарплата от 55000 до 90000 ₽, , Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 150000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер на первичную документацию и банк
Трибуна
21,5% на лизинге оборудования для бизнеса. Свежие облигации: Аренза-ПРО на размещении
Рубрика «Cпрашивали? Отвечаем!»
УСН с НДС: как зависит льгота от выручки по годам?
НАШ КЕЙС: Помогли клиенту через банкротство физ.лица списать долги на 25 🍋🔥
💥Обзор новостей: США разрешили операции с Мосбиржей, ключевую ставку снова повысят, в duty free Дубая начали принимать рубли
Можно ли оспорить решения общего собрания участников ООО, если пристав установил запрет на участие в них
Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
В России приняли за неделю почти все возможные законы, а Дуров рассказал о сотне «high quality» детей
ABC-анализ: как увеличить доходность бизнеса на 23%
Упрощенцы платят НДС: правила перехода на уплату НДС в случае превышения лимита выручки
Неквалифицированная электронная подпись для физических лиц: что это и как использовать
4 августа — День Налогового Консультанта!
Затребовать документы по сделке может любая налоговая. Судебная практика
Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
Уклонение от уплаты налогов за счет занижения стоимости аренды
Раскрывая свой женский потенциал: От корпоративных будней к собственному делу
Документы
ФСБ: Приказ № 178 от 01.05.2020
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8670@ от 30.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС ответила про НДС на акриловые (пластмассовые) зубы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8675@ от 30.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИТ-компаниям на ОСНО разрешили учитывать дебиторку, возникшую на УСН
: Федеральный закон № 69-ФЗ от 01.04.2020
Роскомнадзор: Письмо № 62450-02-11/77 от 01.08.2024
ФНС РФ: № 22-2-14/220@ от 21.02.2005
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № А10-314/2021 от 26.01.2022
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № А10-314/2021 от 26.01.2022
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № А11-2228/2016 от 03.05.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/127379 от 28.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если автомобиль оформлен на жену, при его продаже муж не сдает 3-НДФЛ
Последние темы форума
— Обсуждение по налоговому мониторингу
— 6 НДФЛ и уведомление о налогах
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию