Утренний бухгалтер № 5695. Новый стандартный вычет: кто мало зарабатывает, сможет не платить НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект, который позволит освободить от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Сегодня последний день, чтобы подать заявление на отсрочку для IT-специалистов. Документы принимают на портале Госуслуги.

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

Рекомендации БМЦ: как определить срок для амортизации НМА по лицензионным договорам.

Минфин: для иностранных работников из ЕАЭС по итогам года тоже надо определять статус для НДФЛ 30%.

Обязательно ли допсоглашение при смене ФИО или названия работодателя, разъяснение Минфина.