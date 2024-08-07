Утренний бухгалтер № 5696. Бумажные медкнижки решили пока не отменять

Еще на год продлили выдачу работникам бумажных медицинских книжек.

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ОКВЭД платит с таких сделок налог по УСН.

Роструд: работницу с маленьким ребенком нельзя уволить по сокращению, даже если она сама этого хочет.

Социальный фонд: в ЕФС-1 не надо указывать, что совместитель работает неполный день.

При покупке квартиры получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ через ФНС можно не только по декларации 3-НДФЛ, но и в упрощенном порядке.

Депутаты хотят запретить работодателям уменьшать премии сотрудникам.

Сотрудники ФНС раскрыли четыре схемы уклонения от уплаты налогов в табачной отрасли.

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