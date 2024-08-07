Утренний бухгалтер № 5696. Бумажные медкнижки решили пока не отменять

Еще на год продлили выдачу работникам бумажных медицинских книжек.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ОКВЭД платит с таких сделок налог по УСН.
Роструд: работницу с маленьким ребенком нельзя уволить по сокращению, даже если она сама этого хочет.
Социальный фонд: в ЕФС-1 не надо указывать, что совместитель работает неполный день.
При покупке квартиры получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ через ФНС можно не только по декларации 3-НДФЛ, но и в упрощенном порядке.
Депутаты хотят запретить работодателям уменьшать премии сотрудникам.
Сотрудники ФНС раскрыли четыре схемы уклонения от уплаты налогов в табачной отрасли.
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Разборы законов
— ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: кто применяет, как учитывать и оценивать ОС, амортизация
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как оформить отсрочки для ИТ-специалистов
С 24 июля по 6 августа идет прием заявлений на отсрочку от военной службы по призыву. Рассказываем, как это делать.
— НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России
Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.
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Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.
🎯 Новый онлайн-курс поможет подготовиться ко всем изменениям в работе бухгалтера в новом году
В 2025 году нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет.
Нововведений будет так много, что начать подготовку нужно уже сейчас. Чтобы вам не пришлось по крупицам собирать информацию по каждому изменению, мы собрали все новые правила в одной программе курса «Налоговая реформа-2025».
Курс будет доступен 10 августа.
Новости
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4 ФНС объяснила последствия в случае смерти поручителя по налогам
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6 Бабушке не дадут соцвычет по НДФЛ за лечение внучки
7 ИП с кодами ОКВЭД по продаже недвижимости платит с таких сделок налог по УСН
8 Как на УСН платить НДС в 2025 году? Практикующий бухгалтер предложит варианты работы!
9 Маркетплейсы увеличили спрос на массовых работников
10 Клиенты банков могут переводить сами себе до 30 млн рублей
11 Сотруднику-присяжному не надо платить зарплату
12 Кабмин хочет повысить госпошлины за регистрацию программ для ЭВМ
13 Экспортеры подтверждают ставку НДС 0% электронными реестрами
14 Сотрудницу с маленьким ребенком нельзя уволить по сокращению, даже если она сама этого хочет
15 При расчете курса валют будут учитывать рыночную долю банков
16 С 2025 года обновят формы и правила отчетности акционерных инвестфондов, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ
17 ❗ При приеме совместителя в ЕФС-1 не надо ставить код НЕПД
18 Сбер и ВТБ повысили ставки по ипотеке
19 🕛 Еще на год продлили выдачу работникам бумажных медицинских книжек
20 🍓 Сочные скидки на обучение! Онлайн-курсы по 3 690 рублей
21 Власти будут привлекать студентов к строительству объектов на Дальнем Востоке и в Арктике
22 Имущественный вычет по заявлению и без 3-НДФЛ можно получить при покупке квартиры после 2020 года
23 Налоговые поступления в бюджет с начала года выросли на 31%
24 Последствия изменения учетной политики отражают в бухучете в межотчетный период
25 Социальное направление в налоговой политике затронет больше 35 млн человек
26 Сервис по онлайн регистрации бизнеса начнет работать в полную силу в сентябре
27 30% хакерских атак на компании успешны из-за устаревшего софта
28 Центробанк установит надзор за BNPL-сервисами с декабря 2025 года
29 🔽 Работодателям запретят по желанию уменьшать премии сотрудникам. Мнение эксперта по трудовым отношениям
30 При увольнении после выписки из психбольницы положено выходное пособие
31 ФНС нашла схемы ухода от налога при продаже сигарет
32 Путин поручил установить обоснованные ставки экологического сбора
33 📈 ФНС: в России уже 11 млн самозанятых + комментарий независимого профсоюза самозанятых о накопившихся проблемах
34 Соискатель не обязан сообщать работодателю, что воспитывает ребенка с инвалидностью
35 Отмечено «взросление» ипотечных заемщиков
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37 Корпорация МСП запустила тренинги для предпринимателей из новых регионов
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Мероприятия
Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы
Дата проведения: 7 августа, среда
Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика
Дата проведения: 8 августа, четверг
Вебинар: «Как я пережила лето с КЭДО: честная история HR»
Дата проведения: 8 августа, четверг
Как перейти на налоговый мониторинг: подготовка документов
Дата проведения: 8 августа, четверг
Полный курс изменений 2024 г. в Кисловодске. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС.
Дата проведения: 12 августа, понедельник
Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году
Дата проведения: 12 августа, понедельник
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Если женщина уходит в декретный отпуск, то она может рассчитывать на выплаты от государства. Но сохранится ли выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, если женщина выйдет на работу? Разбираемся с условиями сохранения пособия.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-13-13/14326 от 19.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/11889 от 12.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/14123 от 19.02.2024
МНС РФ: Приказ № БГ-3-32/169 от 02.04.2002
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-266/2021 от 17.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/3992 от 03.02.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Две точки общепита ИП могут быть на разных режимах налогообложения
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/111826 от 21.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Две точки общепита ИП могут быть на разных режимах налогообложения
Минтруд РФ: Письмо № 16-3/ООГ-203 от 08.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/127633 от 28.12.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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