Утренний бухгалтер № 5705. С 1 октября 2024 года будет действовать новая форма счета-фактуры

Кабмин добавил в счет-фактуру графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
В 2025 году налоговики запустят проверку компаний, которые отказались добровольно уточнить свои обязательства.
За каждый заказ покупателям на Яндекс Маркете придется заплатить по 20 рублей.
Суд не позволил налоговой инспекции взыскать долг с организации по несуществующему документу.
Налог по УСН с 2025 года будут считать не со всей выручки, а за минусом НДС.
Как отстоять свои права права при разводе, если на вас вешают долги супруга, узнаете здесь.
Минфин пересмотрит критерии для предоставления ипотеки с господдержкой.
Китайские поставщики просят покупателей из России отгружать товар через другие страны.
💥Совет от редакции: разберитесь в новом ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и подготовьтесь к новым аспектам проведения инвентаризации на вебинаре 23 августа в 11:00 мск. Записаться.
🦣Охота на мамонта в 2024 году: причём тут бизнес-аналитика?
Изначально на мамонта охотились с копьями, а затем стали загонять его в яму. Результат: сокращение времени охоты и количества жертв.
Оптимизация процессов помогла человечеству выжить, а теперь спасает бизнес от кассовых разрывов и необдуманных решений. Отсюда такой спрос на бизнес-аналитиков — только в финансовом секторе открыто более 6 500 вакансий.
О том, как стать бизнес-аналитиком с нуля, вы узнаете на бесплатном вебинаре 21 августа в 19:00 мск. Узнаете, как прежний опыт поможет вам начать карьеру в бизнес-аналитике и зарабатывать от 88 000 рублей на старте.
Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8KUsFq
Разборы законов
— ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Рассмотрим введенный недавно в законную силу ФСБУ, кто обязан применять, что входит в арендные платежи, как вести учет аренды с разных позиций.
— Как зачесть переплату на ЕНС в счет уплаты налога за другое лицо. Мини-курс
Закон разрешает компаниям оплачивать налоги за третьих лиц — такое право появилось у бизнеса еще в 2016 году. Но с переходом на ЕНС этот механизм временно не работал. С 1 января 2024 года НК позволяет зачесть положительное сальдо ЕНС в счет уплаты налогов и взносов за другое лицо. Как это сделать, рассказываем в мини-курсе.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2024 года
Одно уведомление в августе бухгалтеры уже сдали по сроку 05.08.2024. Не позднее 26 августа нужно сдать еще одно.
— Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция 2024. Мини-курс
Ввиду решения учредителей или по причине окончания срока действия полномочий, компания должна своевременно и правильно поменять директора. Как это сделать, разбираем за пару минут видео в этом мини-курсе.
— Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
❗Онлайн-курсы снова по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!
Время больших скидок в «Клерке»! В каталоге вы найдете программы по десяткам направлений — обратите внимание, что скидки добрались и до самых популярных курсов «Клерка».
Успейте воспользоваться суперпредложением!
Новости
1 С 1 сентября ювелиры смогут применять налоговый спецрежим
2 Для ломбардов ввели новую обязанность
3 Эксперты по ВЭД расскажут, как сейчас оплачивать поставку импортных товаров
4 Новый тренд у банков — сервисы для улучшения «финансового здоровья» клиентов на основе ИИ
5 При перерегистрации авто транспортный налог будет за каждый месяц в каждом регионе
6 Минфин ужесточит требования к ипотеке с господдержкой
7 Трудовым мигрантам запретят перевозить свои семьи в Россию
8 Поставщики из Китая просят россиян вывозить товар через третьи страны
9 🍉 Последняя распродажа лета! Онлайн-курсы по 3 690 рублей
10 Криптобиржу в России могут запустить до конца 2024 года
11 Налог по УСН с 2025 года считают не со всей выручки
12 Минфин планирует нарастить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП
13 Дополнительный отпуск положен и при неполной ставке
14 В 2025 году ФНС обратит особое внимание на реорганизацию компаний
15 Исследование: у 73% россиян нет финансовой подушки безопасности
16 Производители салатов, кондитерки и колбас начнут маркировать свою продукцию
17 ИП из стран ЕАЭС должны платить НДС в России при торговле через интернет
18 Можно ли подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной подписью
19 За полгода малый и средний бизнес взял на 35% больше кредитов
20 ИФНС не смогла взыскать налоговый долг по несуществующему документу
21 Российские поставки в Абхазию перестанут облагать пошлинами
22 ❗ С 1 октября начнет действовать новая форма счета-фактуры
23 Страховые пенсии будут назначать без заявлений
24 Генпрокуратура: из средств национальных проектов похитили больше 3 млрд рублей
25 👷♂️ Как организовать охрану труда в организации: смотрите видео
26 Киргизский MBank приостановил переводы через российские банки
27 📜 Роструд будет вести реестр компаний с нелегальной занятостью. Комментарий эксперта по трудовым отношениям
28 75% таксистов не смогут работать с 1 сентября
29 Суд отложил дело о банкротстве Елены Блиновской
30 Самозанятые не могут войти в приложение «Мой налог»
31 👔 Компании стали активнее выводить деньги из России через судебные решения. Пояснение эксперта по уголовному праву
32 Яндекс Маркет будет брать с пользователей сервисный сбор
33 С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур
34 Стартует пилотный проект с цифровыми удостоверениями для многодетных семей
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг
Дата проведения: 21 августа, среда
Дата проведения: 22 августа, четверг
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
Дата проведения: 22 августа, четверг
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации
Дата проведения: 23 августа, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5704. ИП на УСН и патенте продлили налоговые каникулы
Поправка внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
ИП плохо выполнил работу, сорвал сроки, взял предоплату и пропал, не отвечает на звонки, а из адресов – только электронная почта. Куда направить претензию? Суд не примет иск, если он подан с нарушением правил территориальной подсудности. Но адрес – это персональные данные, которых нет в открытом доступе. Что делать?
— Можно ли упрощенцам в 2025 году получить вычет по НДС на авансы
Рассказываем, изменятся ли условия применения налогового вычета в связи с новыми правилами.
— Какие расходы может учесть торговая организация на УСН
Торговая организация на доходно-расходной упрощенке вправе учитывать расходы для уменьшения налоговой базы, но перечень закрытый. Разбираемся, какие расходы организация может учесть при исчислении налога.
— Цифра дня. Про сбор с покупателей
«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ.
— Автоматизация как ключ к решению бизнес-задач, а не тренд ради тренда
Автоматизация бизнес-процессов стала не просто трендом, а необходимостью для достижения конкурентных преимуществ. Однако переход к автоматизации порой становится самоцелью, что часто приводит к неоправданным затратам и усложнению работы.
— Отраслевое соглашение: инспекции начали проверки
Как организации сами того не понимая, соглашаются на условия отраслевых Соглашений и какие от этого бывают последствия.
— Стоит ли брать ипотеку в 2024 году
Ипотечный рынок в России в 2024 году заметно изменился. Универсальная льготная программа закончилась, а условия других программ с господдержкой изменились. Кроме того, выросли процентные ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Разбираемся, насколько сейчас подходящее время брать ипотеку на покупку жилья.
— Какие формы отчетности нужно сдавать в службу занятости с 1 сентября 2024 года
С 1 сентября 2024 года для сдачи отчетности в государственную службу занятости применяются формы, утвержденные приказом Минтруда своим приказом от 16.04.2024 № 195н. Электронные формы, которые размещены на сайте «Работа в России» будут актуализированы с 01.09.2024.
Блоги компаний
🌼 Стартует последняя летняя распродажа на «Клерке»! Онлайн-курсы по 3 690 рублей
15 лучших хостингов для сайтов на «1С-Битрикс»
Как перевести деньги в Китай и не сойти с ума
Безопасная работа с персональными данными
Все о маркировке: что сейчас маркировать, как маркировать, что для этого нужно, как все подключить
Заказчики оставили отрицательный отзыв? Не спешите его удалять, или как работать с негативом
Как получить грант на развитие бизнеса
Как понять, что пора автоматизировать бизнес: 10 красных флагов
Как запустить свой онлайн-курс с нуля: пошаговая инструкция
МЧД в ЕИС: как использовать машиночитаемые доверенности для торгов и госзакупок
Дмитрий Нечаев: Чем Амазон отличается от российских маркетплейсов
Консультации
Транспортно-экспедиционный услуги Китай-РФ
Задолженность по налогам и ЕНС.
Открытие ИП гражданином Узбекистана
О распределении дивидендов между участниками ООО
Онлайн касса для ип на патентеИП занимается продажей онлайн курсов.
Просьба ответить - если страховые взносы за декабрь 2023 г оплачены в конце декабря 2023 г,
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 70000 до 70000 ₽, Новосибирск, Полный день
— Бухгалтер по реализации Зарплата от 80000 ₽, Воронеж, Полный день
— Ведущий бухгалтер по реализации Зарплата от 85000 ₽, Воронеж, Полный день
— Менеджер по продажам Зарплата от 30000 ₽, Екатеринбург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
Бывших не бывает: как налоговики к судам готовятся
Встречайте туристический налог. Что изменится для гостиничного бизнеса с 2025 года?
Идеальный бухгалтер глазами директора
Директор — настоящая мечта бухгалтера
20,5% на современном коммерческом лизинге. Свежие облигации: Совкомбанк Лизинг на размещении
💥Обзор новостей: в Telegram, WhatsApp и Viber сбой, пиво подорожает, Бакальчук назвала причину развода
Обзор самых важных и интересных финансовых новостей в России и мире за неделю
Защищаясь от обвинения в дроблении, собирайте аргументы
Об оплате больничного листа сотруднику, находящемуся в отпуске с последующим увольнением
🧨Все важное про воинский учет. Как компании подготовиться к осени
Как не надо вести управленческий учет: 7 главных ошибок компаний
Ключевые позиции Минфина за июль 2024. Обзор писем
Увеличивать лимит необлагаемых налогами суточных нецелесообразно
🔥Внимание! «Клерк» запускает новый курс «Налоговая реформа-2025». Встречайте реформу без стресса
Документы
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-20514-24-ОБ/10-24934-ОБ/18-1270 от 31.07.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/98567л от 31.07.2024
Роструд: Письмо № ПГ/14316-6-1 от 01.08.2024
Роструд: Письмо № ПГ/14294-6-1 от 01.08.2024
Роструд: Письмо № ПГ/14427-6-1 от 02.08.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/11181@ от 05.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/73850 от 07.08.2024
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-22748/2018 от 17.01.2019
Междуреченский городской суд Кемеровской области: Решение № 2а-517/2024 от 15.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Отраслевое соглашение: инспекции начали проверки
Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности, Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности: Федеральное отраслевое соглашение № от 18.01.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Отраслевое соглашение: инспекции начали проверки
Последние темы форума
— Прослеживаемый товар импорт как заполнить декларацию по НДС
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию