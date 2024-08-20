Утренний бухгалтер № 5705. С 1 октября 2024 года будет действовать новая форма счета-фактуры

Кабмин добавил в счет-фактуру графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

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В 2025 году налоговики запустят проверку компаний, которые отказались добровольно уточнить свои обязательства.

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Налог по УСН с 2025 года будут считать не со всей выручки, а за минусом НДС.

Как отстоять свои права права при разводе, если на вас вешают долги супруга, узнаете здесь.

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