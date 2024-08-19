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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5704. ИП на УСН и патенте продлили налоговые каникулы

Поправка внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Нормы НК про ставки по УСН и ПСН 0% (налоговые каникулы) должны были прекратить действие 01.01.2025. Но их продлили еще на 2 года – до 01.01.2027.

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Новости

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Резюме

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Какие документы нужно отправлять в РЭМД?

Документы

Конституционный Суд РФ: Определение № 1727-О от 25.06.2024

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС24-4194 от 26.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18971 от 04.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/19400 от 04.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/13886 от 16.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/13192 от 15.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11003 от 09.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/63011 от 05.07.2024

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Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/63946 от 09.07.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ЕСХН может освободиться от НДС несколько раз

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Подробнее о документе мы писали в новости Авторов программ для ЭВМ включают в ПСФЛ

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