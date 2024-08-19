Утренний бухгалтер № 5704. ИП на УСН и патенте продлили налоговые каникулы

Нормы НК про ставки по УСН и ПСН 0% (налоговые каникулы) должны были прекратить действие 01.01.2025. Но их продлили еще на 2 года – до 01.01.2027.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Проект приказа ФНС: разработан электронный формат претензионного акта к контрагентам.
При переходе с ОСНО на ЕСХН предприниматель может освободиться от НДС. Это можно делать многократно.
Как открыть расчетный счет и получить дополнительные услуги и сервисы зполцены узнаете здесь.
С 1 сентября 2024 года МЧД + КЭП физлица станут безальтернативным способом подписания документов.
Роструд: работодатель не может взыскать недостачу с сотрудника по рыночной цене.
Минфин: ИП на УСН не платит налог на имущество, используемое в бизнесе.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2024 года
Одно уведомление в августе бухгалтеры уже сдали по сроку 05.08.2024. Не позднее 26 августа нужно сдать еще одно.
— Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
— ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощенный порядок учета для малого бизнеса
ФСБУ 2019 вступил в силу несколько лет назад и бухгалтеры уже разобрались с основными требованиями стандарта. Акцентируем внимание на том, как можно применять его в малых предприятиях в упрощенном порядке.
— Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль. Конспект вебинара с видео и тестированием
В 2025 году в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 претерпят изменения налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Большие изменения коснутся организаций и ИП на УСН.
— Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить + бланк согласия
Нужно ли согласие на обработку персональных данных, если речь идет об исполнителях по договорам гражданско-правового характера? Да, поскольку любые операции с персональными данными требуют получения предварительного согласия от физического лица.
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Новости
1 Арендная плата за госземли будет зависеть от их кадастровой стоимости
2 Дополнен перечень технологий для заключения специальных инвестконтрактов
3 ФНС разработала электронный формат претензионного акта к контрагентам
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5 ⏰ Обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки началось! Присоединяйтесь — следующий старт только осенью
6 ТПП предложила решение проблемы налогового учета расходов по объектам государственно-частного партнерства и концессий
7 Пользователи каршеринга стали на 67% чаще брать автомобиль в длительную аренду
8 ИП на УСН не платит налог на имущество, используемое в бизнесе
9 Вклады населения выросли более чем на 10% за полгода
10 Банки США блокируют счета при входе в личные кабинеты из России
11 На отпускные не нужен расчетный листок
12 🙅 Райффайзенбанк отменит исходящие переводы в валюте. Что думает бизнес
13 Авторов программ для ЭВМ включают в ПСФЛ
14 «Клерк» поможет рассчитать НДС в 2025 году
15 Федерация независимых профсоюзов: ставки для бюджетников должны устанавливаться на федеральном уровне
16 Компании стали выводить деньги из России через судебные решения
17 ✅ Суды стали признавать санкции смягчающим фактором в налоговых спорах. Оценка эксперта по исполнению судебных актов
18 Работодатель не может взыскать недостачу с сотрудника по рыночной цене
19 Для ИП на УСН на 2 года продлили налоговые каникулы
20 📝 С 1 сентября МЧД + КЭП физлица станут безальтернативным способом подписания документов для сотрудников
21 ИП на ЕСХН может освободиться от НДС несколько раз
22 Какие налоговые риски могут быть в договорах с участием посредников
23 Как предпринимателям снизить стоимость патента
24 Если сотрудник заболел в отпуске с последующим увольнением, пересчитывать отпускные не надо
25 Минтруд изменит порядок расчета страховой пенсии
26 У Мосбиржи появится собственная брокерская компания
27 ТПП просит разрешить бизнесу обжаловать профилактические предостережения
28 🙋 Больше половины сотрудников готовы выполнять обязанности вне должностной инструкции. Комментарий юриста
29 Период для начисления аванса не надо закреплять в нормативке работодателя
30 Счетная палата: в России тормозится внедрение ответственного ведения бизнеса и устойчивого финансирования
31 Власти отменили госпошлину за повторное свидетельство ИНН
32 Правительственный ресурс привел список уважительных причин прогула
33 ФНС тестирует новый интерфейс личного кабинета для юридических лиц
34 Семья с детьми может продать без НДФЛ земельный участок, но только вместе с домом
35 Минфин определил механизм стимулирующих выплат по программе долгосрочных сбережений
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Статьи
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Документы
Конституционный Суд РФ: Определение № 1727-О от 25.06.2024
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС24-4194 от 26.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18971 от 04.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/19400 от 04.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/13886 от 16.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/13192 от 15.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11003 от 09.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/63011 от 05.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Семья с детьми может продать без НДФЛ земельный участок, но только вместе с домом
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/63946 от 09.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ЕСХН может освободиться от НДС несколько раз
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/13638 от 16.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Авторов программ для ЭВМ включают в ПСФЛ
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