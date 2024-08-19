Утренний бухгалтер № 5704. ИП на УСН и патенте продлили налоговые каникулы

Нормы НК про ставки по УСН и ПСН 0% (налоговые каникулы) должны были прекратить действие 01.01.2025. Но их продлили еще на 2 года – до 01.01.2027.

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Проект приказа ФНС: разработан электронный формат претензионного акта к контрагентам.

При переходе с ОСНО на ЕСХН предприниматель может освободиться от НДС. Это можно делать многократно.

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С 1 сентября 2024 года МЧД + КЭП физлица станут безальтернативным способом подписания документов.

Роструд: работодатель не может взыскать недостачу с сотрудника по рыночной цене.

Минфин: ИП на УСН не платит налог на имущество, используемое в бизнесе.

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