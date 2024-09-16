Утренний бухгалтер № 5724. Налоговики требуют от предпринимателей РСВ за сотрудников, которые уволены в прошлом году

ИП получают требования о несдаче РСВ, но работники уволены еще в 2023 и обязанности сдавать отчет уже нет. Что отвечать?

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Чтобы удержать специалистов и привлечь новых, компании начали предлагать сотрудникам корпоративные пенсионные программы.

Эксперт: у сотрудников, одолживших у работодателя деньги на покупку квартиры, задним числом отняли налоговую льготу.

Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых.

УФНС: для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из налоговой для работодателя.

Минфин: если общая квартира много лет была оформлена на мужа, жена может продать ее без НДФЛ.

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