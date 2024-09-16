Утренний бухгалтер № 5724. Налоговики требуют от предпринимателей РСВ за сотрудников, которые уволены в прошлом году

ИП получают требования о несдаче РСВ, но работники уволены еще в 2023 и обязанности сдавать отчет уже нет. Что отвечать?
Утренний бухгалтер
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Чтобы удержать специалистов и привлечь новых, компании начали предлагать сотрудникам корпоративные пенсионные программы.
Эксперт: у сотрудников, одолживших у работодателя деньги на покупку квартиры, задним числом отняли налоговую льготу.
Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых.
УФНС: для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из налоговой для работодателя.
Минфин: если общая квартира много лет была оформлена на мужа, жена может продать ее без НДФЛ.
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Резюме
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-15412 от 28.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68440 от 22.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10571 от 08.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Если общая квартира много лет была оформлена на мужа, жена может продать ее без НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5035 от 21.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение по собственному желанию - что делать, если работодатель отказывается подписывать заявление
Росстат: Приказ № 338 от 31.07.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/100064@ от 16.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из ИФНС для работодателя
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/11133 от 09.02.2024
Роструд: Письмо № ПГ/17241-6-1 от 16.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Должен ли работодатель указывать в графике отпусков точные даты
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10569 от 08.02.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 59-1-2/57361 от 15.12.2022
Утренний бухгалтер
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