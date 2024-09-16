Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5724. Налоговики требуют от предпринимателей РСВ за сотрудников, которые уволены в прошлом году

Бухгалтеры разбираются, это возможный сбой у ФНС или законное требование налоговиков.

ИП получают требования о несдаче РСВ, но работники уволены еще в 2023 и обязанности сдавать отчет уже нет. Что отвечать?

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Чтобы удержать специалистов и привлечь новых, компании начали предлагать сотрудникам корпоративные пенсионные программы.

Эксперт: у сотрудников, одолживших у работодателя деньги на покупку квартиры, задним числом отняли налоговую льготу.

Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых.

УФНС: для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из налоговой для работодателя.

Минфин: если общая квартира много лет была оформлена на мужа, жена может продать ее без НДФЛ.

💥Совет от редакции: разберитесь, как и в какие сроки вы должны отчитаться при продаже недвижимости, а также какие ошибки приводят к доначислению налогов, на вебинаре 23 сентября в 15:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс

Что делать ИП, если произошло превышение лимитов по патенту, как будет пересчитан налог, на какую систему налогообложения перейдет индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения, разбираем в мини-курсе.

Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК

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Кто вправе применять пониженные тарифы по страховым взносам в 2025 году. Мини-курс

Поправки в НК, внесенные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ пополнили список льготников, которые вправе применять пониженные тарифы по страховым взносам в 2025 году. В мини-курсе рассказываем, какие компании смогут претендовать на льготы с 1 января 2025 года.

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Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.

Поправки в Налоговой реформе–2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг

Закон о реализации основных направлений налоговой политики № 259-ФЗ (опубликован 08.08.2024) внес как технические, так и содержательные изменения в обе части НК и другие законы. Ключевое изменение — кратный рост судебных пошлин, которое вступило в силу 9 сентября 2024 года.

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Квартальная отчетность: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы

Дата проведения: 17 сентября, вторник

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Дата проведения: 17 сентября, вторник

Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру

Дата проведения: 17 сентября, вторник

DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ

Дата проведения: 18 сентября, среда

Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС

Дата проведения: 18 сентября, среда

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Как вывести криптовалюту в рубли: подробный гайд

Как сменить руководителя в ООО по новым правилам: пошаговая инструкция

Модульбанк запустил услугу по ведению карточек на маркетплейсах под ключ

Новые разборы законов, мини-курсы, вебинары и онлайн-курсы: а что еще появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

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Как подготовиться к изменениям по налогу на прибыль в 2025 году

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Ведущий бухгалтер Зарплата от 120000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

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Где дивиденды, Новатэк? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Новатэка

💼 Кто о чем, а Альфа-Инвестиции собрали новый портфель по 4 критериям

Сделки, повлекшие банкротство, как основание для субсидиарной ответственности

💥Обзор новостей: россияне стали брать меньше кредиток, ЕГЭ не отменят, нет «природного дара» — нет высшего образования

Может ли самозанятый иметь печать или штамп?

Роль природоохранных мероприятий в защите окружающей среды

Что говорят бухгалтеры. Отзывы о V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

🧠Мозгонапрягатель. Поиск предметов

Лишение церквей льгот, налоги мигрантов, лишение паспорта за неуплату в обзоре международных налоговых событий

Как выжить бизнесу в условиях высоких ставок в 2024?

ЦБ увеличил ключевую ставку до 19%

Когда цифровой рубль появится в вашем кошельке?

Супружеские отношения не рассматриваются как родственные

💡Как освоить бухучет с нуля с учетом налоговой реформы-2025

Почему я против цифрового рубля / Детей без прививок не пустят в школу / «Подставных» ИП осудят

Руководитель не может сам себе выплачивать премии без согласования такого решения с участниками компании

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-15412 от 28.09.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68440 от 22.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10571 от 08.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Если общая квартира много лет была оформлена на мужа, жена может продать ее без НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5035 от 21.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Увольнение по собственному желанию - что делать, если работодатель отказывается подписывать заявление

Росстат: Приказ № 338 от 31.07.2024

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/100064@ от 16.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Для уменьшения НДФЛ иностранца на его фиксированные платежи нужно уведомление из ИФНС для работодателя

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/11133 от 09.02.2024

Роструд: Письмо № ПГ/17241-6-1 от 16.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Должен ли работодатель указывать в графике отпусков точные даты

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10569 от 08.02.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 59-1-2/57361 от 15.12.2022

РАССЫЛКА493 166 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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