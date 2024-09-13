Утренний бухгалтер № 5723. Могут отменить статус ИП, а возможности самозанятых урежут

ИП упразднят, самозанятые будут работать только с физлицами, УСН оставят только для микробизнеса.

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В целях уплаты НДФЛ по-новому будут считать срок владения квартирой, купленной за маткапитал.

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