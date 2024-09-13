Утренний бухгалтер № 5723. Могут отменить статус ИП, а возможности самозанятых урежут

ИП упразднят, самозанятые будут работать только с физлицами, УСН оставят только для микробизнеса.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
В целях уплаты НДФЛ по-новому будут считать срок владения квартирой, купленной за маткапитал.
Эксперт: как учесть больше доходов в налоговой базе 2024, чтобы не применять к ним новую ставку 25% в 2025 году.
Назовите лучшего оператора ЭДО и получите месяц бесплатного доступа к сервису электронного документооборота. Опрос.
В следующем году при торговле через маркетплейсы можно будет применять АУСН.
12 популярных вопросов ИП на УСН в 2024 году и ответы на них, читайте в статье.
Минфин: чтобы применять УСН при сдаче в аренду квартиры, ИП должен рассчитать ее стоимость по ФСБУ 6/2020.
Эксперт: у бизнеса на УСН будет месяц, чтобы доработать без НДС, даже если доход уже больше 60 млн рублей.
📌«Маркировка — это просто». Первая офлайн встреча с экспертами «Честного знака» и сервиса МойСклад
В 2024 и 2025 году — целая серия дедлайнов и множество вопросов по маркировке. Что делать с остатками, как продолжать торговлю и не получить штрафы — узнаете 19 сентября в 10.00 на живой встрече в Москве.
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Разборы законов
— Кто вправе применять пониженные тарифы по страховым взносам в 2025 году. Мини-курс
Поправки в НК, внесенные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ пополнили список льготников, которые вправе применять пониженные тарифы по страховым взносам в 2025 году. В мини-курсе рассказываем, какие компании смогут претендовать на льготы с 1 января 2025 года.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
— Поправки в Налоговой реформе–2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг
Закон о реализации основных направлений налоговой политики № 259-ФЗ (опубликован 08.08.2024) внес как технические, так и содержательные изменения в обе части НК и другие законы. Ключевое изменение — кратный рост судебных пошлин, которое вступило в силу 9 сентября 2024 года.
— Блокировка счетов ФНС: что изменится в 2025 году
С 5 февраля 2025 года перечень оснований для блокировки счетов сократится на одну позицию. Разберем, когда бизнесу не придется опасаться блокировки и что будет, если 05.02.2025 наступило, а счет заблокирован по уже недействующему основанию.
— Как учитывать расходы от утилизации и уничтожения испорченного товара. Мини-курс
Как учитывать расходы на утилизацию и уничтожение испорченного товара при расчете налога на прибыль и какие обязательные условия нужно выполнить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
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9 👀 Через несколько лет может уже не быть ИП, а возможности самозанятых существенно урежут
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14 До первого квартала 2025 Росбанк станет филиалом Т-Банка
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26 Если входящий НДС больше исходящего, можно его возместить
27 Налоговые риски, грозящие плательщикам НДС: что проверяющие ставят под сомнение
28 ❗ Чтобы применять УСН при сдаче в аренду квартиры, ИП должен рассчитать ее стоимость по ФСБУ 6/2020
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Квартальная отчетность: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы
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Как получить налоговую амнистию и вести безопасный учет в Контур.Экстерне
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Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру
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Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС
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Документы
Череповецкий городской суд Вологодской области: Приговор № 1-111/2016 от 06.06.2016
Арбитражный суд Ставропольского края: Определение № А63-577/2015 от 07.05.2024
Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону: Приговор № 1-19/2018 от 09.02.2018
Арбитражный суд г. Москвы: Определение № А40-161770/14-123-233Б от 22.10.2020
Троицкий районный суд города Москвы: Постановление № 1-356/2019 от 24.12.2019
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/28014 от 28.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/68750 от 23.07.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24689 от 20.03.2024
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