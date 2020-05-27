За коронавирусом приходит безработица. Узнаем о мерах, которые предлагают власти.

Коронавирус идет на спад. Во всяком случае, так свидетельствует официальная статистика. За эти месяцы мы уже как-то сжились с ним, начали привыкать к маскам и перчаткам, инстинктивно шарахаемся от проходящих мимо, машинально протираем ручки дверей и смартфоны. Вирус был нашим злейшим врагом. Но сейчас становится понятно, что вирусы приходят и уходят, а кушать хочется всегда. В полный рост встала проблема безработицы. За время нерабочих дней число безработных увеличилось почти на 30 %. И это только официальные данные. Будущее также не внушает оптимизма. Динамика вакансий демонстрирует это достаточно ясно: Бухгалтерский учет минус 33%. Туризм, гостиницы, рестораны минус 58%.
Власти делают попытки решить проблему. Например, планируют увеличить в 3 раза минимальное пособие по безработице, но только временно. Также в планах – занять безработных в нацпроекте «Жилье и городская среда». Получатся ли из официантов хорошие маляры пока неясно. Но уже понятно, что это полумеры, которые не смогут существенно повлиять на ситуацию.
Наш сегодняшний рецепт также не сможет улучшить положение на рынке труда. Зато он однозначно повысит настроение. Тем более, что сегодня День смелых решений. Поэтому предлагаем принять решение – приготовить кабачковую лапшу. И не раздумывая взяться за его воплощение. Нам понадобится: 2 кабачка, 1 морковка, небольшой пучок укропа, 2-3 зубчика чеснока, 2-3 ст.л. подсолнечного масла, соль, перец, приправа для овощей - по вкусу.
У кабачков обрезаем хвостики, разрезаем их вдоль на две части, нарезаем кабачки на длинные тонкие, но не просвечивающиеся полоски. Лучше использовать специальный нож. С морковкой поступаем таким же образом Укроп измельчаем. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем "лапшу" из кабачков. Жарим полторы минуты на сильном огне, перемешиваем, добавляем морковку и жарим еще полторы минуты. Снова мешаем и оставляем жариться еще 2-3 минуты. Получается и вкусно, и полезно.
А теперь – к финансовым новостям.
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