Мы не ждали – он вернулся. Коронавирус VS экономика: кто победит?

О второй волне коронавируса на прошлой неделе заговорили в полный голос. И оказалось, что мы по-прежнему очень мало знаем об этой заразе. Буквально сразу с ростом цифр по заболевшим как грибы после дождя появились разного рода «эксперты» со своими предложениями спасения мира и неприятием альтернативных точек зрения. В общем, каждый суслик — агроном.

Из властных кабинетов исходит противоречивая информация, что добавляет нервозности рядовым гражданам. Так, стало известно, что всеобщей самоизоляции вводить не будут, но для пожилых ее не избежать. Разработана отечественная вакцина от коронавируса, но 73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации. Московских школьников с 19 октября могут перевести на удаленку, но границы пока перекрывать не планируется, сообщили в оперштабе.

А что бизнес? А бизнес, как говорил Жванецкий, «на всякий случай переодевается во все чистое» и готовится в очередной раз выжить. Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудников на удаленке или штраф до 300 тысяч. Число работников на урезанной ставке превысило официальную безработицу.

В свою очередь государство также планирует внести свою лепту в победу экономики над коронавирусом. Так, В Госдуме обсудят возможность продления кредитных каникул, Оживят ОКВЭД, чтобы сделать господдержку бизнеса более адресной.

Мишустин продлит мораторий на банкротство компаний и ИП из пострадавших отраслей. Как это поможет бизнесу — покажет время. А пока Торговые площади в центре Москвы стремительно пустеют, повышена комиссия за эквайринг для интернет-магазинов, участились случаи закрытия компаний.

Одно радует: у тех, кого перевели на удаленку, уже есть опыт выживания в этих условиях. Слабые союзы, не выдержав пытку совместной жизни, распались. Рабочие места оборудованы, правила взаимодействия с домашними продуманы. Знаем, где искать новые сериалы, схемы для вязания и рецепты потрясающих ужинов. А значит, мы практически бессмертны. Во всяком случае, этот вирус нас точно не сломает.

Кстати, о рецептах. Сегодня предлагаю очень простой рецепт омлета в лаваше, который подойдет для перекуса. Нам понадобится лаваш, яйцо, сыр, соль, перец, ветчина или вареная колбаса, масло растительное. Яйцо слегка взбить, сыр натереть на терке. Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Выложите лаваш так, чтобы края свисали. Когда лаваш прогреется, вылейте на него яйцо и посыпьте тертым сыром, добавьте порезанную ветчину или колбасу. После этого необходимо увеличить огонь до среднего и максимально аккуратно завернуть края лаваша внутрь. Обжарьте до румяного цвета с двух сторон. Подавать блюдо с помидорами и зеленью.

Пока перекусываете можно ознакомиться с самыми важными новостями.

Спасение утопающих...

— Минэкономразвития рассказало о поддержке самозанятых

— Продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве

— Туристический кэшбек продлили до 10 января 2021 года

— Бизнес просит упростить получение рассрочки по уплате налогов для пострадавших отраслей

Вокруг коронавируса

-Несколько гостиниц оштрафуют на суммы до 300 тыс. руб. За нарушение масочного режима

— Работодатель не имеет права требовать у вас справку с тестом на ковид. Но это не точно

— Корпоративы не проводить, руки мыть, на рабочем месте не есть. А еще — пятидневный запас антисептиков

— На время каникул родителям младшеклассников предлагают давать отпуск. Родители требуют от властей деньги

— Райффайзен банк оштрафуют на 300 тысяч рублей за нарушения перчаточно-масочного режима

Спрашивали — отвечаем...

— Как в Москве подать сведения о работниках, переведенных на удаленку

— Какие льготы положены предпенсионерам

— Как подтвердить полномочия при жалобе на действия налоговиков

— Что делать, если налоги уплачены не на тот ОКТМО? Как воздействовать на налоговиков?

Новости из ИФНС

— Внутреннее письмо ПФР разъясняет, какие НКО могут не сдавать СЗВ-М

— ФНС будет возмещать НДС в течение месяца. Но не всем

— ФНС рассказала, какими браузерами пользоваться при пользовании Личным кабинетом

— В ФНС рассказали о расчете имущественных налогов для граждан за 2019 год

— Зачесть переплату по налогам стало проще

Узнайте, как...

— учесть расходы на проездные работникам

Внимание!

— После отмены ЕНВД не надо будет сниматься с учета

— Опубликованы контрольные соотношения новой декларации по налогу на имущество

— Люди массово сдают 3-НДФЛ, чтобы получить вычет по пенсионным взносам. Не верьте фейкам!

— Для отчетности в ПФР утвердили новые коды

— Готовится много поправок в ТК. Не пропустите

— ЦБ рекомендует банкам разрешать реструктуризации для МСП и самозанятых. И не начислять им пени

— Тарифы страховых взносов по травматизму в 2021 году останутся на прежнем уровне

Не может не радовать!

— Упростят оформление выплат по уходу за инвалидами I группы и 80-летними пенсионерами

— Свершилось! Спустя 6 лет пенсионерам вернут удостоверения. Только теперь это будут свидетельства

— «Тензор» и «Платформа ОФД» запустили автороуминг ЭДО

УУППССС...

— Более половины ИП и руководителей фирм заявили о падении их личных доходов из-за коронакризиса

— Россияне просрочили долги на сумму более 1 трлн рублей

— 46% опрошенных россиян не хотят заводить детей. Половина из них — из-за материального положения

— Пошли рейды по выявлению самозанятых в регионах

— Обращения к власти без адресата останутся без ответа

— В России могут закрыться треть АЗС

— Ничего нового. Накопительная пенсия будет заморожена еще на один год

А что? А вдруг?

— Предложили освободить от налогов ИП и компании малого бизнеса

— Могут ввести вычет по НДФЛ для малоимущих работников

— Предлагают повысить налоги для компаний, выводящих средства в оффшоры. И понизить для тех, кто создают рабочие места

— Хотят сократить срок запрета на ведение бизнеса для ИП-банкротов

— Заочное признание инвалидности хотят продлить до 1 марта 2021 года

Понемногу о разном...

— Об убытии иностранца из места пребывания теперь надо сообщать по новой форме

— Электронные трудовые договоры теперь можно оформлять через портал «Работа в России». Пока в качестве эксперимента

— Утверждены ставки фиксированных взносов ИП на ближайшие три года

— С 1 октября начинается формирование Реестра МСП — получателей поддержки

— Минфин предложил небольшой фиксированный налог с прибыли контролируемых иностранных компаний

— Весь малый бизнес запишут в стартапы

— Обучение старшего ребенка в автошколе можно оплатить маткапиталом, полученным за младшего

— Путин подписал закон об изменениях в правила возврата излишне уплаченных пенсионных взносов

— Фискальные данные обезличат. Для статистики

— Для второй выплаты пособия при сокращении надо предъявить оригинал трудовой книжки. Фото не подойдет

О как!

— Минцифры предложило обязательную предустановку «российской Windows» на все компьютеры

— Депутат Госдумы предложил оплачивать выходные работникам с депрессией

— Банковской тайны для налоговиков больше не будет?

Без комментариев

— Минтруд заявляет, что МРОТ при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума

— Названы города России с самыми высокими и низкими зарплатами

— Опубликован бланк пенсионного свидетельства. Это будет карточка 85×54 мм с фото 21×30

До чего дошел прогресс!

— Мошенники крадут данные банковских карт при помощи сервиса Zoom

— МойСклад и Тинькофф Оплата подключают малый бизнес к Системе быстрых платежей

Не наступаем на чужие грабли!

— Как ИП доказать налоговикам, что он вправе использовать УСН

— Формулировка ответа на незаконное требование налоговиков по п. 3 ст. 88 НК

— ИП применял УСН, не уведомив об этом налоговую. Как ему удалось отбиться от ОСНО