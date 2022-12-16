«Утренний бухгалтер». Страховые взносы и стаж для пенсии предложили увеличить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Эксперты предложили увеличить требования к стажу для выхода на пенсию с 15 до 30 лет с 2030 года. Об этом экономисты выпустили большую научную статью.

Apple должна разрешить ставить сторонние приложения на свои устройства, считают в Минцифры.

ИП на упрощенке опять стали прилетать сообщения о несдаче декларации по НДС за 3 квартал.

Важные обзорные статьи о том, кто может стать самозанятым в 2023 году и о переменах в системе прослеживаемости товаров.

А здесь подробный рассказ о том, что нужно знать работодателю об авторских правах сотрудников.

Бухгалтеры с опаской ждут закрытия года. Как все сделать правильно в 1С? Перед сдачей годовой отчетности необходимо убедиться, что учет в течение года велся правильно, без ошибок. На вебинаре мы рассмотрим пошаговый алгоритм действий бухгалтера при закрытии года в программе 1С:Бухгалтерия. Вы узнаете, как: находить и исправлять ошибки в ОСВ до формирования годовой бухгалтерской и налоговой отчетности;

анализировать остатки по счетам учета ОС, НМА и ТМЦ;

анализировать состояние взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками и многое другое. Записаться

Новости

1 😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

2 🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

3 НКО не платит налог на прибыль за пожертвование на издание книг, которые пойдут на продажу

4 Удаленку для уехавших россиян все-таки ограничат

5 🍺 Кваса не коснется акциз на сладкие напитки

6 Бизнесмены надеются на повышение лимита доходов по ПСН

7 Минцифры поборется за удаленщиков. Там не поддерживают проект ограничений для релоцированных

8 Из-за того, что с 2023 года с аванса надо удерживать НДФЛ, бухгалтеры думают, как его рассчитывать

9 В банкоматах Сбера можно пополнить карту МИР других банков

10 💥 Для отсроченных страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года дополнительно введут еще и рассрочку на один год

11 Фонд пенсионного и социального страхования получил главу

12 Запрет на въезд грузовиков из ЕС продлят еще на полгода до июня 2023 года

13 Сбер запретил переводить деньги в другие банки через банкоматы

14 Январские пенсии, которые приходят на карты, выплатят в конце декабря

15 С 28 декабря начнут принимать заявления на новое детское пособие

16 Статус квалифицированных инвесторов будут присваивать, если есть юридическое или экономическое образование

17 ИП все чаще выбирают банк Точка, но нервничают, что не могут поставить мобильное приложение

18 Соцконтракт будут автоматически индексировать

19 ✏️ Продавцам на маркетплейсах расскажут, как закрыть год. И про срочные дела декабря

20 Особая экономическая зона будет во Владимирской области

21 МЧС проверит все крупные ТЦ и склады

22 📆 Как по ФСБУ 28/2022 надо будет учитывать пересортицу при инвентаризации

23 Сбер ускорил для ИП перевод денег на личную карту из СберБизнес

24 Минцифры возьмет спам-звонки под контроль

25 Предложили увеличить страховые взносы и стаж для пенсии

26 ⚡ Минобрнауки: практически половина выпускников вузов России не работают по специальности. Это изменят

27 Военным выплатят неполученные пенсии

28 ⚡ Путин: больше семей смогут взять семейную ипотеку

29 Yadro будет производить для Ростелекома базовые станции 2G и 4G

30 Депутаты и бизнесмены просят снизить ключевую ставку

31 Контрактники СВО смогут устроиться на бывшую работу, если там есть вакансия

32 Больше не будет возрастной маркировки от 0+ до 16+

33 Сбербанк переходит на новые сертификаты шифрования

34 У ИП в личном кабинете слетели данные об УСН

35 С самозанятыми работает 60% работодателей, которым не хватает кадров

36 Путин предложил сделать ипотеку в новых регионах по ставке 2%

37 Минтранс запретит привозить картон из ЕС

38 ВС разрешил друзьям и родственникам обвиняемого гасить долги по алиментам

39 Уполномоченным омбудсмена по защите прав предпринимателей разрешили посещать места содержания под стражей

40 Москва поддержала малый и средний бизнес 30 миллиардами рублей

41 Книготорговцам продлили статус социальных предприятий

42 У МСП будет преимущественное право на выкуп арендованного имущества

43 Пользователям Apple разрешат загружать приложения не из App Store

События

Учетная политика 2023: как составить из-за новых ФСБУ

Дата проведения: 21 декабря, среда

Бухаутсорс: как вам найти клиентов через объявления на Авито и Яндекс.Услугах

Дата проведения: 21 декабря, среда

Новые ФСБУ: в чем надо срочно разобраться

Дата проведения: 21 декабря, среда

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 21 декабря, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как работать с самозанятыми и обезопасить онлайн-бизнес от налоговой. Главные правила бухгалтера

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Как без ошибок закрыть год в 1С:Бухгалтерии: шаг за шагом

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Налоговые вычеты по НДФЛ

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Госконтракт. Раздельный учет результатов ФХД при исполнении контрактов ( в т.ч. ГОЗ ) участниками казначейского сопровождения : практические вопросы 2022 года, рекомендации экспертов.

Дата проведения: 20 декабря, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Будут изменения в законе о госзакупках

Речь в изменениях пойдет о новых регионах России.

— Бухгалтер на удаленке: как такого найти и не потерять

Малому и среднему бизнесу, в целях экономии фонда оплаты труда, выгоднее нанимать на ряд должностей фрилансеров-удаленщиков. Но где та грань, между экономией во вред предприятию и оптимизацией. Как контролировать бухгалтера на удаленке, чтобы он не подвел компанию под штрафы и нарушения?

— Начисление и уплата арендной платы: какие проводки надо проставить бухгалтеру

Начислена арендная плата – проводка эта будет иметь место и у арендодателя, и у арендатора. Рассмотрим особенности учета арендной платы и переданного в аренду имущества у каждого из этих лиц.

— Как составить договор займа с директором в 2022 году

Нередко возникают ситуации, когда по ряду причин организации или директору срочно необходимы денежные средства, которых на текущий момент нет. В таких случаях компания и руководитель заключают между собой договор займа, что достаточно удобно. Однако при подобных сделках существуют различные нюансы, которые нужно учитывать.

— Как платить НДФЛ с продажи жилья, если доходы меньше кадастровой стоимости

Если человек владел недвижимостью меньше минимального срока владения, то он обязан заплатить НДФЛ в бюджет и подать декларацию 3-НДФЛ. А как рассчитать сумму налога при продаже недвижимости по цене меньше кадастровой стоимости, расскажем подробнее в статье.

— С 26 декабря действует новая форма паспорта безопасности объекта ТЭК

Власти изменили форму паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. В бланк добавили пункты, подробно характеризующие КПП, и мероприятия по защите объектов. Кроме того, субъекты ТЭК обязаны заменить некоторые виды сигнализации на новые, предоставив их описание.

— Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 15 декабря

Проверьте себя, все ли вы уже сделали.

— Как законодатели компаниям помогали. Комедия с процентами

Из-за военных действий и санкций обычный хозяйственный оборот с иностранцами был нарушен. Законодатели решили поддержать наши компании. Но, как и любое новое дело, не обошлось без переделок прямо по ходу процесса. Речь идет о прощенных кредитах и займах и начисленных процентах.

— Александр Гуров, налоговый эксперт: «С ЕНП особенно хлебнут счастья организации на ОСНО с сетью филиалов»

О том, почему ЕНП не поменяет налоговый контроль, но добавит много головной боли бизнесу, редакция «Клерка» поговорила с налоговым экспертом, генеральным директором консалтинговой компании ООО «ТИН» Александром Гуровым.

— Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год

Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.

🔒 Товар отгружен в одном квартале, а принят в другом: когда восстанавливать НДС с аванса

По правилам, при перечислении аванса покупатель может принять к вычету НДС с этого аванса.

— Система прослеживаемости в 2023 году: что поменяется

Прослеживаемость товаров заработала с 2021 года. Напомним важные детали и особенности, которые надо помнить бухгалтеру и предпринимателю сейчас и в будущем году.

— «Ночной бухгалтер». Работать на удаленке за границей может стать сложнее. Пошли разговоры об ограничениях

Уехали за границу? Будут проблемы с дистанционной работой. Во всяком случае, о том, чтобы ограничить работу из-за рубежа, заговорили в Госдуме. Пока не все так однозначно: Минцифры против законопроекта.

🔒 По какой ставке НДС облагать услуги ресторана при гостинице

Государство предоставило льготу по НДС по услугам гостиниц. Однако, как правило, в состав гостиницы входит ресторан, или, как минимум, кафе. Могут ли услуги питания тоже попасть под нулевую ставку налога. Чиновники дали разъяснения.

— Кому можно стать самозанятым в 2023 году

Несмотря на недавние новости о том, что режим самозанятости хотят ограничить, до этого еще довольно далеко. Рассказываем, на какие правила ориентироваться сейчас плательщикам НПД.

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51 от 05.02.2010

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/52985 от 27.07.2018

Федеральный закон № 58-ФЗ от 06.06.2005

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/821 от 14.12.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/15750 от 23.03.2015

ФАС Уральского округа: Постановление № Ф09-3838/07-С2 от 19.06.2007

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/61516 от 21.10.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57890 от 08.09.2017

Минтранс России: Письмо № Д1/15692-ИС от 07.08.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/33766 от 18.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/109299 от 10.11.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5943@ от 29.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/30062 от 26.05.2015

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 10 от 23.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/82014 от 08.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/58770 от 20.08.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/110376 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🍺 Кваса не коснется акциз на сладкие напитки

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/110378 от 14.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🍺 Кваса не коснется акциз на сладкие напитки

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110656 от 14.11.2022

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— Какие нюансы учета и налогообложения у резидентов Сколково?

— Перечисление зп за декабрь по новым правилам3

— Индексация ЗП после увеличения окладов3

— НДС с полученных авансов при переходе с ОСНО на УСН6

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