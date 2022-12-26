«Утренний бухгалтер». Правила оформления электронных больничных поменяли на 2023 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Теперь вместо кода 32 «Продолжает болеть» в больничном листке будет код 31. По такому правилу оформлять больничные будут с 2023 года.

Налоговая будет ждать обратной связи от бизнеса после перехода на единый налоговый платеж. Там считают ЕНП «одним из самых серьезных проектов, которые в дальнейшем изменят весь образ налоговой системы».

Мемный тренд: в соцсетях посмеялись над историей пользователя, которому на день рождения подарили настройку на тушке мертвого крота. А бизнесмен из Москвы решил...зарегистрировать бренд «Кротовуха».

Лучшее из блогов: читайте подробный обзор грядущего объединения фондов и изменений в отчетности.

А еще ловите подробный гайд о том, как в 2023 году работать с налоговыми требованиями и на что обратить внимание в них.

Получите поддержку коллег и станьте частью большой бухгалтерской семьи России Сообщество профессиональных бухгалтеров открывает двери каждому в профессии! Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете. Оставить заявку

Новости

1 🚨 Поменяли правила оформления электронных больничных

2 Чтобы получить справку о сальдо ЕНС, надо подать заявление

3 Роструд: выплатить зарплату за декабрь раньше срока можно, но за «разрыв» более 15 дней положен штраф

4 Учреждениям рассказали, как составить пять новых форм электронной первички

5 Налоговики ждут от ювелиров уведомление об отказе от УСН

6 Работодателям могут частично снизить страховые взносы

7 Сервис «Тинькофф» для оплаты покупок по частям заработал в офлайн-магазинах

8 В форме ЕФС-1 на россиян надо будет указывать код ГРФ

9 ИП-иностранцы должны сообщать о смене адреса по форме № Р24001

10 В Яндексе теперь можно открыть вклад

11 Я работала бухгалтером-калькулятором, меняла города, а теперь перешла на аутсорс

12 😷 Ваша температура – это ваши персональные данные. Но если работа вредная, эти данные должен знать работодатель

13 Как устроен «Клерк»: раскрываем все тайны

14 Премию покупателям за объем закупок можно включить в расходы

15 HeadHunter заблокировал всех Сергеев

16 Пользователи Apple больше не могут скачать приложение Россельхозбанка

17 Ввели еще восемь форм электронных документов для бухучета в учреждениях

18 ВТБ в Казахстане выпускает цифровые карты Мир

19 В продажу вернулись ушедшие иностранные бренды ноутбуков – Asus, HP, Lenovo

20 Бухгалтерам и ИП расскажут, как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

21 Пивовары берут рассрочку на оборудование для маркировки

22 С 2021 года заводить новым сотрудникам бумажные трудовые книжки нельзя. Но если уже завели, то продолжайте заполнять

23 Продажа «Открытия» стала убыточной для Центробанка

24 Каждый десятый бухгалтер тратит больше 30% рабочего времени на бесполезные дела

25 ЦБ борется с отмыванием денег и хочет, чтобы банки знали своего клиента

26 «Клерк» – крепкое нишевое медиа. В такое можно отнести денег за рекламу, его не стыдно почитать

27 Как скорректировать остаточную стоимость основного средства по новому стандарту

28 У Социального фонда появился официальный логотип

29 🎄🧨🎁 Хотя ваши умы уже окончательно захватил беспощадный джингалбелс...

30 Совет Федерации одобрил закон о биометрии

31 На госзакупке бизнесмен заработал 3,5 года колонии

32 Мошенники стали подделывать платежки ЖКХ

33 Рынок SMS-рассылок вырос на 20%

34 💡 Ваше резюме бухгалтера открыто всем работодателям страны

35 Отправленное уведомление на УСН можно отозвать ради перехода на АУСН

36 Больше половины инвесторов сдают тесты ЦБ с первого раза

37 Кредиторы обязаны сообщать о критическом размере долга

38 Налог на газировку могут отправить регионам

39 «Кротовуха» получит товарный знак

40 Ключевую ставку реально снизить в 2023 году

41 Выплаты Героям России и Героям труда начислят без заявлений

42 «Финам» просит у Бельгии и Люксембурга разблокировать активы

43 Данные водителей «Ситимобил» утекли в сеть

44 Компании новых регионов смогут в течение полугода подавать уведомление о переходе на УСН

45 С 1 января Минобороны и Минцифры будут получать рассылку из регистра сведений о населении

46 Чтобы налоговики не начисляли налог за уничтоженный автомобиль, надо подать заявление

47 Нерезидентам хотят запретить работать удаленно

48 Молодых сотрудников будет нельзя уволить, если они не проработали год

49 💡 Уважаем хороших специалистов и готовы таких поддержать. Приглашаем в Сообщество профессиональных бухгалтеров

50 Банкам запретили пользоваться иностранными мессенджерами

51 Егоров ждет обратную связь в связи с переходом на ЕНС

52 Весь год в новых субъектах будет мораторий на штрафы за отчетность и налоги с опозданием

53 🧭 Бухгалтеров с ясными жизненными ориентирами ждем в Сообществе профессионалов

54 Вышли доптребования к бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений за 2022 год

55 Почему люди не платят по QR-коду через СПБ и когда все изменится. Исследование Делобанка

56 С 2023 года будет новое налоговое уведомление, а с 2024 – еще новее

57 Удаленщикам, работающим из-за границы, все-таки поднимут налоги

58 Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике

События

Учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 29 декабря, четверг

ИП на ПСН: как с ним работать бухгалтерам-аутсорсерам

Дата проведения: 28 декабря, среда

Единый налоговый платеж: что год грядущий нам готовит?

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Основные положения пяти ФСБУ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 27 декабря, вторник

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Дата проведения: 27 декабря, вторник

Статьи

– Новый ФСБУ 28/2022: что нужно знать бухгалтеру

В конце 2022 года Минфин опубликовал проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета – ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация». Основное про его применение и содержание узнаете из статьи.

– Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС

Уплатить фиксированные взносы за 2022 год надо до 9 января 2023 года, но если вы хотите учесть эти взносы в уменьшение налога, произвести уплату надо до конца 2022 года. Если у ИП не расчетного счета, можно оплатить взносы через сайт ФНС. Как это сделать – смотрите в нашем материале.

– «Утренний бухгалтер». По договорам ГПХ больничные дадут только в 2024 году

Потому что для 2023 года для них нет денежной базы.

– Что 2023 год готовит для криптоманов

Как изменится рынок криптовалют после драматичных событий 2022 года? Прогноз от эксперта.

– Евгения Карпанина о том, как правильно расповсюдиться

Знакомьтесь, это Евгения Карпанина, арт-менеджер и фандрайзер, и она поделилась своей болью – в Краснодаре ей не хватает общего водопоя для культурных менеджеров.

– Девять мифов о страховании ипотеки

Согласно исследованию Аналитического центра Банки.ру, только 30% россиян знают, что ипотечный кредит по закону нужно страховать. При этом 35% считают, что страховать обязательно нужно и недвижимость, и жизнь заемщика. И только 16% в курсе, что обязательным является только страхование недвижимости.

– Как российский бизнес защищен от экономических санкций-2022

События 2022 года вынудили власти крепко задуматься над тем, как выстраивать взаимоотношения государства с иностранными резидентами, если они, например, входят в состав участников компаний.

– Что происходит с налоговой системой в 2022 году? Как это влияет на бизнес

Изменения, которые коснулись практически каждого из нас в последние годы, не могли не затронуть налоговую систему. Расскажет о них, а также пояснит, как бизнесу работать в условиях новых изменений директор по контролю и налогам AB InBev Efes, Александр Лаврентьев.

– Новогодние акции от «Клерка» и его друзей для бухгалтеров, руководителей, ИП. Разбирайте полезные подарки, скидки и промокоды

«Клерк» любит дарить подарки, а еще позвал друзей, которые тоже рады помочь бухгалтерам, предпринимателям, руководителям сделать их работу проще и удобнее в текущем и 2023 году. Успейте поучаствовать в акциях и забрать эксклюзивные промокоды.

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– Цитата дня. Про лишние миллионы

Представитель известного Филиппа Киркорова поделился с общественностью бедой: за пентхаус певца в центре Москвы начислили лишние 4 миллиона налогов.

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Что происходит с вашим сайтом прямо сейчас, где и как могут потеряться ваши данные и стоит ли этого постоянно бояться? На вопросы "Клерка«‎ отвечает Дмитрий Никонов, руководитель направления защиты от DDoS на уровне L7 в компании DDos-Guard.

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Далеко не всегда пересортица является результатом огрехов в учете. Раз уж она вскрылась, исправить ситуацию надо аккуратно, а не путем механического зачета излишка и недостачи. Теперь подробности.

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– «Ночной бухгалтер». HH.ru заблокировал всех Сергеев, Киркоров судится с налоговой, главред «Клерка» сдала все наши секреты

Вокруг творится легкий сюр: видимо, предпраздничное обострение. Или нет?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/109963 от 11.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Перечень прямых расходов прописывают в учетной политике

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/14334 от 20.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы налоговики не начисляли налог за уничтоженный автомобиль, надо подать заявление

Роструд: Письмо № 837-ТЗ от 07.03.2018

Правительство РФ: Постановление № 806 от 17.08.2016

Минфин РФ: № от 00.00.0000

Минфин РФ: Письмо № 02-07-07/117981 от 01.12.2022

Минфин РФ: Приказ № 61н от 15.04.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 308-КГ18-2949 от 25.07.2018

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № А15-3694/2021 от 12.10.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-26423 от 23.05.2022