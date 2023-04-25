«Утренний бухгалтер». Спецрежимникам поменяют книги учета доходов и расходов

По новым нормам утверждать книги учета доходов и расходов на УСН, ЕСХН, ПСН и порядок их заполнения будет налоговая служба.

Власти лимитируют выплаты за разъездной характер работы. Суммы свыше 700 рублей в день будут облагаться НДФЛ.

Социальный фонд обязан назначить тариф взносов по заявлению о подтверждения ОКВЭД, даже если оно сдано с опозданием: решение суда.

Введут новые правила распределения налога на прибыль для компаний с обособками. Из формулы расчета исключат удельный вес расходов на ФОТ.

Маркетплейсы смогут экономить на межбанковских комиссиях, если будут продвигать оплаты по картам «Мир» и СБП.

Упростят порядок получения социальных вычетов: физлицу больше не придется самостоятельно собирать документы, хватит одного заявления.

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Дата проведения: 28 апреля, пятница

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Дата проведения: 28 апреля, пятница

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

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Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

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Дата проведения: 26 апреля, среда

Ошибки в ценообразовании: как бухгалтеру повысить цены, чтобы работать с выгодой

Дата проведения: 26 апреля, среда

ВЭД. Секреты и тренды в новой реальности

Дата проведения: 26 апреля, среда

МСФО отчетность, как инструмент общения с банками, инвесторами

Дата проведения: 26 апреля, среда

Практические вопросы по исключению рисков привлечения главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности и взыскания с них убытков.

Дата проведения: 25 апреля, вторник

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Документы

Президиум ВАС РФ: Постановление № 18245/12 от 23.04.2013

Верховный Суд РФ: Определение № 301-ЭС20-21102(2) от 15.12.2022

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6185/2021 от 14.04.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 69-КГ17-10 от 17.07.2017

Конституционный Суд РФ: Определение № 2214-О от 29.11.2012

Правительство РФ: Постановление № 2371 от 21.12.2021

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-2568/2023 от 18.01.2023

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 16-МР от 06.09.2021

Минтруд РФ: Приказ № 223н от 20.04.2022

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