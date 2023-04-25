Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Спецрежимникам поменяют книги учета доходов и расходов

Законопроект внесен в Госдуму.

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По новым нормам утверждать книги учета доходов и расходов на УСН, ЕСХН, ПСН и порядок их заполнения будет налоговая служба.

Власти лимитируют выплаты за разъездной характер работы. Суммы свыше 700 рублей в день будут облагаться НДФЛ.

Социальный фонд обязан назначить тариф взносов по заявлению о подтверждения ОКВЭД, даже если оно сдано с опозданием: решение суда.

Введут новые правила распределения налога на прибыль для компаний с обособками. Из формулы расчета исключат удельный вес расходов на ФОТ.

Маркетплейсы смогут экономить на межбанковских комиссиях, если будут продвигать оплаты по картам «Мир» и СБП.

Упростят порядок получения социальных вычетов: физлицу больше не придется самостоятельно собирать документы, хватит одного заявления.

Подготовили подробный обзор, как платить УСН и авансовые платежи в 2023 году, забирайте в закладки.

🔥 ФСБУ 6/2022 «Основные средства»: новые правила с 2022 года

В прошлом году сильно изменились методы учёта основных средств. Бухгалтеры до сих пор задают массу вопросов о нюансах их применения. Участники разработки ФСБУ разложат всё по полочкам на бесплатном вебинаре.

Программа:

  • Что регулирует новый стандарт.

  • Какие нормативные документы утрачивают силу в связи с принятием ФСБУ 6/2020.

  • Кто может не применять ФСБУ 6/2020 .

  • Новая терминология стандарта.

  • Учёт малоценных основных средств.

  • Новые правила амортизации.

  • Новые правила переоценки.

  • Обязательное тестирование основных средств на обесценение в соответствии с МСФО.

  • Как списать основные средства с баланса.

  • Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчётности.

  • Как перейти на ФСБУ 6/2020.      

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Правительство РФ: Постановление № 1365 от 12.12.2015

Президиум ВАС РФ: Постановление № 18245/12 от 23.04.2013

Верховный Суд РФ: Определение № 301-ЭС20-21102(2) от 15.12.2022

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6185/2021 от 14.04.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 69-КГ17-10 от 17.07.2017

Конституционный Суд РФ: Определение № 2214-О от 29.11.2012

Правительство РФ: Постановление № 2371 от 21.12.2021

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-2568/2023 от 18.01.2023

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 16-МР от 06.09.2021

Минтруд РФ: Приказ № 223н от 20.04.2022

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Источник:
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Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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