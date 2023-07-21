«Утренний бухгалтер» № 5437. Заявление и справку-подтверждение по ОКВЭД не отменят

Бизнес полагал, что очитывается по ОКВЭД в 2023 году последний раз, но нет! На госпортале выложен новый проект СФР. Спойлер: всё будет, как было.
Компании оштрафуют до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам.
Что ждет бухгалтеров с 1 августа: обзор изменений законодательства.
В заявлении о зачете ЕНП надо указывать общий КБК без цифры «1» в 14-ом знаке, сообщает ФНС.
Платные медицинские услуги в государственных учреждениях могут войти в состав сервиса, который предоставляется по полисам ОМС.
Утвердили тарифы страховых взносов для сотрудников-иностранцев, все ставки здесь.
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Разборы законов
— Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений
Готовятся новые поправки по ЕНС и ЕНП: автоматический зачет взносов по уведомлению без заявления, отрицательные уведомления, контрольные соотношения для уведомлений и многое другое.
— Новые правила ведения персонифицированного учета с июня 2023. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новые правила ведения персонифицированного учета, вступившие в силу в июне 2023 года.
— Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
Правильное хранение документов — основа их сохранности, оперативного доступа и удобного поиска, когда возникает необходимость обратиться к документу: будь то внутренняя потребность организации или запрос контролирующих служб.
🔥 Бухгалтеру пора осваивать госзакупки
Помогаем бухгалтерам освоить госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ за шесть уроков! Научитесь правильно искать подходящие закупки, заполнять заявку и участвовать в аукционе, узнаете о рисках и регулировании споров, в т.ч. через ФАС. После контрольной онлайн-встречи с преподавателем пройдете аттестацию.
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Новости
2 При разделении одной квартиры на две отдельных срок владения для НДФЛ начинает идти заново
3 Трудовой договор от имени ИП может подписать его сотрудник по доверенности
4 Утвердили тарифы страховых взносов для сотрудников-иностранцев
5 Для ИП из новых регионов снизили фиксированные взносы
6 «Сбер» может открыть филиал банка в Бангладеш
7 Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
8 В Петербурге объявили удаленку на время саммита Россия-Африка
9 Компаниям, которые собираются применять налоговый мониторинг, на 20% понизят планку
10 В стоимость ОМС могут включить платные медицинские услуги
11 Минцифры будут стимулировать госкомпании применять искусственный интеллект
12 🔔 В заявлении о зачете ЕНП надо указывать общий КБК без цифры «1» в 14-ом знаке
13 Первичку можно хранить как на бумаге, так и в электронном виде
14 Доходы в бухучете отражают по нормам ПБУ 9/99
15 Чтобы не упустить вакансию мечты на «Клерке» чаще обновляйте резюме
16 У банкира на автомойке украли 6 млн рублей
17 Что ждет бухгалтеров с 1 августа: обзор изменений законодательства
18 Будет новый формат электронной доверенности для сдачи отчетов в СФР
19 Компании оштрафуют до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам
20 47% россиян хотели бы инвестировать больше 10 тысяч рублей в месяц
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22 👀 Только до 31 июля подписка на «Клерк.Разборы» за 99 рублей
23 Компенсация сотрудникам за детский сад для ребенка облагается взносами
24 Амортизацию ОС, купленных за счет субсидий, не начисляют в налоговом учете
25 ❗ Обновят правила подтверждения кода ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм
26 Сотрудникам важнее четкое распределение обязанностей, а не повышение зарплаты
27 Предприниматели из Москвы могут посмотреть реестр исполнения контрактов
28 За полгода ФАС нашла больше 15 тысяч нарушений в госзакупках
29 Провести на ЕНС уменьшение аванса по УСН по платежке-02 без уведомления не получится
30 Начинающие специалисты зарабатывают больше сотрудников с 40-летним стажем
31 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
32 «Аэрофлот» снова начнет выполнять прямые рейсы в Абу-Даби
Мероприятия
Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.
Дата проведения: 21 июля, пятница
Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие
Дата проведения: 21 июля, пятница
Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара
Дата проведения: 24 июля, понедельник
Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
Дата проведения: 24 июля, понедельник
Как начать работу с МЧД в сервисах ЭДО
Дата проведения: 25 июля, вторник
Как бухгалтеру навести порядок в личных финансах и создать личный капитал
Дата проведения: 25 июля, вторник
Налоговый мониторинг – актуальные вопросы и сложности подготовки к переходу
Дата проведения: 26 июля, среда
Блокировка счетов. Что нужно знать о 115-ФЗ
Дата проведения: 26 июля, среда
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— «Утренний бухгалтер» № 5436. Платежек-02 в 2024 году не будет
Госдума отказалась продлевать право на платежки-02 на 2024 год.
— Перечень НПА с 1 сентября 2023 года для специалистов по охране труда
Рассмотрели перечень из десяти НПА по охране труда и гигиене труда, которые вступят в силу с 1 сентября.
— Налог на выигрыш: сколько платят победители в лотереях, казино, рекламных конкурсах и на ставках
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— Как заполнить декларацию НДС за 2 квартал 2023 года: образец
С отчёта за первый квартал 2023 года ФНС обновила форму отчетности по налогу на добавленную стоимость. Про срок сдачи и заполнение декларации по НДС за 2 квартал 2023 года говорим в этой статье.
— Как отразить авансовый платеж по УСН к уменьшению в уведомлении
В уведомлении по строке 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» может быть указано отрицательное значение.
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Из-за предстоящего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге работодателям рекомендовали отправить сотрудников на удаленку. Налоговики прислушались к жалобам покупателей и хотят установить правила печати кассовых чеков, например, размер символов и интервал между строчками. Швабра и ведра — малоценные ОС? Бухгалтеры спорят из-за ФСБУ 6/2020.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/89781 от 08.11.2021
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/673@ от 24.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение уставного капитала ООО. За счет чего происходит увеличение УК
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/60166 от 28.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация сотрудникам за детский сад для ребенка облагается взносами
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/58544 от 23.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Амортизацию ОС, купленных за счет субсидий, не начисляют в налоговом учете
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/58430 от 23.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы в бухучете отражают по нормам ПБУ 9/99
Минфин РФ: Приказ № 88н от 06.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Проверки розницы и общепита. Как обезопасить бизнес от лишних вопросов
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/8042@ от 20.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/21034 от 13.04.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Как исправить ошибки в налоговом учете
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23851 от 26.03.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Как исправить ошибки в налоговом учете
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/27064 от 06.04.2020
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