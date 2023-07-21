Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5437. Заявление и справку-подтверждение по ОКВЭД не отменят

СФР разработал новые правила подтверждения на основе старых норм.

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Бизнес полагал, что очитывается по ОКВЭД в 2023 году последний раз, но нет! На госпортале выложен новый проект СФР. Спойлер: всё будет, как было.

Компании оштрафуют до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам.

Что ждет бухгалтеров с 1 августа: обзор изменений законодательства.

В заявлении о зачете ЕНП надо указывать общий КБК без цифры «1» в 14-ом знаке, сообщает ФНС.

Платные медицинские услуги в государственных учреждениях могут войти в состав сервиса, который предоставляется по полисам ОМС.

Утвердили тарифы страховых взносов для сотрудников-иностранцев, все ставки здесь.

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Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений

Готовятся новые поправки по ЕНС и ЕНП: автоматический зачет взносов по уведомлению без заявления, отрицательные уведомления, контрольные соотношения для уведомлений и многое другое.

Новые правила ведения персонифицированного учета с июня 2023. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новые правила ведения персонифицированного учета, вступившие в силу в июне 2023 года.

Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих

Правильное хранение документов — основа их сохранности, оперативного доступа и удобного поиска, когда возникает необходимость обратиться к документу: будь то внутренняя потребность организации или запрос контролирующих служб.

🔥 Бухгалтеру пора осваивать госзакупки

Помогаем бухгалтерам освоить госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ за шесть уроков! Научитесь правильно искать подходящие закупки, заполнять заявку и участвовать в аукционе, узнаете о рисках и регулировании споров, в т.ч. через ФАС. После контрольной онлайн-встречи с преподавателем пройдете аттестацию.

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24 Амортизацию ОС, купленных за счет субсидий, не начисляют в налоговом учете

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29 Провести на ЕНС уменьшение аванса по УСН по платежке-02 без уведомления не получится

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Мероприятия

Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

Дата проведения: 21 июля, пятница

Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие

Дата проведения: 21 июля, пятница

Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара

Дата проведения: 24 июля, понедельник

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 24 июля, понедельник

Как начать работу с МЧД в сервисах ЭДО

Дата проведения: 25 июля, вторник

Как бухгалтеру навести порядок в личных финансах и создать личный капитал

Дата проведения: 25 июля, вторник

Налоговый мониторинг – актуальные вопросы и сложности подготовки к переходу

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Блокировка счетов. Что нужно знать о 115-ФЗ

Дата проведения: 26 июля, среда

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Госдума отказалась продлевать право на платежки-02 на 2024 год.

Перечень НПА с 1 сентября 2023 года для специалистов по охране труда

Рассмотрели перечень из десяти НПА по охране труда и гигиене труда, которые вступят в силу с 1 сентября.

Налог на выигрыш: сколько платят победители в лотереях, казино, рекламных конкурсах и на ставках

Выигрыш — это доход, а значит, с него физлица обязаны заплатить налог. На этот случай в НК есть отдельные разъяснения, так как сумма налога зависит не от размера выигрыша, а от его источника. Объясняем, когда ставка — 35%, в каких случаях НДФЛ вы платите сами, а в каких — организатор, и как уменьшить сумму выигрыша.

Как заполнить декларацию НДС за 2 квартал 2023 года: образец

С отчёта за первый квартал 2023 года ФНС обновила форму отчетности по налогу на добавленную стоимость. Про срок сдачи и заполнение декларации по НДС за 2 квартал 2023 года говорим в этой статье.

Как отразить авансовый платеж по УСН к уменьшению в уведомлении

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/89781 от 08.11.2021

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/673@ от 24.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение уставного капитала ООО. За счет чего происходит увеличение УК

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/60166 от 28.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация сотрудникам за детский сад для ребенка облагается взносами

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/58544 от 23.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Амортизацию ОС, купленных за счет субсидий, не начисляют в налоговом учете

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/58430 от 23.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы в бухучете отражают по нормам ПБУ 9/99

Минфин РФ: Приказ № 88н от 06.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Проверки розницы и общепита. Как обезопасить бизнес от лишних вопросов

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/8042@ от 20.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/21034 от 13.04.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Как исправить ошибки в налоговом учете

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23851 от 26.03.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Как исправить ошибки в налоговом учете

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/27064 от 06.04.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Как исправить ошибки в налоговом учете

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