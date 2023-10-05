Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5491. Предпринимателям хотят вдвое снизить штрафы по КоАП

Депутаты предлагают оставить в покое предпринимателей и дать им спокойно вести бизнес.

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В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза сумм штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП.

Еще больше организаций смогут применять упрощенный бухучет: снимут ограничения для всех категорий некоммерческих организаций.

Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну: прибыль придется просуммировать.

Счет-фактура изменилась, но пока можно применять старый формат, Минюст еще не утвердил приказ ФНС.

Для медицинских изделий отечественного производства установят ставку НДС 0%.

Взносы ИП 1% за 2022 год уменьшают налог по УСН только после их уплаты. Правила 2023 года на них не распространяются.

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Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, к.э.н., доцент.

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Что меняется в уведомлениях по ЕНП с 1 октября

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4 До 25 октября надо сдать уведомление на УСН с кодом периода 34/03

5 Счет-фактура изменилась, но пока можно применять старый формат

6 Арбитражные управляющие платят фиксированные взносы, пока состоят в реестре СРО

7 Временная мера по раздельному расчету НДФЛ с зарплаты и дивидендов может стать постоянной

8 За год стоимость ОСАГО выросла на 22%

9 Фермерскую продукцию можно будет покупать через агрегаторы

10 Какие есть формы ведения бухучета на УСН

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13 ❓ Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов нерезидента

14 В 2023 году число пенсионеров вырастет на 1,13 млн человек

15 Минфин скорректировал список командировочных расходов

16 🏬 Компания на УСН не платит налог на имущество за многоквартирный дом

17 Второй месяц подряд растет активность в сфере услуг

18 Еще больше организаций смогут применять упрощенный бухучет

19 Без уведомления по ЕНП налоговики не могут начислить бизнесу транспортный налог

20 Предпринимателям хотят вдвое снизить размер штрафов

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29 Взносы ИП 1% за 2022 год уменьшают налог по УСН только после их уплаты

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31 Российским туристам разрешили находиться в Таиланде без визы 60 дней

32 Депутат предложил продавать урожай дачников в супермаркетах

33 700 малых предприятий будут поставлять продукцию для ритейлера X5 Group

34 Каждый пятый визит трудовой инспекции был по просьбе работодателя

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Осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

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Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль

Дата проведения: 5 октября, четверг

Воинский учёт: как быстро организовать и избежать штрафов

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Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах

Дата проведения: 6 октября, пятница

РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой

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Сдавать ли в октябре 2023 года Персонифицированные сведения на работников

Налоговая служба и Минфин официально разрешили не сдавать ежемесячный отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» за каждый третий месяц квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Но, как показал опрос, проведенный в группе Бухгалтерия.ру в соцсети в контакте, 70 % бухгалтеров сдают этот очень ежемесячно и не пользуются правом не сдавать перссведения в квартальной отчетности.

Перечень прямых расходов по налогу на прибыль: как считает Минфин, ФНС и суды

Прямые расходы по налогу на прибыль — перечень их имеет для предприятия очень большое значение с точки зрения оптимизации налоговой базы. Они могут определяться бухгалтером как исходя из норм, прописанных в положениях НПА, так и в силу критериев экономической выгоды для фирмы. Каким образом находить баланс между этими ориентирами, расскажем в нашей статье.

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Апелляционные жалобы. Обзор позиций ФНС России

Документы

Комиссия Таможенного Союза: Решение № 878 от 09.12.2011

Подробнее о документе мы писали в новости Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/89239 от 19.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну

Правительство РФ: Постановление № 1273 от 19.10.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

Правительство РФ: Постановление № 1244 от 25.12.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

Верховный Суд РФ: Обзор судебной практики № от 27.09.2006

Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12179@ от 14.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🏬 Компания на УСН не платит налог на имущество за многоквартирный дом

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/11755@ от 11.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🏬 Компания на УСН не платит налог на имущество за многоквартирный дом

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Подробнее о документе мы писали в новости ❓ Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов нерезидента

Свердловский областной суд: Решение № 72-857/2019 от 30.07.2019

Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

ФНС РФ: Письмо № СД-3-11/11136@ от 25.08.2023

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