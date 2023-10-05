«Утренний бухгалтер» № 5491. Предпринимателям хотят вдвое снизить штрафы по КоАП

В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза сумм штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП.

Еще больше организаций смогут применять упрощенный бухучет: снимут ограничения для всех категорий некоммерческих организаций.

Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну: прибыль придется просуммировать.

Счет-фактура изменилась, но пока можно применять старый формат, Минюст еще не утвердил приказ ФНС.

Для медицинских изделий отечественного производства установят ставку НДС 0%.

Взносы ИП 1% за 2022 год уменьшают налог по УСН только после их уплаты. Правила 2023 года на них не распространяются.

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Дисконтирование в ФСБУ завтра: проекты ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование, и перспективы их принятия.

Математический аппарат дисконтирования и автоматизация расчетов.

Как определить ставку дисконтирования: расчет ставки прямым путем и использование процентной ставки по аналогичным инструментам.

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