«Утренний бухгалтер» № 5491. Предпринимателям хотят вдвое снизить штрафы по КоАП

В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза сумм штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП.
Еще больше организаций смогут применять упрощенный бухучет: снимут ограничения для всех категорий некоммерческих организаций.
Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну: прибыль придется просуммировать.
Счет-фактура изменилась, но пока можно применять старый формат, Минюст еще не утвердил приказ ФНС.
Для медицинских изделий отечественного производства установят ставку НДС 0%.
Взносы ИП 1% за 2022 год уменьшают налог по УСН только после их уплаты. Правила 2023 года на них не распространяются.
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Дата проведения: 5 октября, четверг
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Документы
Комиссия Таможенного Союза: Решение № 878 от 09.12.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/89239 от 19.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин пояснил, как считать налог на сверхприбыль при объединении двух компаний в одну
Правительство РФ: Постановление № 1273 от 19.10.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель
Правительство РФ: Постановление № 1244 от 25.12.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель
Верховный Суд РФ: Обзор судебной практики № от 27.09.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12179@ от 14.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 🏬 Компания на УСН не платит налог на имущество за многоквартирный дом
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/11755@ от 11.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🏬 Компания на УСН не платит налог на имущество за многоквартирный дом
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/12158@ от 20.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❓ Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов нерезидента
Свердловский областной суд: Решение № 72-857/2019 от 30.07.2019
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ФНС РФ: Письмо № СД-3-11/11136@ от 25.08.2023
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