Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5492. На взносы ИП 1% за 2023 год можно уменьшить налог по УСН, когда вам удобнее

Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей могут уменьшать налог по УСН за 2023 или 2024 год – по вашему желанию.

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Независимо от того, когда будут уплачены взносы ИП 1%, уменьшить на них налог на УСН можно в 2023 или в 2024 году.

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Перерасчет налога по ПСН из-за смены адреса должны сделать по заявлению произвольной формы.

Если ФНС молчком делала зачеты из вашей старой переплаты по налогам, ее должны включить в сальдо ЕНС.

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Документы

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ФНС РФ: Письмо № БВ-4-9/12603@ от 03.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68741 от 21.07.2023

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