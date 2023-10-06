«Утренний бухгалтер» № 5492. На взносы ИП 1% за 2023 год можно уменьшить налог по УСН, когда вам удобнее

Независимо от того, когда будут уплачены взносы ИП 1%, уменьшить на них налог на УСН можно в 2023 или в 2024 году.
Перейти на готовый типовой устав юрлицо может в любое время, в том числе при внесении любых изменений в ЕГРЮЛ.
Налоговики хотят побыстрее получить от бизнеса уведомления на имущественные налоги: компаниям рассылают письма.
Бизнес может обжаловать результаты профилактических визитов на портале Госуслуг.
Перерасчет налога по ПСН из-за смены адреса должны сделать по заявлению произвольной формы.
Если ФНС молчком делала зачеты из вашей старой переплаты по налогам, ее должны включить в сальдо ЕНС.
Как отдыхаем в ноябре. Календарь рабочих и нерабочих дней.
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Разборы законов
— Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
— Правила амортизации основных средств. Мини-курс
Основные средства нужно правильно амортизировать, чтобы уменьшать налоги. В мини-курсе понятно и кратко разъясняем правила амортизации основных средств.
— Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.
— Топ-5 типичных ошибок ИП на патенте
Патент для ИП обычно выгоднее других режимов, но его применение таит в себе много нюансов. Перечислим самые частые ошибки ИП на патенте и расскажем, как их избежать.
— Какую отчетность сдавать по договорам ГПХ. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, какую отчетность сдавать по договорам ГПХ и объясняем правила ее заполнения.
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Дата проведения: 9 октября, понедельник
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/13130 от 09.07.2018
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-9/12603@ от 03.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68741 от 21.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Услуги IT-компании в интернете по рекламе готовой еды не учитывают для льготы, даже если заказчик услуг – ИП
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/89689 от 20.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За какие сладкие напитки надо платить акциз
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/89660 от 20.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За какие сладкие напитки надо платить акциз
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/89242 от 19.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Организации без доходов в 2018 и 2019 годах не платят налог на сверхприбыль
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