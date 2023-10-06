«Утренний бухгалтер» № 5492. На взносы ИП 1% за 2023 год можно уменьшить налог по УСН, когда вам удобнее

Независимо от того, когда будут уплачены взносы ИП 1%, уменьшить на них налог на УСН можно в 2023 или в 2024 году.

Перейти на готовый типовой устав юрлицо может в любое время, в том числе при внесении любых изменений в ЕГРЮЛ.

Налоговики хотят побыстрее получить от бизнеса уведомления на имущественные налоги: компаниям рассылают письма.

Бизнес может обжаловать результаты профилактических визитов на портале Госуслуг.

Перерасчет налога по ПСН из-за смены адреса должны сделать по заявлению произвольной формы.

Если ФНС молчком делала зачеты из вашей старой переплаты по налогам, ее должны включить в сальдо ЕНС.

Как отдыхаем в ноябре. Календарь рабочих и нерабочих дней.

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