«Утренний бухгалтер» № 5508. Форму 6-НДФЛ снова изменили, в ней будет больше данных

У бухгалтеров прибавится работы с новой формой 6-НДФЛ. Отчет по новой форме надо будет сдавать за 1 квартал 2024 года.
Внесут изменение в форму и формат представления в электронной форме справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.
ИП не нужно будет отправлять уведомление в налоговую, чтобы стать самозанятыми.
Сразу на 200 базисных пунктов с 13% до 15% выросла ключевая ставка ЦБ.
Что делать, чтобы не оказаться на грани банкротства, узнаете здесь.
Минфин: в общем случае доходы нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%, но есть ряд исключений. Смотрите их в таблице.
В Роструд пошли жалобы от главбухов, которым принудительно бесплатно вменили ведение воинского учета.
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Разборы законов
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.
— Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.
— Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
— Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?
— Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.
🔥 Новое в воинском учете 2023-2024
Научитесь вести воинский учет в своей компании по новым правилам и защитите бизнес от высоких штрафов до 500 тысяч рублей, все новшества 2023-2024 года разберем вместе.
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Новости
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7 По какой ставке НДФЛ облагаются доходы нерезидентов: таблица
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9 Райффайзенбанк разрешил переводить больше 30 тысяч евро в 41 страну
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34 Число операций по системе быстрых платежей выросло на 40%
🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?
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Мероприятия
Налоговая переквалификация договоров
Дата проведения: 31 октября, вторник
Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?
Дата проведения: 31 октября, вторник
Большая встреча бухгалтеров в офисе «Клерка» в Краснодаре. Очно
Дата проведения: 31 октября, вторник
Halloween для HR: 31 октября в Москве пройдет закрытая презентация сервиса TenHunter
Дата проведения: 31 октября, вторник
Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике
Дата проведения: 1 ноября, среда
Основные средства: самое важное в бухгалтерском и налоговом учете для закрытия года
Дата проведения: 1 ноября, среда
График отпусков на 2024 г. в КЭДО EasyDocs
Дата проведения: 2 ноября, четверг
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Документы
Минцифры: Приказ № 449 от 11.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82176 от 29.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какой перечень доходов учитывают для налоговых льгот
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-10396/2020 от 16.06.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-5407/2021 от 12.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-62150/2020 от 24.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-4369/2021 от 27.08.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС17-12853 от 25.09.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф04-8142/2021 от 25.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/72795 от 03.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Техподдержка программ для ЭВМ сама по себе облагается НДС, а в одном комплекте с ПО – не облагается
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