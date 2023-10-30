«Утренний бухгалтер» № 5508. Форму 6-НДФЛ снова изменили, в ней будет больше данных

У бухгалтеров прибавится работы с новой формой 6-НДФЛ. Отчет по новой форме надо будет сдавать за 1 квартал 2024 года.

Внесут изменение в форму и формат представления в электронной форме справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

ИП не нужно будет отправлять уведомление в налоговую, чтобы стать самозанятыми.

Сразу на 200 базисных пунктов с 13% до 15% выросла ключевая ставка ЦБ.

Что делать, чтобы не оказаться на грани банкротства, узнаете здесь.

Минфин: в общем случае доходы нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%, но есть ряд исключений. Смотрите их в таблице.

В Роструд пошли жалобы от главбухов, которым принудительно бесплатно вменили ведение воинского учета.

🔥 Неподготовленность — путь к собственному банкротству Что делать, чтобы не оказаться на грани банкротства? Как защитить свои интересы? Приглашаем вас на бесплатный вебинар «Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?». На вебинаре вы узнаете: ✔️ Как вступить в дело о банкротстве на правах кредитора; ✔️ Какие сроки и основания для включения в РТК и предъявления требования; ✔️ Как оспорить сомнительные требования других кредиторов; ✔️ Контроль и обжалование действий арбитражного управляющего. Будьте внимательны! Неосмотрительные действия и неправильное управление финансами могут привести к банкротству вашей компании и потере всего, за что вы так долго и упорно работали. Вебинар состоится 31 октября в 11:00. Зарегистрируйся бесплатно