Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5508. Форму 6-НДФЛ снова изменили, в ней будет больше данных

Приказ ФНС с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.

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У бухгалтеров прибавится работы с новой формой 6-НДФЛ. Отчет по новой форме надо будет сдавать за 1 квартал 2024 года.

Внесут изменение в форму и формат представления в электронной форме справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

ИП не нужно будет отправлять уведомление в налоговую, чтобы стать самозанятыми.

Сразу на 200 базисных пунктов с 13% до 15% выросла ключевая ставка ЦБ.

Что делать, чтобы не оказаться на грани банкротства, узнаете здесь.

Минфин: в общем случае доходы нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%, но есть ряд исключений. Смотрите их в таблице.

В Роструд пошли жалобы от главбухов, которым принудительно бесплатно вменили ведение воинского учета.

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Документы

Минцифры: Приказ № 449 от 11.05.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82176 от 29.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какой перечень доходов учитывают для налоговых льгот

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-10396/2020 от 16.06.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-5407/2021 от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-62150/2020 от 24.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция

Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-4369/2021 от 27.08.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС17-12853 от 25.09.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф04-8142/2021 от 25.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Что делать, если заказчик не подписывает акт выполненных работ: пошаговая инструкция

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/72795 от 03.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Техподдержка программ для ЭВМ сама по себе облагается НДС, а в одном комплекте с ПО – не облагается

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