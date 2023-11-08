«Утренний бухгалтер» № 5514. Компаниям разрешили не сдавать один отчет в военкомат

Компании больше не обязаны предоставлять в военкоматы до 1 ноября сведения о сотрудниках мужского пола 15 и 16-летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.

На сайте ФНС есть виртуальный помощник, который помогает разобраться с жизненными ситуациями, связанными с использованием ЕНС.

Минфин: не все выплаты физлицам учитывают в расходах для налога на прибыль. Но страховые взносы с этих выплат – учитывают.

Как бухгалтеру работать без ошибок, рисков и штрафов, узнаете здесь.

Суд вынес приговор по делу о продаже должности в УФНС.

С 1 октября 2023 года изменился порядок резервирования средств на едином налоговом счете. Почему имущественные налоги физлица будут списаны с ЕНС, разобрали здесь.

Конституционный суд: сверхурочные надо начислять не просто на голый оклад, а на оклад с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат.

Ежеквартально организации должны сдавать уведомления на имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество). Но по налогу на имущество есть особенность.

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