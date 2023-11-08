«Утренний бухгалтер» № 5514. Компаниям разрешили не сдавать один отчет в военкомат

Компании больше не обязаны предоставлять в военкоматы до 1 ноября сведения о сотрудниках мужского пола 15 и 16-летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
На сайте ФНС есть виртуальный помощник, который помогает разобраться с жизненными ситуациями, связанными с использованием ЕНС.
Минфин: не все выплаты физлицам учитывают в расходах для налога на прибыль. Но страховые взносы с этих выплат – учитывают.
Как бухгалтеру работать без ошибок, рисков и штрафов, узнаете здесь.
Суд вынес приговор по делу о продаже должности в УФНС.
С 1 октября 2023 года изменился порядок резервирования средств на едином налоговом счете. Почему имущественные налоги физлица будут списаны с ЕНС, разобрали здесь.
Конституционный суд: сверхурочные надо начислять не просто на голый оклад, а на оклад с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат.
Ежеквартально организации должны сдавать уведомления на имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество). Но по налогу на имущество есть особенность.
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Разборы законов
— Форма № 19 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.
— Как правильно отразить выплаты при увольнении в 6-НДФЛ. Мини-курс
С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.
— Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
— Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
— Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина
В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.
🔥 Как бухгалтеру работать на УСН в 2024 году и учесть все новшества
Бухгалтеру важно не пропустить законодательные новшества и учесть их в работе. Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете обо всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить налоговые проверки.
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Новости
1 После уточненки по налогу на прибыль придется сдать уточненку по налогу на сверхприбыль
2 По закрытой обособке до конца года надо сдавать декларацию по налогу на прибыль
3 Топовые эксперты обсудят вопросы бухучета и налогообложения на ежегодной национальной бизнес-премии «Практикум»
4 Мораторий на трудовые проверки могут отменить
5 🎓Вебинар. Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии. 9 ноября в 15:00 мск!
6 СПБ Биржа потеряет 1-1,5 млрд рублей в год из-за санкций
7 Нелегалам запретят открывать банковские счета
8 С 1 января надо применять новые правила воинского учета
9 Минус один. Компаниям отменили отчет в военкомат
10 Для перехода на ФСБУ можно использовать данные по МСФО
11 Минфин поддержал электронный перевод ценных бумаг между брокерами
12 МТС отменит плату за раздачу мобильного интернета
13 🎓Вебинар. Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа. 16 ноября в 11:00 мск!
14 Больше 30 млн человек работают с малым и средним бизнесом
15 СПБ биржу покидает Роман Горюнов, он также выйдет из состава совета директоров биржи
16 💥Что бухгалтеру предстоит сдать в ноябре 2023. Ловите табличку
17 В России предложили принять закон о счастье
18 Сервис доставки DHL поднял цены на 35%
19 Заявление на возврат НДФЛ может быть электронным без КЭП
20 Реорганизованная IT-компания не может применять налоговые льготы
21 Средний чек покупки по кредитным картам вырос на 29%
22 Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу возглавил бывший начальник ФАС
23 🛠 Как бухгалтер может сам улучшить ФСБУ, узнайте у соразботчика новых стандартов бухучета Алексея Иванова
24 По годовому налогу на имущество можно не сдавать уведомление по ЕНП
25 ❗ Сверхурочные сотрудникам с окладами ниже МРОТ нельзя считать только от оклада
26 Суд вынес приговор по делу о продаже должности в УФНС
27 Страховые взносы уменьшают базу по налогу на прибыль, даже если они начислены на выплату, которая не идет в расходы
28 Клиенты «Сбера» стали в 40 раз чаще оплачивать покупки по биометрии
29 Чат-бот от ФНС поможет заполнить и сдать уведомление по ЕНП
30 «Почта России» начала отправлять быстрые денежные переводы в Беларусь
31 📝Как исправлять ошибки по новым ФСБУ научит эксперт Эльвира Митюкова
32 При получении процентных доходов из Армении российская компания заплатит налог 10%
33 Совкомбанк собирается выплатить инвесторам 5 млрд рублей дивидендов
34 Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды
35 Минфин назвал опасными инвестиции в иностранные ценные бумаги
36 🔥Ищете хорошую работу? Она вас уже ждет в подборке лучших вакансий дня от «Клерка»
37 Сотрудники стали взыскивать с работодателей миллионные компенсации за увольнение по собственному желанию
38 Мы нашли вам идеальных бухгалтеров - выбирайте
39 🚩 В ТК хотят день России заменить на день революции
🔥Как работать с электронными путевыми листами по новым правилам
Узнаете на вебинаре 9 ноября в 15:00 мск.
Какие вопросы раскроют эксперты:
Электронные путевые листы: нормативная база, старт цифровизации и чего ждать дальше?
Как все работает: титулы, схема обмена и участники.
А это точно нужно? Выгоды, риски и обязательность.
С чего начать: основные шаги по внедрению в бизнес-процессы для бухгалтеров.
Мероприятия
Дата проведения: 8 ноября, среда
Бухгалтерские новшества 23 - 24
Дата проведения: 8 ноября, среда
Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста
Дата проведения: 8 ноября, среда
Корпоративная культура: как создать, управлять и развивать
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Масштабная бухгалтерская онлайн-конференция 10 ноября | Онлайн | c 10 ч до 16ч по Мск
Дата проведения: 10 ноября, пятница
Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора
Дата проведения: 10 ноября, пятница
SberCRM: обзор сервиса от эксперта
Дата проведения: 10 ноября, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5513. Узнать о долгах компании на ЕНС теперь можно на любую дату
Бизнес может получить сведения о состоянии ЕНС на конкретную дату. Раньше такая функция была недоступна.
🔒 Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
🔒 Как правильно отразить выплаты при увольнении в 6-НДФЛ. Мини-курс
С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.
— Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу
Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.
— НДС при возврате аванса в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Учет у продавца
Получая аванс в счет грядущих поставок товаров или услуг, фирма обязана начислить НДС с суммы предоплаты. Но нередко происходят такие случаи, когда аванс получен, а товар не может быть поставлен, изменились условия договора или вовсе произошло его расторжение.
— Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила
К командировочным расходам налоговики проявляют особый интерес, поскольку довольно часто им удается найти, к чему придраться. Пристальнее всего изучают счета из гостиниц. Чтобы расходы не сняли, нужно помнить и прямые нормы НК о том, что запрещено учитывать в расходах, и проявлять профессиональный подход к оценке обоснованности затрат.
🔒 Форма № 19 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.
— Что означают коммерческие расходы в бухгалтерии
Цель любой компании, если она не относится к категории государственного учреждения или некоммерческой организации, получение прибыли. Основным показателем успешной работы является реализация продукции, товаров, услуг. В процессе ее осуществления возникают коммерческие и управленческие расходы. Они не связаны с производством, но необходимы для получения конечного финансового результата.
— Больше не 0%: что нужно знать бизнесу об особенностях налогообложения в ОАЭ
Летом 2023 года в ОАЭ вступил в силу корпоративный налог. Что изменилось в системе налогообложения с его введением, кто должен уплачивать налог и какие есть льготы? Ответы — в статье.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/89072 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При получении процентных доходов из Армении российская компания заплатит налог 10%
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90205 от 21.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/86986 от 12.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды
Росстат: Приказ № 444 от 19.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81210 от 25.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Страховые взносы уменьшают базу по налогу на прибыль, даже если они начислены на выплату, которая не идет в расходы
Минфин РФ: Письмо № 03-00-05/120681 от 12.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41932 от 06.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/109862 от 11.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/87198 от 13.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Реорганизованная IT-компания не может применять налоговые льготы
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