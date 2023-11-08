Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5514. Компаниям разрешили не сдавать один отчет в военкомат

Правительство внесло поправки в Положение о воинском учете.

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Компании больше не обязаны предоставлять в военкоматы до 1 ноября сведения о сотрудниках мужского пола 15 и 16-летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.

На сайте ФНС есть виртуальный помощник, который помогает разобраться с жизненными ситуациями, связанными с использованием ЕНС.

Минфин: не все выплаты физлицам учитывают в расходах для налога на прибыль. Но страховые взносы с этих выплат – учитывают.

Как бухгалтеру работать без ошибок, рисков и штрафов, узнаете здесь.

Суд вынес приговор по делу о продаже должности в УФНС.

С 1 октября 2023 года изменился порядок резервирования средств на едином налоговом счете. Почему имущественные налоги физлица будут списаны с ЕНС, разобрали здесь.

Конституционный суд: сверхурочные надо начислять не просто на голый оклад, а на оклад с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат.

Ежеквартально организации должны сдавать уведомления на имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество). Но по налогу на имущество есть особенность.

💥 Совет от редакции: обо всех бухгалтерских новшествах, которые ждут вас в 2024 году, узнаете на бесплатном вебинаре. Он пройдет с 8 по 10 ноября в 10:00 мск.

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Разборы законов

Форма № 19 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.

Как правильно отразить выплаты при увольнении в 6-НДФЛ. Мини-курс

С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.

🔥 Как бухгалтеру работать на УСН в 2024 году и учесть все новшества

Бухгалтеру важно не пропустить законодательные новшества и учесть их в работе. Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете обо всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить налоговые проверки.

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Новости

1 После уточненки по налогу на прибыль придется сдать уточненку по налогу на сверхприбыль

2 По закрытой обособке до конца года надо сдавать декларацию по налогу на прибыль

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4 Мораторий на трудовые проверки могут отменить

5 🎓Вебинар. Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии. 9 ноября в 15:00 мск!

6 СПБ Биржа потеряет 1-1,5 млрд рублей в год из-за санкций

7 Нелегалам запретят открывать банковские счета

8 С 1 января надо применять новые правила воинского учета

9 Минус один. Компаниям отменили отчет в военкомат

10 Для перехода на ФСБУ можно использовать данные по МСФО

11 Минфин поддержал электронный перевод ценных бумаг между брокерами

12 МТС отменит плату за раздачу мобильного интернета

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16 💥Что бухгалтеру предстоит сдать в ноябре 2023. Ловите табличку

17 В России предложили принять закон о счастье

18 Сервис доставки DHL поднял цены на 35%

19 Заявление на возврат НДФЛ может быть электронным без КЭП

20 Реорганизованная IT-компания не может применять налоговые льготы

21 Средний чек покупки по кредитным картам вырос на 29%

22 Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу возглавил бывший начальник ФАС

23 🛠 Как бухгалтер может сам улучшить ФСБУ, узнайте у соразботчика новых стандартов бухучета Алексея Иванова

24 По годовому налогу на имущество можно не сдавать уведомление по ЕНП

25 ❗ Сверхурочные сотрудникам с окладами ниже МРОТ нельзя считать только от оклада

26 Суд вынес приговор по делу о продаже должности в УФНС

27 Страховые взносы уменьшают базу по налогу на прибыль, даже если они начислены на выплату, которая не идет в расходы

28 Клиенты «Сбера» стали в 40 раз чаще оплачивать покупки по биометрии

29 Чат-бот от ФНС поможет заполнить и сдать уведомление по ЕНП

30 «Почта России» начала отправлять быстрые денежные переводы в Беларусь

31 📝Как исправлять ошибки по новым ФСБУ научит эксперт Эльвира Митюкова

32 При получении процентных доходов из Армении российская компания заплатит налог 10%

33 Совкомбанк собирается выплатить инвесторам 5 млрд рублей дивидендов

34 Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды

35 Минфин назвал опасными инвестиции в иностранные ценные бумаги

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🔥Как работать с электронными путевыми листами по новым правилам

Узнаете на вебинаре 9 ноября в 15:00 мск.

Какие вопросы раскроют эксперты:

  • Электронные путевые листы: нормативная база, старт цифровизации и чего ждать дальше?

  • Как все работает: титулы, схема обмена и участники.

  • А это точно нужно? Выгоды, риски и обязательность.

  • С чего начать: основные шаги по внедрению в бизнес-процессы для бухгалтеров.

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IT Recruiting - HR Forum 2023

Дата проведения: 8 ноября, среда

Бухгалтерские новшества 23 - 24

Дата проведения: 8 ноября, среда

Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста

Дата проведения: 8 ноября, среда

Корпоративная культура: как создать, управлять и развивать

Дата проведения: 9 ноября, четверг

Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний

Дата проведения: 9 ноября, четверг

Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии

Дата проведения: 9 ноября, четверг

Масштабная бухгалтерская онлайн-конференция 10 ноября | Онлайн | c 10 ч до 16ч по Мск

Дата проведения: 10 ноября, пятница

Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора

Дата проведения: 10 ноября, пятница

SberCRM: обзор сервиса от эксперта

Дата проведения: 10 ноября, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5513. Узнать о долгах компании на ЕНС теперь можно на любую дату

Бизнес может получить сведения о состоянии ЕНС на конкретную дату. Раньше такая функция была недоступна.

🔒 Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

🔒 Как правильно отразить выплаты при увольнении в 6-НДФЛ. Мини-курс

С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.

Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу

Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.

НДС при возврате аванса в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Учет у продавца

Получая аванс в счет грядущих поставок товаров или услуг, фирма обязана начислить НДС с суммы предоплаты. Но нередко происходят такие случаи, когда аванс получен, а товар не может быть поставлен, изменились условия договора или вовсе произошло его расторжение.

Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила

К командировочным расходам налоговики проявляют особый интерес, поскольку довольно часто им удается найти, к чему придраться. Пристальнее всего изучают счета из гостиниц. Чтобы расходы не сняли, нужно помнить и прямые нормы НК о том, что запрещено учитывать в расходах, и проявлять профессиональный подход к оценке обоснованности затрат.

🔒 Форма № 19 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.

Что означают коммерческие расходы в бухгалтерии

Цель любой компании, если она не относится к категории государственного учреждения или некоммерческой организации, получение прибыли. Основным показателем успешной работы является реализация продукции, товаров, услуг. В процессе ее осуществления возникают коммерческие и управленческие расходы. Они не связаны с производством, но необходимы для получения конечного финансового результата.

Больше не 0%: что нужно знать бизнесу об особенностях налогообложения в ОАЭ

Летом 2023 года в ОАЭ вступил в силу корпоративный налог. Что изменилось в системе налогообложения с его введением, кто должен уплачивать налог и какие есть льготы? Ответы — в статье.

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Как арендодателю раскрыть информацию об аренде в бухгалтерской отчетности

Как ИП сэкономить на налогах в 2024 году

Работник отказывается получать повестку в военкомат: что делать

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Как составить график документооборота организации: пошаговая инструкция

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Как списать разницу между реальной и условной суммой на специальном счете?

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О порядке упрощенной схемы декларирования соответствия. Что это значит

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/89072 от 18.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При получении процентных доходов из Армении российская компания заплатит налог 10%

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90205 от 21.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/86986 от 12.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды

Росстат: Приказ № 444 от 19.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81210 от 25.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Страховые взносы уменьшают базу по налогу на прибыль, даже если они начислены на выплату, которая не идет в расходы

Минфин РФ: Письмо № 03-00-05/120681 от 12.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41932 от 06.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/109862 от 11.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/87198 от 13.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Реорганизованная IT-компания не может применять налоговые льготы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/115606 от 25.11.2022

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В Трибуне бухгалтеры обсуждают сов и осуждают жаворонков🦉

Жаворонкам часто приходится заставлять себя бодрствовать по вечерам, когда хочется лечь, например, в 19:00-20:00. А совам, наоборот очень хочется спать по утрам. Бухгалтеры в Трибуне обсуждают свой режим дня.

Должна ли наша организация удерживать НДФЛ с выплат физлицам?

Добрый день. Перечислили физлицу не сотруднику организации выплату по досудебной претензии и компенсацию морального ущерба за нарушение сроков исполнения заказа. Вопрос: наша организация должна удержать НДФЛ как налоговый агент? С каких выплат? Если да, то в 6-НДФЛ надо отражать эти выплаты?

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