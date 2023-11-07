«Утренний бухгалтер» № 5513. Узнать о долгах компании на ЕНС теперь можно на любую дату

Если раньше в ИФНС выдавали только справки о ЕНС по состоянию на дату их формирования, то теперь инспекторы выдают сведения о задолженности на конкретную дату.

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить подлинность паспортов.

Бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности освободят от НДС.

Минфин: НДС с компенсации арендодателю не идет на вычет, даже если есть счет-фактура.

Как упростить работу с авансовыми отчетами и организацией командировок, узнаете здесь.

С 1 января 2024 года будет применяться новая форма налогового расчета доходов иностранных организаций.

Как первичные документы нужны для учета командировочных расходов и как провести эти расходы в бухучете, узнаете здесь.

Вклад в имущество организации не облагается налогом на прибыль.

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