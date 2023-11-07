Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5513. Узнать о долгах компании на ЕНС теперь можно на любую дату

Бизнес может получить сведения о состоянии ЕНС на конкретную дату. Раньше такая функция была недоступна.

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Если раньше в ИФНС выдавали только справки о ЕНС по состоянию на дату их формирования, то теперь инспекторы выдают сведения о задолженности на конкретную дату.

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить подлинность паспортов.

Бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности освободят от НДС.

Минфин: НДС с компенсации арендодателю не идет на вычет, даже если есть счет-фактура.

Как упростить работу с авансовыми отчетами и организацией командировок, узнаете здесь.

С 1 января 2024 года будет применяться новая форма налогового расчета доходов иностранных организаций.

Как первичные документы нужны для учета командировочных расходов и как провести эти расходы в бухучете, узнаете здесь.

Вклад в имущество организации не облагается налогом на прибыль.

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Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.

Кто и зачем должен применять ПБУ 18/02. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.

Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс

Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.

🔥 Новое в воинском учете 2023-2024

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🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?

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Чтобы не вводить в заблуждение налоговиков и налогоплательщиков, ФНС выпустила новое письмо.

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Документы

Центральный банк РФ: Указание № 3894-У от 11.12.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53648 от 09.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Установка дешевых кондиционеров не идет в расходы при УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/14471 от 02.03.2021

Минфин РФ: Письмо № 27-05-16/107483 от 29.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 27-05-11/107475 от 29.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/20041 от 10.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/96723 от 06.10.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11549@ от 11.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Второй ИИС не помешает получить инвестиционный вычет, если он был открыт по ошибке

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/635 от 07.12.2012

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-24625/11-90-105 от 04.04.2012

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II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Какая сумма указывается в уведомлении: страховые минус переплата или только страховые?

Добрый день. Неверно посчитала страховые взносы. Не учла, льготный тариф взносов. На енс заплатила чуть больше в августе и сентябре. (В ооо один сотрудник). РСВ сдала уже с верными цифрами. Подскажите. Сейчас в уведомлении писать сумму страховых минус сумма переплаты? Или просто сумму страховых за октябрь?

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