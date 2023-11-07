«Утренний бухгалтер» № 5513. Узнать о долгах компании на ЕНС теперь можно на любую дату

Если раньше в ИФНС выдавали только справки о ЕНС по состоянию на дату их формирования, то теперь инспекторы выдают сведения о задолженности на конкретную дату.
На портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить подлинность паспортов.
Бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности освободят от НДС.
Минфин: НДС с компенсации арендодателю не идет на вычет, даже если есть счет-фактура.
Как упростить работу с авансовыми отчетами и организацией командировок, узнаете здесь.
С 1 января 2024 года будет применяться новая форма налогового расчета доходов иностранных организаций.
Как первичные документы нужны для учета командировочных расходов и как провести эти расходы в бухучете, узнаете здесь.
Вклад в имущество организации не облагается налогом на прибыль.
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— Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
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Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.
— Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
🔥 Новое в воинском учете 2023-2024
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🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?
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Мероприятия
Договор ЕАЭС: как правильно рассчитать налоги и не допустить ошибок
Дата проведения: 7 ноября, вторник
Дата проведения: 8 ноября, среда
Бухгалтерские новшества 23 - 24
Дата проведения: 8 ноября, среда
Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста
Дата проведения: 8 ноября, среда
Корпоративная культура: как создать, управлять и развивать
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Статьи
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Известная фраза «заплати налоги и спи спокойно» актуальна на все времена. Но до уплаты налоги надо еще правильно посчитать, а еще на них хочется сэкономить. Самодеятельность при оптимизации налогов приводит к плачевным последствиям, устранять которые будут профессионалы — налоговые юристы и юридические компании. Поможем вам выбрать — к кому обратиться.
— Кассовая книга: как вести, хранить, образец
Все операции с наличными денежными средствами должны фиксироваться не только кассовыми ордерами, но в сводном документе – кассовой книге. В ней отражаются сведения о приходных и расходных операциях, а также общий оборот наличных денег в течение каждого рабочего дня. Кто должен вести кассовую книгу и как заполняется этот документ, читайте в статье.
— Сальдо на 19 счете: что с ним делать в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Скоро наступит жаркая пора сдачи отчетности, и мы готовим ряд статей, которые окажутся под рукой, и могут стать полезными на данном этапе. Сегодня напомним вам важные нюансы, о которых нужно помнить, подготавливаясь к сдаче декларации по НДС. Поговорим о праве налогоплательщика на вычет по входному НДС, основных условиях его применения и сроках переноса.
— У работника накопились неиспользованные дни отпуска за предыдущие годы: что делать?
У работника накопились неиспользованные оплачиваемые отпуска за предыдущие годы. В график отпусков на 2023 год был включен только полагающийся в 2023 г. отпуск без учета ранее не использованных дней за предыдущие годы. Может ли сотрудник использовать оставшиеся периоды отпусков прошлых лет в текущем году? Как их оформить? Можно ли перенести эти дни дальше на 2024 г. или получить денежную компенсацию?
— Ошибка в паспортных данных работника в РСВ: как исправить
Если в РСВ будут ошибки, от ИФНС придет уведомление о расхождении данных. Если неверно указан СНИЛС, отчет вообще «не пройдет» с формулировкой «у вас нет работника с такими данными». Если ошибка в паспортных данных, в уведомлении будет указан СНИЛС работника, в паспортных данных которого есть ошибка.
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Документы
Центральный банк РФ: Указание № 3894-У от 11.12.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53648 от 09.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Установка дешевых кондиционеров не идет в расходы при УСН
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/14471 от 02.03.2021
Минфин РФ: Письмо № 27-05-16/107483 от 29.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 27-05-11/107475 от 29.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/20041 от 10.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/96723 от 06.10.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11549@ от 11.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Второй ИИС не помешает получить инвестиционный вычет, если он был открыт по ошибке
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/635 от 07.12.2012
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-24625/11-90-105 от 04.04.2012
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