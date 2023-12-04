«Утренний бухгалтер» № 5532. Утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

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🔥Подготовка к формированию отчетности за год До окончания года остался почти один месяц. Месяц, чтобы успеть запросить отчетные документы у поставщиков, провести сверку данных учета, инвентаризировать активы и обязательства, внести исправления в регистры и максимально подготовиться к составлению годовой отчетности. Как успешно закрыть год и составить бухгалтерскую и налоговую отчетность – разберем на вебинаре. Программа: Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности.

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