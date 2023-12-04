«Утренний бухгалтер» № 5532. Утверждены контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

Вышло письмо ФНС с контрольными соотношениями: норма про КС для уведомлений в НК заработала с 1 октября.
Роструд: совместительство на 0,5 ставки считается неполным рабочим временем. В ЕФС-1 для этого будет специальный код.
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У бизнеса заканчиваются деньги, чтобы продолжать «зарплатную гонку». В сентябре рост реальных зарплат замедлился до 7,2%.
Как юридическому лицу платить самозанятым, чтобы не создавать себе проблем, узнаете здесь.
Минтруд: подарки сотрудникам не облагаются взносами на травматизм, если они не за труд, а в честь праздника.
Властям предложили установить нулевой НДС на елки и мандарины.
🔥Подготовка к формированию отчетности за год
До окончания года остался почти один месяц. Месяц, чтобы успеть запросить отчетные документы у поставщиков, провести сверку данных учета, инвентаризировать активы и обязательства, внести исправления в регистры и максимально подготовиться к составлению годовой отчетности. Как успешно закрыть год и составить бухгалтерскую и налоговую отчетность – разберем на вебинаре.
Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности.
Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухучете.
Отражение финансового результата деятельности организации.
Проведение сверки данных бухучета, инвентаризация активов и обязательств.
Состав бухгалтерской отчетности. Контрольные соотношения.
Исправление ошибок в налоговом учете.
Состав налоговой отчетности. Сроки сдачи. Контрольные соотношения.
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Разборы законов
— В каком формате передавать документы через ЭДО. Можно ли использовать pdf. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, в каких форматах можно передавать документы через ЭДО.
— Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год. Мини-курс
Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.
— Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить
После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов.
🔥Как подготовиться к отчетности за 2023 год за один день и узнать обо всех грядущих изменениях 2024?
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Онлайн‑конференция «Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Новое в бюджетном учете»
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Вакансии
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33277 от 29.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/107902 от 13.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/107809 от 13.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94324 от 04.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/94217 от 04.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/94335 от 04.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/91908 от 27.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/91782 от 27.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90974 от 25.09.2023
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