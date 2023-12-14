«Утренний бухгалтер» № 5540. Какие отчеты сдавать в январе, что изменится в УСН-2024, юридические адреса не отменят

В следующем году будут новые лимиты дохода по УСН, новые книги учета: собрали пять изменений по УСН-2024.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

По мнению Минфина, без юридического адреса обойтись нельзя, на него отправляют письма, а еще по нему проводят обыски.

Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года, смотрите список.

Работодателям нужно не забыть до 18 декабря утвердить график отпусков. Как это сделать в 1С:ЗУП, проиструктировали на официальном сайте компании.

Что нужно учесть для подготовки годовой отчетности за 2023 год, узнаете из обзора.

Минфин: с 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%.

ФНС: подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы.