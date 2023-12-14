«Утренний бухгалтер» № 5540. Какие отчеты сдавать в январе, что изменится в УСН-2024, юридические адреса не отменят

В следующем году будут новые лимиты дохода по УСН, новые книги учета: собрали пять изменений по УСН-2024.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
По мнению Минфина, без юридического адреса обойтись нельзя, на него отправляют письма, а еще по нему проводят обыски.
Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года, смотрите список.
Работодателям нужно не забыть до 18 декабря утвердить график отпусков. Как это сделать в 1С:ЗУП, проиструктировали на официальном сайте компании.
Что нужно учесть для подготовки годовой отчетности за 2023 год, узнаете из обзора.
Минфин: с 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%.
ФНС: подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы.
🔥Как развиваться в бухгалтерии маркетплейсов, не уходя из найма
Чтобы пошагово освоить бухгалтерию маркетплейсов, но не менять основную работу, надо разбираться в нюансах учета, знать, где и как привлекать клиентов, встраивать подработку в основной график и грамотно совмещать. А это все требует времени и огромных усилий.
Приходите сегодня в 19:00 по Москве на открытый урок бухгалтера-практика Ксении Червенко, где вы за три часа получите систему конкретных действий: с чего начать, как избежать ошибок на старте, какие услуги оказывать, где брать клиентов, как выйти на первый доход и сформировать стабильный заработок.
Не упустите возможность получить пошаговый план старта и развития в перспективном направлении, чтобы начать действовать сразу после урока. Пока это бесплатно.
Реклама: ООО «РАЙТ КОНСАЛТИНГ», ИНН 780640559, erid: LjN8K63iG
Разборы законов
— Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?
— Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс
За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.
— Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
— Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
— Как узнать свой стаж для пенсии. Мини-курс
Разберем, какие периоды входят в стаж, как его узнать, куда обращаться и что делать. если стаж посчитан неверно.
🔥Хотите знать обо всех изменениях для бухгалтера и кадровика?
Срочно запишитесь на новый курс от «Клерка». Мы собрали все самые важные изменения в одном курсе. Старт обучения с 1 января.
Официальное удостоверение Рособрнадзора о повышении квалификации и знания, без которых вы не сможете работать в 2024 году — гарантируем. Пока скидка на курс 25%!
Новости
1 ФНС не откажется от уведомлений по ЕНП на имущественные налоги бизнеса
2 Юрадрес нужен, чтобы отправлять туда письма и проводить обыски. Отменять его не будут
3 Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль
4 Пользователям Госуслуг разрешат участвовать в распределении бюджетных средств
5 Субсидия на возмещение недополученных доходов облагается НДС
6 Каждый восьмой человек собирается начать свой бизнес в 2024 году
7 И снова яйца. Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
8 🎓Вебинар: топ претензий ФНС в 2023-2024. Принципы законного дробления. 14 декабря в 14:30 мск!
9 Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор
10 В 2024 году число самозанятых вырастет до 10 млн
11 ⏰ Уже завтра состоится «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Успейте забрать свой билет!
12 Роскомнадзор хочет заблокировать поискового робота GPTBot
13 💊 Новый курс от «Клерка» поможет бухгалтерам и кадровикам встретить изменения 2024 года без стресса!
14 Лауреаты премий в области культуры могут не платить НДФЛ
15 Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года
16 Как сформировать график отпусков в 1С:ЗУП
17 Госкомпании будут тратить 70% своего IT-бюджета на сторонних разработчиков
18 Депутаты предложили снизить стаж для досрочного выхода на пенсию
19 Пошлина за импорт вейпов вырастет с 0 до 5%
20 ФНС арестовала счета компании «Виар Тикет» певца Сосо Павлиашвили
21 С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%
22 🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
23 В налоговом мониторинге будут участвовать 573 компании
24 Участникам СВО продлили кредитные каникулы на один год
25 Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы
26 В туристических районах Венесуэлы начали принимать карты «Мир»
27 «Цифра брокер» принудительно конвертирует валюту, если на счетах будет меньше 1 тысячи долларов или евро
28 Госдума разрешила наружную рекламу российского вина
29 Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до конца 2024 года
30 🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!
31 В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
32 Резидент ТОР с обособкой не имеет права на пониженную ставку налога на прибыль
33 🌺 Поменяли книгу по УСН, скоро поменяют ЕФС-1, в регионах меняют льготы по УСН: разъяснения экспертов
34 85% ипотечных сделок заключаются в электронной форме
35 Депутаты продлят дачную амнистию до 2031 года
36 Автодилеры рискуют обанкротиться в 2024 году
🔥Ждем вас сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!
Целый день до самого вечера перед вами будут выступать лучшие спикеры старны, чтобы вы смогли без ошибок закрыть 2023 год и узнать все новые бухгалтерские правила 2024 года.
Мы сделали специальный тариф на онлайн билет всего за 999 рублей.
Проведите этот день вместе с нами!
Мероприятия
Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Бухгалтерская конференция «Клерка» в Краснодаре
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: подводим итоги и смотрим, что делать дальше
Дата проведения: 14 декабря, четверг
ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов
Дата проведения: 14 декабря, четверг
20 фишек 1С:Документооборот, которые действительно работают
Дата проведения: 14 декабря, четверг
ФСБУ. Что учесть при составлении бухотчетности за 2023 год и учетной политики-2024
Дата проведения: 14 декабря, четверг
ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Штрафы за ошибки в воинском учете: как избежать. Кадровые изменения-2024. ЕФС-1
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Годовая отчетность. НДС. Налог на прибыль
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Дата проведения: 15 декабря, пятница
Статьи
🔒 Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
— «Утренний бухгалтер» № 5539. Налоговики разрешили бухгалтерам не заполнять IV раздел КУДиР за 2023 год
С 2024 года по УСН будет новая книга учета доходов и расходов. Там нет раздела IV вообще.
🔒 Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
🔒 Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс
За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.
🔒 Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?
Блоги компаний
Ответственность самозанятого за невыставленный чек
Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества
Изменения трудового законодательства, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
Дивиденды 2024: сколько платить и как отчитываться
Бухгалтер на фрилансе: 5 шагов к удаленке
Как отличить финансовую аренду от операционной
5 вредных советов по оформлению командировок для руководителей
Диалог с иностранцем по открытию бизнеса в РФ
Не наломайте дров: как оплатить услуги самозанятого юрлицу
Открываете свой бизнес? Что нужно знать про основные требования 54-ФЗ
🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!
Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ
⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету
Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности
Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Младший HR BR Зарплата от 90000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер товаровед Зарплата от 70000 до 120000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер (НКО) Зарплата от 180000 ₽, Москва, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Старший налоговый консультант Зарплата от 100000 до 100010 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер по заработной плате Зарплата не указана, Курск, Полный день
— Главный бухгалтер в аутсорсинговую компанию Зарплата от 70000 до 90000 ₽, Евпатория, Полный день
— Менеджер активных продаж в отдел сырья и упаковки Зарплата от 100000 до 100000 ₽, Челябинск, Полный день
— Главный бухгалтер в аутсорсинговую компанию Зарплата от 60000 до 80000 ₽, Пятигорск, Полный день
— Бухгалтер-операционист Зарплата от 70000 до 80000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 30000 до 40000 ₽, Псков, Гибкий график
— Специалист по организации и нормированию труда Зарплата от 75000 до 75000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 51750 до 57500 ₽, Уфа, Полный день
— Бухгалтер по заработной плате Зарплата от 20000 ₽, Удаленно, Гибкий график
— Продавец-консультант Зарплата от 55000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 35000 ₽, Самара, Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 60000 до 70000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Курьер Зарплата от 40000 до 40000 ₽, Москва, Гибкий график
— Главный бухгалтер Зарплата от 90000 до 110000 ₽, Москва, Полный день
— Генеральный директор Зарплата от 100000 до 100000 ₽, Химки, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Финансист, Главный бухгалтер (удаленная работа)
— Главный бухгалтер (удаленная работа)
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
Чайники и смартфоны на балансе: когда бизнес-покупки заставляют налоговиков улыбаться
Новая форма договора цифрового рубля. Что изменилось
Новые правила для провайдеров хостинга. Какие обязанности появились у провайдеров?
Единый производственный процесс – повод для переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые
Приказ о полной «зачистке» интернета. Новый приказ Минцифры и Роскомнадзора
СКЭС Верховного Суда РФ пересматривает спор о банковских комиссиях
С февраля 2024 года за утечку персональных данных штраф до 500 млн рублей
Усугубление сложности повышения ПИТ. Преодоление проблемы
Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом
Добро и зло, и я. То ли злой, то ли добрый
Можно ли вернуть ошибочно оплаченные взносы по ФСС НС?
От нуля до героя: истории успеха предпринимателей, которые грамотно использовали кредиты
Необходимо ли писать заявление для зачета и снижения патентного взноса?
Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR
Можно ли уменьшить патент до полной суммы фиксированных взносов?
Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания
Должен ли сотрудник получить зарплату, находясь в отпуске?
Как повысить рентабельность? 5 стратегий
Когда еще могут запросить РКМ? Кому и когда заполнять
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108414 от 14.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Резидент ТОР с обособкой не имеет права на пониженную ставку налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110282 от 17.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/16016 от 27.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/2235 от 16.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/21160 от 14.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/32383 от 22.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/53301 от 05.07.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/97243 от 30.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7086 от 03.02.2022
Последние темы форума
— Заключение трудового договора с нерезидентом
— Заявление от ПФ по сотруднику пенсионеру
— Заполнение заявление на получение патента
— Маркировка Спецодежда и обувь для перепродажи
— Повышение оклада с 01.01.2024 в связи с повышением МРОТ
— Услуги оператору сотовой связи Белоруссии
— Начисление зарплаты сотрудникам, работающим по графику 2/2
— Переход на упрощенную декларацию
— Уменьшена стоимость ОС доп соглашение
— Как отразить в 1С предоставление ежегодного отпуска в зоне проживания с льготным статусом
— Как исправить ставку НДС в отгрузке прошлого периода?
— Оформление патента Главное за день про то, что поможет вам в работе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Комментарии