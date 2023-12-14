Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5540. Какие отчеты сдавать в январе, что изменится в УСН-2024, юридические адреса не отменят

Подготовили для бухгалтеров новостные обзоры по изменениям-2024, Минфин против отмены юрадресов.

В следующем году будут новые лимиты дохода по УСН, новые книги учета: собрали пять изменений по УСН-2024.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

По мнению Минфина, без юридического адреса обойтись нельзя, на него отправляют письма, а еще по нему проводят обыски.

Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года, смотрите список.

Работодателям нужно не забыть до 18 декабря утвердить график отпусков. Как это сделать в 1С:ЗУП, проиструктировали на официальном сайте компании.

Что нужно учесть для подготовки годовой отчетности за 2023 год, узнаете из обзора.

Минфин: с 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%.

ФНС: подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы.

🔥Как развиваться в бухгалтерии маркетплейсов, не уходя из найма

Чтобы пошагово освоить бухгалтерию маркетплейсов, но не менять основную работу, надо разбираться в нюансах учета, знать, где и как привлекать клиентов, встраивать подработку в основной график и грамотно совмещать. А это все требует времени и огромных усилий.

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Разборы законов

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс

За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.

Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

Как узнать свой стаж для пенсии. Мини-курс

Разберем, какие периоды входят в стаж, как его узнать, куда обращаться и что делать. если стаж посчитан неверно.

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Новости

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4 Пользователям Госуслуг разрешат участвовать в распределении бюджетных средств

5 Субсидия на возмещение недополученных доходов облагается НДС

6 Каждый восьмой человек собирается начать свой бизнес в 2024 году

7 И снова яйца. Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц

8 🎓Вебинар: топ претензий ФНС в 2023-2024. Принципы законного дробления. 14 декабря в 14:30 мск!

9 Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор

10 В 2024 году число самозанятых вырастет до 10 млн

11 ⏰ Уже завтра состоится «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Успейте забрать свой билет!

12 Роскомнадзор хочет заблокировать поискового робота GPTBot

13 💊 Новый курс от «Клерка» поможет бухгалтерам и кадровикам встретить изменения 2024 года без стресса!

14 Лауреаты премий в области культуры могут не платить НДФЛ

15 Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

16 Как сформировать график отпусков в 1С:ЗУП

17 Госкомпании будут тратить 70% своего IT-бюджета на сторонних разработчиков

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19 Пошлина за импорт вейпов вырастет с 0 до 5%

20 ФНС арестовала счета компании «Виар Тикет» певца Сосо Павлиашвили

21 С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%

22 🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!

23 В налоговом мониторинге будут участвовать 573 компании

24 Участникам СВО продлили кредитные каникулы на один год

25 Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

26 В туристических районах Венесуэлы начали принимать карты «Мир»

27 «Цифра брокер» принудительно конвертирует валюту, если на счетах будет меньше 1 тысячи долларов или евро

28 Госдума разрешила наружную рекламу российского вина

29 Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до конца 2024 года

30 🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

31 В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

32 Резидент ТОР с обособкой не имеет права на пониженную ставку налога на прибыль

33 🌺 Поменяли книгу по УСН, скоро поменяют ЕФС-1, в регионах меняют льготы по УСН: разъяснения экспертов

34 85% ипотечных сделок заключаются в электронной форме

35 Депутаты продлят дачную амнистию до 2031 года

36 Автодилеры рискуют обанкротиться в 2024 году

🔥Ждем вас сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

Целый день до самого вечера перед вами будут выступать лучшие спикеры старны, чтобы вы смогли без ошибок закрыть 2023 год и узнать все новые бухгалтерские правила 2024 года.

Мы сделали специальный тариф на онлайн билет всего за 999 рублей.

Участвовать онлайн

Проведите этот день вместе с нами!

Мероприятия

Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Бухгалтерская конференция «Клерка» в Краснодаре

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: подводим итоги и смотрим, что делать дальше

Дата проведения: 14 декабря, четверг

ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов

Дата проведения: 14 декабря, четверг

20 фишек 1С:Документооборот, которые действительно работают

Дата проведения: 14 декабря, четверг

ФСБУ. Что учесть при составлении бухотчетности за 2023 год и учетной политики-2024

Дата проведения: 14 декабря, четверг

ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Штрафы за ошибки в воинском учете: как избежать. Кадровые изменения-2024. ЕФС-1

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Годовая отчетность. НДС. Налог на прибыль

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Обзор SberCRM для сферы услуг

Дата проведения: 15 декабря, пятница

Статьи

🔒 Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

«Утренний бухгалтер» № 5539. Налоговики разрешили бухгалтерам не заполнять IV раздел КУДиР за 2023 год

С 2024 года по УСН будет новая книга учета доходов и расходов. Там нет раздела IV вообще.

🔒 Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

🔒 Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс

За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.

🔒 Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

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Путевой лист автобуса и ЭПЛ

Ответственность самозанятого за невыставленный чек

Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

Изменения трудового законодательства, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Дивиденды 2024: сколько платить и как отчитываться

Бухгалтер на фрилансе: 5 шагов к удаленке

Как отличить финансовую аренду от операционной

5 вредных советов по оформлению командировок для руководителей

Диалог с иностранцем по открытию бизнеса в РФ

Не наломайте дров: как оплатить услуги самозанятого юрлицу

Открываете свой бизнес? Что нужно знать про основные требования 54-ФЗ

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!

Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ

⚡Новый курс который защитит вас от штрафов! Все изменения 2024 года по налогам, отчетности, ФСБУ и воинскому учету

Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности

Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции

Как бизнесу закрыть год: 10 важных задач декабря

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Младший HR BR Зарплата от 90000 ₽, Москва, Полный день

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Генеральный директор Зарплата от 100000 до 100000 ₽, Химки, Полный день

Резюме

Трибуна

Чайники и смартфоны на балансе: когда бизнес-покупки заставляют налоговиков улыбаться

Новая форма договора цифрового рубля. Что изменилось

Новые правила для провайдеров хостинга. Какие обязанности появились у провайдеров?

Единый производственный процесс – повод для переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые

Приказ о полной «зачистке» интернета. Новый приказ Минцифры и Роскомнадзора

СКЭС Верховного Суда РФ пересматривает спор о банковских комиссиях

С февраля 2024 года за утечку персональных данных штраф до 500 млн рублей

Усугубление сложности повышения ПИТ. Преодоление проблемы

Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом

Добро и зло, и я. То ли злой, то ли добрый

Можно ли вернуть ошибочно оплаченные взносы по ФСС НС?

От нуля до героя: истории успеха предпринимателей, которые грамотно использовали кредиты

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Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

Можно ли уменьшить патент до полной суммы фиксированных взносов?

Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания

Должен ли сотрудник получить зарплату, находясь в отпуске?

Как повысить рентабельность? 5 стратегий

Когда еще могут запросить РКМ? Кому и когда заполнять

Как в 1С учесть удержание вознаграждения платежной системы?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108414 от 14.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Резидент ТОР с обособкой не имеет права на пониженную ставку налога на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110282 от 17.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/16016 от 27.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/2235 от 16.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/21160 от 14.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/32383 от 22.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/53301 от 05.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/97243 от 30.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7086 от 03.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/60503 от 29.06.2023

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Ндфл с зп декабря

Акты сверки

Начисление зарплаты сотрудникам, работающим по графику 2/2

Переход на упрощенную декларацию

Уменьшена стоимость ОС доп соглашение

Как отразить в 1С предоставление ежегодного отпуска в зоне проживания с льготным статусом

Как исправить ставку НДС в отгрузке прошлого периода?

Оформление патента

РАССЫЛКА422 323 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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