«Утренний бухгалтер» № 5539. Налоговики разрешили бухгалтерам не заполнять IV раздел КУДиР за 2023 год

С 1 января 2024 года упрощенцы будут вести новые КУДиР. В новой форме не предусмотрен раздела IV. В книге за 2023 год он есть, но его можно не заполнять.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Эксперты рассказали, как в 1С:Бухгалтерии 8 выполнить быструю проверку уведомлений об исчисленных суммах налогов.

Политические партии добились для себя упрощенного бухучета без сложных норм ФСБУ.

Центробанк: мошенники предлагают проверить подлинность пятитысячных купюр и похищают деньги с банковского счета.

Как выбрать подходящую программу 1С и на что обратить внимание, узнаете из обзора.

Новая форма 6-НДФЛ: в разделе 1 надо будет указывать налог нарастающим итогом, как и в разделе 2.

Совет от редакции: в 2024 году при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Как подготовиться, узнаете на бесплатном вебинаре уже сегодня 13 декабря в 11:00 мск. Записаться.