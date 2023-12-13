«Утренний бухгалтер» № 5539. Налоговики разрешили бухгалтерам не заполнять IV раздел КУДиР за 2023 год

С 1 января 2024 года упрощенцы будут вести новые КУДиР. В новой форме не предусмотрен раздела IV. В книге за 2023 год он есть, но его можно не заполнять.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Эксперты рассказали, как в 1С:Бухгалтерии 8 выполнить быструю проверку уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Политические партии добились для себя упрощенного бухучета без сложных норм ФСБУ.
Центробанк: мошенники предлагают проверить подлинность пятитысячных купюр и похищают деньги с банковского счета.
Как выбрать подходящую программу 1С и на что обратить внимание, узнаете из обзора.
Новая форма 6-НДФЛ: в разделе 1 надо будет указывать налог нарастающим итогом, как и в разделе 2.
Совет от редакции: в 2024 году при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Как подготовиться, узнаете на бесплатном вебинаре уже сегодня 13 декабря в 11:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
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Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
— Как узнать свой стаж для пенсии. Мини-курс
Разберем, какие периоды входят в стаж, как его узнать, куда обращаться и что делать. если стаж посчитан неверно.
— Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
— Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
— Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh. Мини-курс
В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.
🔥 Работайте в сфере, где платят больше!
Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии.
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11 В разделе 1 формы 6-НДФЛ надо будет указывать налог нарастающим итогом, как и в разделе 2
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13 Как в 1С:Бухгалтерии 8 выполнить быструю проверку уведомлений об исчисленных суммах налогов
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26 Компании могут инвестировать в облигации с помощью «Тинькофф Бизнес»
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29 Роструд объяснил, когда работодатель должен выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск
30 🎓Вебинар: ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции. 13 декабря в 11:00 мск!
31 У многодетных сотрудников нет льгот при объявлении простоя
32 Низкая региональная ставка налога по УСН не работает при высоком доходе
33 📢 Приглашаем пройти курс «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика» со скидкой 25%!
34 В 2023 году спрос на санаторно-курортный отдых вырос на 15%
14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!
Узнаете все о новшествах в бухгалтерии и кадрах в 2024 за один день:
Изменения по налогам в 2024 году и ФСБУ.
Годовая отчетность за 2023 год.
Воинский учет по новым правилам.
Защита при налоговых проверках.
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Мероприятия
Дата проведения: 13 декабря, среда
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 13 декабря, среда
ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции
Дата проведения: 13 декабря, среда
Дата проведения: 13 декабря, среда
Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году
Дата проведения: 13 декабря, среда
Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Бухгалтерская конференция «Клерка» в Краснодаре
Дата проведения: 14 декабря, четверг
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: подводим итоги и смотрим, что делать дальше
Дата проведения: 14 декабря, четверг
ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов
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20 фишек 1С:Документооборот, которые действительно работают
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/109432 от 16.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/14785@ от 14.11.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14766@ от 23.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 ФНС разрешила не заполнять раздел IV книги доходов по УСН за 2023 год
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13173@ от 16.10.2023
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-5016/2023 от 18.05.2023
Минстрой России: Письмо № 76452-АЛ/09 от 08.12.2023
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/15124@ от 01.12.2023
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-4352/2023 от 21.06.2023
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-5093/2023 от 07.06.2023
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-4595/2023 от 24.05.2023
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Утренний бухгалтер
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