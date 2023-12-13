Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5539. Налоговики разрешили бухгалтерам не заполнять IV раздел КУДиР за 2023 год

С 2024 года по УСН будет новая книга учета доходов и расходов. Там нет раздела IV вообще.

С 1 января 2024 года упрощенцы будут вести новые КУДиР. В новой форме не предусмотрен раздела IV. В книге за 2023 год он есть, но его можно не заполнять.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Эксперты рассказали, как в 1С:Бухгалтерии 8 выполнить быструю проверку уведомлений об исчисленных суммах налогов.

Политические партии добились для себя упрощенного бухучета без сложных норм ФСБУ.

Центробанк: мошенники предлагают проверить подлинность пятитысячных купюр и похищают деньги с банковского счета.

Как выбрать подходящую программу 1С и на что обратить внимание, узнаете из обзора.

Новая форма 6-НДФЛ: в разделе 1 надо будет указывать налог нарастающим итогом, как и в разделе 2.

Совет от редакции: в 2024 году при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Как подготовиться, узнаете на бесплатном вебинаре уже сегодня 13 декабря в 11:00 мск. Записаться.

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/14785@ от 14.11.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14766@ от 23.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 ФНС разрешила не заполнять раздел IV книги доходов по УСН за 2023 год

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13173@ от 16.10.2023

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-5016/2023 от 18.05.2023

Минстрой России: Письмо № 76452-АЛ/09 от 08.12.2023

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/15124@ от 01.12.2023

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-4352/2023 от 21.06.2023

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-5093/2023 от 07.06.2023

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-4595/2023 от 24.05.2023

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РАССЫЛКА423 628 читателей

Утренний бухгалтер

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