Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5598. Как бизнесу не попасть на ВНП в 2024 году: важные советы

Рекомендации компаниям дал эксперт на «Клерка».

Владислав Каминский на конференции «Клерка» дал бухгалтерам важные советы, которые помогут компаниям не попасть на выездную налоговую проверку.

РАССЫЛКА429 852 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 2024 года при расчете зарплаты надо учитывать нормы про МРОТ, доплату за выходные дни, сверхурочные, премии в интерпретации Конституционного Суда.

Обсуждение: ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4.

Как внедрить КЭДО, чтобы избежать проблем, узнаете здесь.

Можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам, разъсняет эксперт.

При ведении воинского учета надо использовать актуальные формы документов, вот список.

Минфин: компания может сдавать отчеты через законного или уполномоченного представителя. И это не обязательно должен быть бухгалтер.

💥 Совет от редакции: как пройти путь от бухгалтера к финансовому аналитику и освоить новую востребованную профессию, узнаете на бесплатном вебинаре 2 апреля в 14:00 мск. Записаться.

🔥Как разобраться в ФСБУ и быстро внедрить их в работу

До сдачи годовой отчетности меньше месяца и вы должны быть уверены, что составили ее по всем требованиям старых и новых ФСБУ. Пройдите онлайн-курс: Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу. Проверьте свои знания, разберитесь в нюансах работы по федеральным стандартам в короткие сроки.

Сейчас курс по акции стоит всего 5 450 вместо 12 700 рублей. Успейте воспользоваться выгодным предложением.

Купить курс

Разборы законов

Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс

Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки. Мини-курс

Настало время готовиться к выплате дивидендов за 2023 год: узнайте, какие документы необходимо подготовить, какие налоги учесть и важные сроки для своевременных выплат.

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Новости

1 👵 Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд

2 ИП опасаются двойного налогообложения процентов по счету

3 🔔Вы еще успеваете на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Присоединяйтесь онлайн! Вас ждут топовые эксперты и горячие темы

4 Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ

5 Власти будут общаться с бизнесом через Госуслуги

6 🧨«Клерк» начинает IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Подключайтесь!

7 Путешествовать с детьми на ж/д стало дешевле

8 От бумажных чеков планируют полностью отказаться

9 С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС

10 ИП на УСН в ЕНП-уведомлениях на НДФЛ указывает один ОКТМО для всех своих магазинов

11 Когда ИП нужно заявление о зачете на фиксированные взносы

12 ❗ С марта командированным сотрудникам упростили порядок отчета за электронные авиабилеты

13 Почему появляются расхождения в ЕНП-уведомлениях

14 Когда нужно сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ»: разъяснение эксперта

15 🙅 Сдавать налоговую отчетность не обязательно должен именно бухгалтер

16 В России могут поднять возраст молодежи: когда

17 Какие формы документов надо использовать для воинского учета

18 Какие проблемы работодателям приносит воинский учет и как их решить

19 Маркировку импортного алкоголя продлили еще на 2 года

20 Капвложения для улучшения НМА подпадают под ФСБУ 26/2020

21 Эксперт по воинскому учету: если экономите на кадровом учете — это может дорого обойтись компании. Военкоматы хотят 500 пустых конвертов

22 Бывших сотрудников ФНС и ГИБДД осудят за передачу взятки более 500 000 рублей

23 Как перейти на ФСБУ 14/2022: проводки

24 Уменьшение налога на прибыль по уточненной декларации быстро не проведут

25 ФСБУ по НМА касается каждой организации. Эксперт объяснила, можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам

26 До нового тренинга от «Клерка» осталось всего 2 дня! Узнайте, какие документы будут нужны при приеме на работу в 2024 году

27 Молодой специалист будет иметь право на льготы и при наличии опыта работы

28 Не шутка: с 1 апреля подорожает пиво

29 Когда и куда сдавать бухгалтерскую отчетность и исключения для мобилизованных учредителей

30 Шесть ключевых ошибок в бухгалтерской отчетности

31 Роструд: эффективность проверок превысила 88%

32 Для накопления первоначального взноса создадут жилищные вклады

33 ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4

34 Роструд: сколько договоров по совместительству можно заключить

35 Мошенники крадут у пользователей eSIM и получают доступ к онлайн-банкингу

36 ФНС: 10 регионов вернули НДС больше, чем уплатили в бюджет

37 Компании теперь боятся работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность

38 С 15 марта начинается эксперимент по маркировке строительных материалов

39 Кому нужно обязательно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ

40 В России начнут тестировать новую модель оплаты труда бюджетников

41 Мосбиржа создаст инструмент поиска недобросовестных практик на торгах

42 «Тинькофф» и Росбанк планируют объединить

43 Что в 2024 году изменилось в зарплате из-за решений Конституционного Суда + таблица решений

44 Челябинский электрометаллургический комбинат стал собственностью государства

45 Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают

46 МТС-банк планирует выйти на Мосбиржу

47 Люди хотят сменить работу в этом году

48 ФНС отвечает: какие льготы по транспортному налогу есть у участников СВО

49 Управляющим компаниям разрешат не гасить долги по ЖКУ за банкротов

50 Как не попасть на ВНП в 2024 году. 3 полезных совета от эксперта

51 ЦБ: кредитовать в 2024 году будут меньше

52 Правила поведения на налоговых проверках: когда можно оспорить выемку

53 Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта

54 ⚡️Итоги дня: нейросети от Яндекса покоряют рейтинги, китайские машины скоро закончатся, а ценные бумаги Росбанка подорожали на 20%

Мероприятия

Как разработать финансовую модель для бизнеса

Дата проведения: 15 марта, пятница

Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости

Дата проведения: 18 марта, понедельник

Документы при приеме на работу в 2024 году

Дата проведения: 18 марта, понедельник

Налоговая на пороге. Стратегия и тактика прохождения проверки

Дата проведения: 19 марта, вторник

Самозанятость 2024: Новый рубеж

Дата проведения: 19 марта, вторник

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Дата проведения: 20 марта, среда

Надежная защита от недобросовестных контрагентов

Дата проведения: 20 марта, среда

Срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии

Дата проведения: 20 марта, среда

Автоматизация обработки первичной бухгалтерской и финансовой документации

Дата проведения: 20 марта, среда

Декларация по УСН за 2023 год и новая КУДиР

Дата проведения: 20 марта, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5597. Прогрессивный налог — это справедливо. Проект поправок в НК уже в разработке

13 марта 2024 года президент дал большое интервью журналистам: будет прогрессивная шкала налогообложения.

Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов

Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков.

🔒 Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Цифра дня. Про кадры и конкуренцию

Большинство компаний считают, что переманивание персонала – это нормально.

Сколько платят главбухам в Москве и в регионах или есть ли жизнь за МКАДом

Клерк решил сравнить зарплаты бухгалтеров в столице и в регионах. Да, ожидали увидеть разброс, но не такой. Добавили опрос к этой статье, пожалуйста, проголосуйте и помогите нам разобраться — действительно в регионах настолько не ценят труд бухгалтера?

Казусы воинского учета: военкоматы хотят от работодателей 500 чистых конвертов и проявляют чудеса телепатии. «Ночной бухгалтер» № 1642

Ответственные работодатели хотят встать на учет в воекоматах, но не тут-то было. ФНС напугала всех комиссиями по самозанятым, компании в панике. Редко, но метко: если к вам пришла ГИТ -- срыва нет.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

🔒 Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс

Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.

Блоги компаний

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы

Филиал компании в другом городе – возможен ли для ИП

Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Как отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год: примеры и шаблоны

Незаконная оптимизация. Что нельзя делать при сотрудничестве с самозанятыми

ФНС не принимает отчет и присылает отказы? Рассказываем, что делать

Регистрация в личном кабинете ЕГИСЗ до 01.04.2024 или штраф 250 тысяч и потеря медицинской или фармацевтической лицензии

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику

Регистрация КФХ

Штрафы до 800 000 ₽ и приостановление деятельности: какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?

Шпаргалка для бухгалтера: первичные документы по командировочным расходам

Как отличить хорошего финансового директора на аутсорсинге от плохого

Топ 7 советов по инвентаризации в заведении общепита

Минимизация рисков в целях налогового мониторинга

🔥Весенняя акция на «Клерке»! Все онлайн-курсы по 5 450 рублей!

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер по заработной плате Зарплата от 70000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер на первичную документацию

Главный бухгалтер

Трибуна

Может ли стоматолог стать генеральным директором стоматологической клиники?

Обязательная маркировка для продавцов на маркетплейсах

Как поступить при заморозке денег при переводе со счета ИП на личный счет?

Могут ли налоговые списать деньги со счета при отрицательном сальдо на ЕНС?

10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью

Не забудьте провести годовое собрание ООО и утвердить годовой отчет

Татьяна Илюшникова: более 6 трлн рублей составил объем финподдержки бизнеса в рамках нацпроекта МСП

Корпоративный налог и штрафы

Почему посты юриста никто не читает: 3 главные причины

Вы работаете бухгалтером в сфере МКК?

Облагается ли налогом материальная помощь при смерти родственника?

Можно ли привлечь к субсидиарки бенефициара? Что говорит закон

Я в Москве! Всем привет с конференции!

Планирование, бюджетирование, моделирование, прогнозирование. В чем разница?

Как начислить проценты по займу за 2022 год в 2023 году?

Как возразить на требования налоговой по декларации УСН?

Участники очень внимательно слушают Надежду Самкову, одного из наших топовых спикеров

Можно ли уменьшать УСН за 2023 год на налоги за предыдущие годы?

Что делать кадровику, если сотрудник пропал после отпуска?

Налоговый процессуальный кодекс: а почему бы и нет

Документы

Последние темы форума

Бух отчетность 2023 ЕНС

СПИ,отражение в бухгалтерской отчетности

Перевод денег в валюте со счета на счет

Формирование стоимости НМА

ОС на ЕСХН

Фискализация

Отчет по БИР

Директор (не учредитель) прощает долг ООО

2е Налогооблажение или нет?

Срок списания кредиторской задолженности

Штраф за несвоевременную подачу декларации

Когда пробить чек ККТ при оплата по QR коду

Подмена трудовых отношений

Разрыв физ лиц в патенте и РСВ

Бухгалтерская отчетность

Увольнение за прогулы. Как?

Маркировка честный знак

Декларация налог на имущество

Провелдена проверка Роспотребнадзора в нарушение маратория

Увольнение генерального директора

РАССЫЛКА429 852 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Отчетность в СФР

Еще больше организаций будут ежемесячно сдавать ЕФС-1

Изменили (расширили) перечень кодов ОКВЭД бюджетных организаций, которые ежемесячно сдают подраздел 1.3 формы ЕФС-1.

42

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

🔥Сегодня бухгалтеры получили много полезной информации на конференции «Клерка». Сделали для вас подборку самых горячих тем

Целый день бухгалтеры изучали все главное об изменениях в налогах, учете и отчетности. Узнали, что делать с воинским учетом, как вести себя во время проверок, где взять ценные кадры и как выплачивать им зарплату.

🔥Сегодня бухгалтеры получили много полезной информации на конференции «Клерка». Сделали для вас подборку самых горячих тем
1
348
Трудовые отношения

Как работодатели контролируют сотрудников: топ способов в России

Российские компании рассказали, как они контролируют эффективность сотрудников — что это за методы и инструменты.

254

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовое право

Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон

По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.

Иллюстрация: Вера Ревина
64
527 тыс.
Социальные пособия

Социальный фонд рассказал, когда ребенок сам станет владельцем маткапитала

Несовершеннолетний ребенок, который остался без родителей, может самостоятельно распоряжаться сертификатом материнского капитала.

186
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: нейросети от Яндекса покоряют рейтинги, китайские машины скоро закончатся, а ценные бумаги Росбанка подорожали на 20%

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

188

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с

Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс

Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.

Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс
221
Дробление бизнеса

Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта

Внимание ФНС к дроблению растет, но бизнес ждет амнистию.

1
275
Выездные налоговые проверки

Правила поведения на налоговых проверках: когда можно оспорить выемку

Налоговый юрист Владислав Каминский дал бухгалтерам ценные советы, как вести себя во время налоговых проверок, что делать, если назначили выемку документов и есть ли шанс оспорить эту процедуру.

140
Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
19
321
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥Весенняя акция на «Клерке»! Все онлайн-курсы по 5 450 рублей!

Освойте новый участок работы всего за месяц! Успейте воспользоваться уникальным предложением этой весны и купите любой онлайн-курс за 5 450 руб.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
129
Управление персоналом

Уважают, но не боятся: 7 главных правил успешных руководителей

Коммерческая эффективность любого предприятия — прямое следствие грамотного руководства. Управленец собирает команду, определяет вектор развития, распределяет обязанности, обеспечивает эффективное взаимодействие людей и структур, анализирует результаты, а значит — несет ответственность за все, что происходит в компании.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
167

Разборы законов

1 205
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

ЦБ: кредитовать в 2024 году будут меньше

Банк России сообщил, что ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года.

86
Кадровый учет

Режим труда и отдыха. Как установить в компании оптимальный режим рабочего времени, позволяющий сэкономить ресурсы работодателя

Режим работы очень важен в жизни любой организации: от него зависит производительность и размер фонда оплаты труда. Ошибки в этом вопросе могут не только снизить эффективность производственного процесса, но и привести к необоснованному увеличению расходов на оплату труда (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
69
Налоговые изменения 2024

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
189
Налоговые проверки

Как не попасть на ВНП в 2024 году. 3 полезных совета от эксперта

Владислав Каминский на конференции «Клерка» дал бухгалтерам важные советы, которые помогут компаниям не попасть на выездную налоговую проверку.

382
Жилищное законодательство

Управляющим компаниям разрешат не гасить долги по ЖКУ за банкротов

Чтобы управляющие компании не отвечали за долги банкротов, депутаты решили внесли изменения в Жилищный кодекс.

1
103
Обзоры для бухгалтера

Казусы воинского учета: военкоматы хотят от работодателей 500 чистых конвертов и проявляют чудеса телепатии. «Ночной бухгалтер» № 1642

Ответственные работодатели хотят встать на учет в воекоматах, но не тут-то было. ФНС напугала всех комиссиями по самозанятым, компании в панике. Редко, но метко: если к вам пришла ГИТ -- срыва нет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
163

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Счета-фактуры

Как удалить ошибочный счет-фактуру на аванс за прошлый квартал в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Честно говоря, сходу сложно предположить в какой еще профессии, кроме бухгалтерского дела, бывает столько нововведений ежегодно! Руку на пульсе приходится держать постоянно! И все равно ошибки проскакивают, как не старайся.

Иллюстрация: cottonbro studio/pexels
112

Интересные материалы

Транспортный налог

ФНС отвечает: какие льготы по транспортному налогу есть у участников СВО

Военные, мобилизованные и добровольцы имеют право не платить транспортный налог. Это право указано в законах субъектах РФ, поэтому детали нужно уточнить у местных налоговиков или на сайте ФНС.

99