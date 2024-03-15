«Утренний бухгалтер» № 5598. Как бизнесу не попасть на ВНП в 2024 году: важные советы

Владислав Каминский на конференции «Клерка» дал бухгалтерам важные советы, которые помогут компаниям не попасть на выездную налоговую проверку.

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С 2024 года при расчете зарплаты надо учитывать нормы про МРОТ, доплату за выходные дни, сверхурочные, премии в интерпретации Конституционного Суда.

Обсуждение: ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4.

Как внедрить КЭДО, чтобы избежать проблем, узнаете здесь.

Можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам, разъсняет эксперт.

При ведении воинского учета надо использовать актуальные формы документов, вот список.

Минфин: компания может сдавать отчеты через законного или уполномоченного представителя. И это не обязательно должен быть бухгалтер.

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