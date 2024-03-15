«Утренний бухгалтер» № 5598. Как бизнесу не попасть на ВНП в 2024 году: важные советы

Владислав Каминский на конференции «Клерка» дал бухгалтерам важные советы, которые помогут компаниям не попасть на выездную налоговую проверку.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 2024 года при расчете зарплаты надо учитывать нормы про МРОТ, доплату за выходные дни, сверхурочные, премии в интерпретации Конституционного Суда.
Обсуждение: ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4.
Как внедрить КЭДО, чтобы избежать проблем, узнаете здесь.
Можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам, разъсняет эксперт.
При ведении воинского учета надо использовать актуальные формы документов, вот список.
Минфин: компания может сдавать отчеты через законного или уполномоченного представителя. И это не обязательно должен быть бухгалтер.
💥 Совет от редакции: как пройти путь от бухгалтера к финансовому аналитику и освоить новую востребованную профессию, узнаете на бесплатном вебинаре 2 апреля в 14:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс
Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.
— Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.
— Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки. Мини-курс
Настало время готовиться к выплате дивидендов за 2023 год: узнайте, какие документы необходимо подготовить, какие налоги учесть и важные сроки для своевременных выплат.
— Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
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3 🔔Вы еще успеваете на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Присоединяйтесь онлайн! Вас ждут топовые эксперты и горячие темы
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Дата проведения: 18 марта, понедельник
Налоговая на пороге. Стратегия и тактика прохождения проверки
Дата проведения: 19 марта, вторник
Самозанятость 2024: Новый рубеж
Дата проведения: 19 марта, вторник
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 20 марта, среда
Надежная защита от недобросовестных контрагентов
Дата проведения: 20 марта, среда
Срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии
Дата проведения: 20 марта, среда
Автоматизация обработки первичной бухгалтерской и финансовой документации
Дата проведения: 20 марта, среда
Декларация по УСН за 2023 год и новая КУДиР
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— Сколько платят главбухам в Москве и в регионах или есть ли жизнь за МКАДом
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🔒 Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как. Мини-курс
Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-23/518@ от 25.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/8313 от 08.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/127356 от 28.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/128358 от 29.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1550 от 12.01.2024
Минприроды: Письмо № 19-50/17031-ОГ от 13.11.2023
ФАС РФ: Письмо № АЦ/75923/15 от 28.12.2015
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ23-1084 от 19.02.2024
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ: Решение № АКПИ23-1099 от 20.02.2024
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