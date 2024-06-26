Утренний бухгалтер № 5666. Торгово-промышленная палата: амнистию по дроблению нужно дать уже в этом году

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин просит увеличить число бизнесменов, которые могут рассчитывать на налоговую амнистию.

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Госдума приняла закон о регистрации автомобиля без оформления ОСАГО.

Минфин: за беспроцентный заем от работодателя сотруднику придется платить НДФЛ.

Чтобы у бизнеса был стимул вкладывать деньги в основные средства, предлагают поднять порог для применения УСН по ним до 450 млн рублей.

УФНС: ИП на УСН может в любое время перейти на НПД. Дожидаться окончания года или какой-то другой даты не требуется.

Минфин: даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года.

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