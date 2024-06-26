Утренний бухгалтер № 5666. Торгово-промышленная палата: амнистию по дроблению нужно дать уже в этом году

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин просит увеличить число бизнесменов, которые могут рассчитывать на налоговую амнистию.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Госдума приняла закон о регистрации автомобиля без оформления ОСАГО.
Минфин: за беспроцентный заем от работодателя сотруднику придется платить НДФЛ.
Чтобы у бизнеса был стимул вкладывать деньги в основные средства, предлагают поднять порог для применения УСН по ним до 450 млн рублей.
УФНС: ИП на УСН может в любое время перейти на НПД. Дожидаться окончания года или какой-то другой даты не требуется.
Минфин: даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года.
💥Некогда читать рассылки? Получайте самую горячую новость дня в Telegram! Подпишитесь на Ваш Клерк.
💯Идеальная 1С под любые запросы и задачи вашего бизнеса
Нужные отчеты за пару кликов, важные сведения как на ладони, работа без ошибок и зависаний – несбыточная мечта? Нет!
Мы сделаем вашу работу в 1С по настоящему комфортной:
тщательно исследуем и проанализируем потребности вашего бизнеса;
внедрим оптимальную версию программы;
обеспечим комфортный переход с устаревших версий;
обеспечим поддержку и сопровождение;
обучим сотрудников.
Обращайтесь за бесплатной консультацией прямо сейчас. Задайте любые вопросы по внедрению 1C, поддержке или обучению.
Реклама: ООО «ГК Би Эр Джи», ИНН 9717069500, erid: LjN8K8Pwc
Разборы законов
— Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс
Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.
— Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.
— Как прописать в договоре правила об ответственности
Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.
— Единая упрощенная декларация за II квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.
— Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс
Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.
⚡Суперцена на курс профпереподготовки по расчету зарплаты! Не пропустите акцию
Спешите пройти курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».
Сможете без ошибок начислять зарплату, заполнять отчетность, составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, а также вести кадровый учет.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Сейчас записаться на курс можно со скидкой за 8 500 рублей вместо
28 600 рублей. Старт нового потока — 1 июля!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ.
Новости
1 Мосбиржа перешла на новый механизм работы с заявками
2 Бизнес-центр в Москве перешел государству
3 Т-банк подтвердил лидерство по эквайрингу в Европе
4 Когда платить налог и сдавать декларацию при переходе с УСН на НПД
5 Предложено выплачивать студенческий маткапитал во всех регионах
6 Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки
7 Как заполнить корректировочный счет-фактуру при реорганизации покупателя
8 Уже сегодня бухгалтеры узнают все об экспорте из РФ
9 Как уволить сотрудника при истечении срока трудового договора во время больничного?
10 Районные коэффициенты и северные надбавки не начисляются на разовые премии: решение суда
11 За прощенный работодателем заем надо заплатить НДФЛ
12 Бессрочный трудовой договор нельзя переделать в срочный
13 Почти 8 млн работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
14 👓 Статью 238 УК предложили отнести к предпринимательской: отвечать должен не только гендир
15 Права по лицензионному договору могут быть НМА или услугой
16 Плата за незаконное увольнение облагается НДФЛ. Но платить его придется самостоятельно
17 👔 С физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд. Мнение налогового юриста
18 Даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года
19 Лимиты по основным средствам на УСН хотят увеличить до 450 млн рублей
20 Кабмин передает государственное имущество резидентам ТОР
21 За невступление в прямое владение акциями теперь штрафуют
22 Субсидии на оплату ЖКУ теперь можно оформлять на Госуслугах
23 ❗ Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ
24 Центробанк начнет регулировать BNPL-сервисы до конца 2024 года
25 Самозанятые Севера могут получить право на досрочную пенсию
26 Региональные аптеки могут закрыться из-за налоговых поправок
27 Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: Госдума единогласно «за»
28 Сбер открыл 42 офиса в новых регионах
29 За беспроцентный заем от работодателя сотруднику придется платить НДФЛ
30 Появился новый способ регистрации по месту жительства или пребывания
31 ТПП: амнистию нужно дать бизнесу, который отказался от дробленки уже в 2024 году
32 Путин подписал закон о налоговых льготах участникам СЭЗ на отдельных территориях
33 Блогеры заплатили почти 850 млн рублей налогов
34 Автомобиль можно будет зарегистрировать без ОСАГО
35 🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!
36 После индексации пенсии увеличатся на 1,3 тысячи рублей
37 Более 14 тыс. компаний примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства
Мероприятия
Соответствие юридической структуры текущему времени. Актуальные тенденции
Дата проведения: 26 июня, среда
Быть или не быть: внутренний электронный документооборот для МСБ
Дата проведения: 26 июня, среда
Как КЭДО поможет решить вам рабочие задачи
Дата проведения: 26 июня, среда
Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии
Дата проведения: 26 июня, среда
НДС НА УПРОЩЕНКЕ:БУДУЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ
Дата проведения: 26 июня, среда
Готовимся к очередным изменениям законодательства
Дата проведения: 27 июня, четверг
Честный разговор о КЭДО: интервью в прямом эфире
Дата проведения: 27 июня, четверг
Вопросы практики КЭДО: интервью с экспертом
Дата проведения: 27 июня, четверг
Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание
Дата проведения: 27 июня, четверг
Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению
Дата проведения: 28 июня, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5665. Право на вычет по НДС: уточнят грядущие поправки в НК-2025
Законопроект о донастройке налоговой системы готовят ко второму чтению: уточнят параметры применения НДС малым и средним бизнесом.
— Когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности
Некоторые работодатели считают, что с бухгалтера можно взыскать убытки компании, налоговые штрафы, недостачи. Ведь именно он отвечает за учет денег и имущества, и в логике начальника должен компенсировать свои ошибки. Но по закону это не так. Рассказываем в статье, когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности, и как это правильно оформить.
— Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги
Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.
— Как оформить уведомление о переуступке права требования: образец
Когда право истребования долга переходит от одного кредитора к другому, нужно своевременно предупредить об этом должника. Рассказываем, как оформить уведомление о переуступке права требования.
🔒 Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.
🔒 Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс
Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.
— Сопровождение 1С в 2024-2025: компании, цены на обслуживание. Обзор
Если вы работаете с 1С, то знаете, как важно качественное сопровождение и поддержка, когда вы уверены, что есть человек, который ответит на ваши вопросы и поможет разобраться с программой в сложной ситуации. Поговорим о том, кто готов предоставить качественное сопровождение 1С и зачем оно нужно.
Большинство россиян планируют отдохнуть летом и потратить на отпуск в среднем 66 668 рублей на человека.
Блоги компаний
Свидетель скажет ФНС сколько начислить Вам налогов.
Учет различий в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота
Как настроить оплату по QR-коду в 1С:Бухгалтерия
Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки
Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы
Бизнес-карты: топ 7 вопросов, которые возникают у бизнеса
Для УСН снова все поменяется. Кто на УСН будет платить НДС с 2025 года
Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее
Тренды корпоративного обучения в 2024 году
Ускоренное возмещение НДС в 2024 году: кому доступно, как оформить
🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
Карьерный рост для бухгалтеров: как повысить квалификацию и больше зарабатывать
Прием международных платежей для инфобизнеса: популярные способы в 2024 году
Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия
Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — что это и как применять
Алексей Петров: «Моё Дело» или Apibank
Онлайн-платформы и маркетплейсы. Налоговые риски
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 90000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер в единственном числе Зарплата до 10000 ₽, , Гибкий график
— Бухгалтер по КДП и первичной документации Зарплата от 90000 ₽, Москва, Полный день
— Ведущий экономист Зарплата от 130000 ₽, Москва, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 80000 до 100000 ₽, Ростов-на-Дону, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Как не стать жертвой мошенников при заказе услуг создания сайтов. Подсказки интернет-пользователям
Одно дело — хорошо, а подборка лучше. Обзор судебной практики
Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера
Защита персональных данных в России: взгляд изнутри
Чем заняться домохозяйке. Возможности и нюансы разработка
💥Обзор новостей: ФНС проведет опрос о своем имидже, арендодатели без ИП смогут получать вычет, в школу могут вернуть оценки за поведение
Можно ли исключить риск оспаривания сделки в банкротстве?
Основы доверия бизнеса к системе арбитражных судов
KPI: что это такое и всем ли они нужны?
Справедливость протекает: бизнесу не нравится, что голову сечь будут частично, а расстреливать только наполовину
⚡️Сократился срок регистрации при изменении участников в ООО
Что такое Канбан. Как управлять потоками задач, а не тонуть в них
Викторина. Решаем задачи на логику. Закон тождества.
Сгорел на работе. Как бухгалтеру победить стресс и оставаться в ресурсе
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/43301 от 13.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За беспроцентный заем от работодателя сотруднику придется платить НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45535 от 20.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/50073 от 30.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/50540 от 31.05.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/071302@ от 07.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53663 от 10.06.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/071896@ от 10.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/43216 от 13.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/43172 от 13.05.2024
Консультации
— Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных забол
— Плата за пользование лимитом кредитной линии
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию