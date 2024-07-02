Утренний бухгалтер № 5669. Внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025. Забыли про них? А они есть

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое. Читайте большой обзор поправок в НК.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: компенсация питания работникам облагается страховыми взносами. Но не всегда.
Новый закон: с 1 июля — новый порядок выплаты задолженности по ипотеке и иным кредитам.
Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе об ИНН.
Упрощенцев освободят от налога за изъятое имущество.
В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра (ЕФИР).
💥Совет от редакции: о важности уголовно-правовой защиты бизнеса и основных методиках и инструментах работы с уголовно-правовыми рисками, узнаете на бесплатном вебинаре 4 июля в 15:00 мск. Записаться.
🪒Скрыли несчастный случай на производстве, что будет?
Боясь проверок ГИТ, штрафов, ответственности и бумажной волокиты, работодатели часто скрывают несчастные случаи. Зачем оформлять, если можно подкинуть работнику премию или матпомощь и «замять» проблему? Но это заблуждение, и стоит оно очень дорого!
Какие последствия грозят работодателю и как правильно оформить несчастный случай, чтобы избежать уголовной ответственности, миллионных расходов и судов, узнаете из статьи.
Разборы законов
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Мероприятия
Ясная конференция для бухгалтеров в Петербурге
Дата проведения: 29 июня, суббота
Промокод на 2000 руб. на ВСЕ курсы для бухгалтеров
Дата проведения: 1 июля, понедельник
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
Дата проведения: 2 июля, вторник
Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года
Дата проведения: 2 июля, вторник
Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда
Дата проведения: 3 июля, среда
Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 4 июля, четверг
Цифровизация работы кадровика: тренды на будущее
Дата проведения: 4 июля, четверг
Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров
Дата проведения: 4 июля, четверг
Уголовно-правовой аудит предприятия
Дата проведения: 4 июля, четверг
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— НДФЛ и страховые взносы в 2024 году, переход на ЭПД, МЧД и уголовно-правовая защита. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля
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Резюме
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/54057 от 11.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54267 от 13.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54274 от 13.06.2024
Социальный фонд России.: Письмо № 19-20/27389 от 18.06.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/9312@ от 24.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/39952 от 27.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/40594 от 02.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41574 от 06.05.2024
ФАС РФ: Письмо № ВК/52391/24 от 18.06.2024
Консультации
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Утренний бухгалтер
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