Утренний бухгалтер № 5669. Внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025. Забыли про них? А они есть

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое. Читайте большой обзор поправок в НК.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Минфин: компенсация питания работникам облагается страховыми взносами. Но не всегда.

Новый закон: с 1 июля — новый порядок выплаты задолженности по ипотеке и иным кредитам.

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе об ИНН.

Упрощенцев освободят от налога за изъятое имущество.

В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра (ЕФИР).

💥Совет от редакции: о важности уголовно-правовой защиты бизнеса и основных методиках и инструментах работы с уголовно-правовыми рисками, узнаете на бесплатном вебинаре 4 июля в 15:00 мск. Записаться.