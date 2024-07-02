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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5669. Внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025. Забыли про них? А они есть

Собрали обзор всех изменений для бухгалтера, изучайте.

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое. Читайте большой обзор поправок в НК.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: компенсация питания работникам облагается страховыми взносами. Но не всегда.

Новый закон: с 1 июля — новый порядок выплаты задолженности по ипотеке и иным кредитам.

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе об ИНН.

Упрощенцев освободят от налога за изъятое имущество.

В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра (ЕФИР).

💥Совет от редакции: о важности уголовно-правовой защиты бизнеса и основных методиках и инструментах работы с уголовно-правовыми рисками, узнаете на бесплатном вебинаре 4 июля в 15:00 мск. Записаться.

🪒Скрыли несчастный случай на производстве, что будет?

Боясь проверок ГИТ, штрафов, ответственности и бумажной волокиты, работодатели часто скрывают несчастные случаи. Зачем оформлять, если можно подкинуть работнику премию или матпомощь и «замять» проблему? Но это заблуждение, и стоит оно очень дорого!

Какие последствия грозят работодателю и как правильно оформить несчастный случай, чтобы избежать уголовной ответственности, миллионных расходов и судов, узнаете из статьи.

Читать сейчас

Разборы законов

По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025

Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.

Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс

Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Претензии по ликвидированному ООО: когда директор заплатит по долгам

Ликвидация — это фактически «смерть» юридического лица. Но иногда возникают претензии к тем, кто отвечал за его действия «при жизни». Вина — это ключевой момент. При наличии вины руководителя, собственника ликвидированного ООО они могут быть привлечены к погашению долгов общества.

Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.

Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс

Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.

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Новости

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36 С 1 июля распоряжаться пенсионными накоплениями можно онлайн

37 🍵 Компенсация питания работникам облагается страховыми взносами. Но не всегда

38 Соцвычет по НДФЛ за лечение недееспособных детей будут давать независимо от их возраста

39 С 1 июля станет проще получать меры поддержки

40 Краденные аккаунты с Госуслуг продают «под миграционный учет»

41 С 1 июля упрощено внесудебное банкротство

42 👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

43 У «Ингосстрах-М» отозвали лицензию на добровольное личное страхование

44 💟 Приняли два законопроекта с поправками в НК, зарплату директора запретили включать в расходы УСН. Топ новостей за неделю

45 30 июня меняется порядок предоставления отсрочки и рассрочки по налогам

46 Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

47 Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы

48 Мосбиржа вернула клиентам остатки долларов и евро

49 ↗ С 1 июля — повышение госпошлин

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Мероприятия

Ясная конференция для бухгалтеров в Петербурге

Дата проведения: 29 июня, суббота

Промокод на 2000 руб. на ВСЕ курсы для бухгалтеров

Дата проведения: 1 июля, понедельник

Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?

Дата проведения: 2 июля, вторник

Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года

Дата проведения: 2 июля, вторник

Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда

Дата проведения: 3 июля, среда

Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 4 июля, четверг

Цифровизация работы кадровика: тренды на будущее

Дата проведения: 4 июля, четверг

Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров

Дата проведения: 4 июля, четверг

Уголовно-правовой аудит предприятия

Дата проведения: 4 июля, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5668. Сегодня —крайний срок уплаты налогов и взносов: список

На 28 июня приходится крайний срок уплаты ряда налогов и страховых взносов: проверьте себя.

🔒 Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс

Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Топ-5 лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году: обзор

Сейчас онлайн-образование обрело большую популярность. И это неудивительно: учиться можно в любом месте и в любое время. Мы проанализировали рынок онлайн-платформ и подготовили топ лучших из них.

Основания и порядок истребования документов налоговым органом

Разбираем основания и порядок истребования документов налоговым органом.

Как систематизировать обучение в компании

В современном корпоративном обучении царит хаос: расписание — непредсказуемо, отчеты — заполняются вручную, аналитика — отсутствует. Это реальность, с которой сталкиваются многие компании. Однако, есть способы изменить ситуацию к лучшему.

НДФЛ и страховые взносы в 2024 году, переход на ЭПД, МЧД и уголовно-правовая защита. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

Подготовили дайджест важных мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

🔒 По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025

Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.

Как начислить НДФЛ с зарплаты и дивидендов учредителя

При выплате учредителю, который при этом является ещё и сотрудником организации, нужно правильно рассчитать и удержать НДФЛ. Есть нюансы как со ставками, так и с самими выплатами.

КУБ дня. Про электронную подпись

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

Восемь способов стать любимым начальником

Рассказываем, как выстроить отношения с подчиненными, чтобы ваша компания работала без сбоев и конфликтов, какие кадровые и управленческие стратегии приносят эффект.

Может ли ФНС взыскать штраф, начисленный в период моратория

С таким вопросом предстоит разобраться Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.

Блоги компаний

Последний день суперскидок на курсы повышения квалификации и профпереподготовки!

Плавающая vs фиксированная стоимость бухгалтерских услуг

Вебинары по налоговой реформе, новые разборы законов: что добавили в подписку Клерк.Премиум за неделю

Регистрация товарного знака в 2024 году: пошаговая инструкция

Задание к договору с самозанятым: как правильно оформить и для чего это нужно

Агентская сеть для юристов: как получать дополнительный доход без отрыва от основной работы

Мобильное приложение: решение на языке 1С. Успешный проект в Южной Корее. Как мы справились, находясь в России

Как составить сообщение о ликвидации для сайта Федресурс?

Меры налоговой поддержки для IT-отрасли в 2024 году

Сезон отпусков: как сохранить эффективность бизнеса

Какая флешка нужна для ЭЦП

Как бухгалтеру выкроить время для профессионального и карьерного роста

Это пригодится каждому бухгалтеру! Что нужно учитывать при определении срока полезного использования ОС

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бизнес-ассистент Зарплата от 20000 до 20000 ₽, , Гибкий график

Бухгалтер Зарплата не указана, Нижний Новгород, Полный день

Финансовый аналитик по первичной себестоимости Зарплата не указана, Москва, Полный день

Главный бухглалтер Зарплата не указана, Химки, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Краснодар, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть

Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг

💥Обзор новостей: Степашка заплатит НДФЛ, налог на бездетность хотят вернуть, чай в пакетиках предлагают запретить

Большой палец вверх может заменить согласие в договоре

Планы ФНС, цели Минфина, индексация, налоговая миграция. Обзор для бухгалтера

Диспансеризация не так страшна, как ее выставляют

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 6

Уточнение ставки по НДС 0%. Можно ли представить уточненную декларации по НДС, уменьшив сумму налога?

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Полевой

Инвестиции в бизнес: ТОП-10 юридических ошибок при структурировании сделок. Как безопасно оформить инвестиции — рассказывает инвестиционный юрист

Наказание за нарушение авторских прав: За и Против

Что новенького. Обзор новых сериалов и новых сезонов, которые стоит посмотреть

О чем писать бухгалтеру: выбираем темы для блога

Кадровый вопрос. Какие же решения можно предложить для преодоления кадрового дефицита?

План ФНС России до 2029 года. Обзор для бухгалтера

Управление проектами. 6 основных принципов

Нужно ли платить НДФЛ с аренды квартиры за рубежом?

Анализ рисков с 1С СПАРК: как избежать финансовых потерь

5 шагов для эффективного конкурентного анализа

Внешнеэкономическая деятельность Россия — ОАЭ. Как импортировать и экспортировать

Документы

Консультации

Требование по прибыли за 1 квартал 2024 г

Страховые взносы

Нерезидент у ИП

Агентский договор

РАССЫЛКА456 490 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Права потребителей

Банки и другие финорганизации хотят обязать вести запись работы с клиентами

Чтобы лучше защищать права потребителей, финансовый уполномоченный предлагает на уровне закона обязать банки и иные организации вести запись работы с клиентом. Так недобросовестные сотрудники не смогут навязывать дополнительные услуги.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Над. К

Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2 квартал 2024 года.

Над. К

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Над. К
Отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Жилищное законодательство

Госдума хочет обязать вкладывать в обновление инфраструктуры ЖКХ

В Госдуму внесен разработанный депутатами законопроект об обязанности ресурсоснабжающих организаций (РСО) разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

1
Общество

Национальные интересы РФ могут включить в стандарты обучения юристов, экономистов и управленцев

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов России.

1

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бюджетирование

Соцфонд исполнил свой бюджет-2023 с дефицитом, а ФОМС с профицитом

Госдума приняла законы об исполнении бюджетов Социального фонда (СФР) и ФОМС в 2023 году.

Реклама

В июле могут внести законопроект о запрете рекламы экстрасенсов и магов

Об этом сообщил зампред комитета ГД по промышленности и торговле, депутат Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»), который является инициатором документа.

3
Общество

На рынке газовых услуг наведут порядок. Обещают снижение расценок

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект с изменениями в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс.

3
Экономика России

Правительство представило обновленный нацпроект по туризму

В структуру обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» войдут 5 федеральных проектов

igotosochi
Инвестиции

Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Если вы страдаете из-за того, что выходные быстро заканчиваются, то вот вам ещё немного поводов для страданий. Недвижимость обновила максимум, настало время продавать рубли, Вайлдберриз для женщин не выходит на IPO, а вот Вайлдберриз для мужиков наконец-то идёт пилить и забивать на бирже.

Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
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Борис Мальцев

Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

Прошел год, как в «Клерке появилась флористка. Публикую ее последний отчет за 29 июня 2024 года.

Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Социальные пособия

Для студентов-родителей предложено ввести стипендии в размере МРОТ

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу Минобрнауки ввести для студентов-родителей стипендии в размере МРОТ.

Игорный бизнес

Игорную зону «Золотой берег» перенесут в Ялту

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал изменения, необходимые для переноса крымской игорной зоны «Золотой берег» в Ялту.

Экономика России

Новак: в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» войдут пять федпроектов

Зампредседателя Правительства Александр Новак рассказал о формировании нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Общество

В России будет впервые принят закон об аттракционах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, регламентирующий вопросы эксплуатации, технического состояния и государственной регистрации аттракционов.

1
3-НДФЛ

За несдачу 3-НДФЛ оштрафуют

Если у вас есть обязанность сдать декларацию 3-НДФЛ за текущий год, это надо сделать до 30 апреля следующего года.

Кадры

Голикова: в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта

Правительство планирует, что структура национального проекта «Кадры» будет включать четыре федеральных проекта.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2

Заканчивается июнь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал примерно в равных пропорциях акции и облигации, а также немного фондов, во второй половине действовал примерно по тому же плану.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2
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«Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк борется с НСПК за универсальный QR-код

Параллельно развиваются два решения: одно пилотирует НСПК с 15 банками, второе — «Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк.